Θεανώ Φωτίου: Τη Μεγάλη Τετάρτη η πολιτική κηδεία του γιου της
Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος πέθανε ξαφνικά χθες, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του
Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, όπως έγραψε σε ανάρτησή της η μητέρα του, Θεανώ Φωτίου.
Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος πέθανε ξαφνικά χθες, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού.
Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για την κηδεία του γιου της
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μμ.
Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία
Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
iban: GR9201401420142002001000086».
