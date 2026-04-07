Τη Μεγάλη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, όπως έγραψε σε ανάρτησή της η μητέρα του, Θεανώ Φωτίου.

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος πέθανε ξαφνικά χθες, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού.

Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου για την κηδεία του γιου της

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30 μμ.

Ο γιος, Δημήτρης

Η μητέρα, Θεανώ

Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086».