ΒΗΜΑ: Κυκλοφορεί το Μ. Σάββατο μαζί με τη νέα σειρά του Αρκά

Μια ευρηματική, ανατρεπτική και απολαυστικά χιουμοριστική πρόταση φέρνει αυτό το Πάσχα ο Αρκάς, μέσα από τη νέα του σειρά «Περιμένοντας τη βροχή», που κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου.

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της κιβωτού του Νώε: τον μεγάλο κατακλυσμό, την αγωνία της επιβίωσης και τη σωτηρία των ειδών της γης. Τι θα συνέβαινε όμως αν, παρά τις πυρετώδεις προετοιμασίες, η βροχή δεν ερχόταν ποτέ; Αν ο ουρανός παρέμενε πεισματικά ανέφελος και ο Θεός… άλλαζε γνώμη την τελευταία στιγμή;

Σε αυτό το ανατρεπτικό «τι θα γινόταν αν» απαντά ο Αρκάς με τον μοναδικό του τρόπο, προσφέροντας μια διαφορετική εκδοχή της βιβλικής αφήγησης. Μια εκδοχή όπου η αναμονή γίνεται κωμική αγωνία και η απουσία κατακλυσμού μετατρέπεται σε καταιγισμό ευφυών αστείων και καυστικών σχολίων.

Άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουν σε μια ιδιότυπη συνθήκη προσμονής, κοιτώντας τον ουρανό και περιμένοντας τη νεροποντή που δεν έρχεται ποτέ. Και κάπου εκεί, η υπαρξιακή ανησυχία συναντά το χιούμορ, η ειρωνεία διασταυρώνεται με την καθημερινότητα και το γέλιο γίνεται… σωτήριο.

Γιατί σε αυτή την ιστορία δεν κινδυνεύουμε από πλημμύρα — αλλά από κάτι πολύ πιο αναπόφευκτο: να πνιγούμε στα γέλια.

Η συλλεκτική έκδοση «Περιμένοντας τη βροχή» αποτελεί μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της δημιουργικής πορείας του ΑΡΚΑ, που συνεχίζει να αιφνιδιάζει, να σατιρίζει και να ψυχαγωγεί με τον δικό του, αναγνωρίσιμο τρόπο.

ΑΡΚΑΣ

Περιμένοντας τη βροχή

Κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ, εκτάκτως το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου