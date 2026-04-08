Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 10:12

Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Spotlight

Το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου.

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού.

Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για την κηδεία του γιου της:

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086».

Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Η Νέα Αριστερά είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά της στη μητέρα του Θεανώ Φωτίου, στον γιο του Δημήτρη και στους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον σύντροφο Βασίλη Ρίζο

Αποχαιρετούμε σήμερα με μεγάλη οδύνη τον σύντροφό μας Βασίλη Ρίζο.

Ο Βασίλης, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, είχε συνυφάνει την τόσο σύντομη ζωή του με τη γνώση και τη δράση του στην Αρχιτεκτονική, την Αριστερά και την Αθήνα. Ένας λαμπρός αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ασχολήθηκε με το «χώρο» όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και κινηματικά και πολιτικά. Από μαθητής ήταν ο άνθρωπος της πόλης του, της γειτονιάς του, των Αμπελόκηπων, και των ανθρώπων της. Μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων, έκανε πράξη όσα πίστευε για την ενεργό δράση των αριστερών ανθρώπων. Όπου υπήρχε στην Αθήνα ζήτημα διεκδίκησης αλλά και σχεδιασμού δημόσιου χώρου αυτός ήταν παρών. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα πέτρινα χρόνια της ανθρωπιστικής κρίσης, ως μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ήταν πάντα εκεί για όποιον συνάνθρωπό μας είχε ανάγκη. Σημαντική ήταν η συμβολή του κατά στην πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή. Ο Βασίλης ήταν πάνω από όλα ένας πολύ γλυκός γιος, πατέρας, φίλος, άνθρωπος που μας άφησε πολύ νέος και πολύ αναπάντεχα.

Στη Θεανώ, το γιο του Δημήτρη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους τα θερμά συλλυπητήρια».

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τον θάνατο του Δημήτρη Ρίζου.

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Βασίλη Ρίζο, έναν νέο άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με τη γνώση, τη δημιουργία και τη συλλογική δράση.

Ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε ένας διακεκριμένος αρχιτέκτονας σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και ένας ενεργός πολίτης με ουσιαστική παρουσία στα ζητήματα της Αθήνας μέσα από την «Ανοιχτή Πόλη», του δημόσιου χώρου και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχοντας βαθιά σχέση με τη γειτονιά του, τους Αμπελόκηπους και με συνεχή συμμετοχή σε συλλογικότητες, δημοτικές πρωτοβουλίες και φορείς, έδωσε το παρών σε κάθε διεκδίκηση για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική Αθήνα.

Συμμετείχε ενεργά στον χώρο της Αριστεράς, υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και παρέμεινε συνεπής στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, τόσο με την επαγγελματική όσο και με την κοινωνική του δράση. Η συμβολή του σε εγχειρήματα αστικού σχεδιασμού, αλλά και σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, υπήρξε ουσιαστική και αναγνωρισμένη. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η απώλειά του, σε τόσο δημιουργική ηλικία, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη μητέρα του, Θεανώ Φωτίου, στον γιο του Δημήτρη και σε όλους τους οικείους του».

Συλλυπητήρια από όλες τις πτέρυγες της Βουλής στο βαρύ πένθος της Θεανώς Φωτίου

Όλες οι πτέρυγες της Βουλής αναφέρθηκαν -όταν γνωστοποιήθηκε το τραγικό γεγονός- στο βαρύ πένθος τής βουλευτού Θεανώς Φωτίου και εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια του παιδιού της.

«Εκφράζουμε στη Θεανώ Φωτίου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον θάνατο του γιου της Βασίλη Ρίζου, ενός επιστήμονα, ενεργού κοινωνικά και πολιτικά πολίτη. Η σκέψη μας και η συμπαράστασή μας αμέριστη, δίπλα στους γονείς και στους οικείους του ανθρώπου που άφησε τόσο αδόκητα και άδικα την τελευταία του πνοή», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος.

«Αυτονόητο, με τη Θεανώ Φωτίου έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια και σε πολύ σημαντικούς καιρούς, εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, στην ίδια και την οικογένεια της, για απώλεια του μονάκριβου γιου της, μια απώλεια που ξεπερνά τα συναισθηματικά όρια καθενός μας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.

«Αυτονόητα και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα θερμά μας συλλυπητήρια, ο πόνος είναι ανθρώπινος. Μπορεί να έχουμε εδώ τις πολιτικές μας διαφωνίες. Όμως είναι πολιτικές και όχι προφανώς ανθρώπινες, τα θερμά συλλυπητήρια από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, όλη η Πλεύση Ελευθερίας. Δεν είναι απλά μια συνάδελφος, είναι μια φίλη και ευχόμαστε όλοι μαζί γιατί αυτό το πράγμα, όταν συμβαίνει είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δύναμη στους οικείους του Βασίλη Ρίζου και να μπορούν να τον θυμούνται με αγάπη», επισήμανε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, γι΄αυτή την τραγική απώλεια. Η σκέψη μας είναι στην κυρία Φωτίου και την οικογένεια της. Είναι βαριά η απώλεια. Συλλυπητήρια και στη Νέα Αριστερά», τόνισε εκ μέρους του ΚΚΕ η Αφροδίτη Κτενά.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη Θεανώ Φωτίου για την τεράστια απώλεια που υπέστη, στη βιολογική οικογένεια του εκλιπόντος και στη Νέα Αριστερά. Είναι πλήγμα από αυτά που δεν μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος. Ζωή σε σας», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος.

«Συλλυπητήρια για το χαμό του παιδιού της Θεανώς Φωτίου αλλά και σε όλη την οικογένεια της Νέας Αριστεράς να έχει δύναμη και εύχομαι η θεία παρηγοριά να σκεπάσει και αυτή και την οικογένεια όλη και να μην ακούμε, όσο το δυνατό, τέτοια περιστατικά. Καλή δύναμη σε όλους σας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές

Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
