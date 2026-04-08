Ηράκλειο: Πάτησε με το αυτοκίνητο τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές
Στο νοσοκομείο 34χρονος μετά από έντονη λογομαχία με συγγενή του στο Ηράκλειο Κρήτης.
Μια έντονη λογομαχία για κτηνοτροφικές διαφορές φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για ένα σοκαριστικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου κτηνοτρόφου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το απόγευμα της Μ. Τρίτης σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συναντήθηκαν δύο συγγενείς και η λογομαχία δεν άργησε.
Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο ένας εκ των δυο συγγενών, ηλικίας 47 ετών ετών φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με τα χέρια τον μικρότερο σε ηλικία συγγενή του.
Στη συνέχεια, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, μπήκε στο αυτοκίνητό του, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον 34χρονο.
Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον τραυμάτισε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα άκρα.
Ο 47χρονος δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναζητείται από τις αρχές
