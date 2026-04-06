Δύο εβδομάδες πριν ΑΕΚ-Κηφισιά 3-0 σε 26΄ ελάχιστοι ασχολήθηκαν. Ο Μάρκο Νίκολιτς όμως φαίνεται πως είχε ήδη στο μυαλό του κάτι που φάνηκε σε κοινή θέα δύο εβδομάδες μετά… Για την ακρίβεια κάποιον. Έναν που στα ντουζένια του ήταν 19 φορές διεθνής στην εθνική Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι. Που κέρδισε όλους τους τίτλους στην Ιταλία με τη Γιουβέντους και έπαιξε καμιά 300αριά ματς στην Serie A. Που βρέθηκε στην Premier League με τη Γουότφορντ. Πατημένα 35 ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Και ταλαιπωρημένος μια ακόμη σεζόν από τραυματισμούς. Μέχρι εκείνη την παρτίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια -την πρώτη του σαν βασικός- με τέσσερις συμμετοχές στη Super League, όλες μαζί κάτι παραπάνω από πενήντα λεπτά. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ούτε τον Σέρβο στον πάγκο να ποντάρει πάνω του… μισό πρωτάθλημα, ούτε τον ίδιο να υπενθυμίσει πως αν πατά καλά στα πόδια του είναι άλλης ποιότητας

Κοιτούσαν απορημένοι οι Ερυθρόλευκοι την εντεκάδα της ΑΕΚ όταν αυτή ανακοινώθηκε. Διότι κανείς δεν περίμενε, δεν υπολόγισε, δεν φαντάστηκε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να επιλέξει σε αυτή τον

Αργεντινό. Άπαντες είχαν πειστεί ότι το παράδειγμα της Κηφισιάς, ο Περέιρα χαφ αριστερό μπροστά ήταν random. Μια τυχαία επιλογή rotation σε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι. Δεν ήταν όμως. Αποδείχθηκε πρόβα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ροντινέι. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η ομάδα του αριστερά έμελλε να μην έχει τον βασικό της μπακ.

Έφτιαξε το μοναδικό -που μέτρησε- γκολ της βραδιάς ο Αργεντινός. Ασφάλισε όλες τις μπάλες που πήρε σε 65΄ (7/8 πάσες). Έβαλε τα πόδια του δυνατά στη φωτιά όποτε χρειάστηκε. Κανονικός x factor σε μια βραδιά που μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος. Κάποιος που δεν τον περίμενε κανείς και εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή για την ομάδα του. Ένας «αγαπημένος» του πρώην προπονητή που είχε μείνει παρκαρισμένος για καιρό. Ένας… Ιμπόρα με κιτρινόμαυρα αν θυμηθεί κανείς πως τον χρησιμοποίησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο του δίμηνο στο λιμάνι

Ο Βάσκος που χθες βράδυ φούσκωνε και ξεφούσκωνε βλέποντας το ίδιο έργο στο «Καραϊσκάκης». Από τα ίδια πρόσωπα. Ένα βασανιστικά γρήγορα γκολ από την άλλη (όπως ο ΠΑΟΚ στο 2-0 του κυπέλλου με τον Μύθου ή ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με τον Ταμπόρδα) τιμωρία στο πρώτο λάθος. Μια «θολούρα» στο χορτάρι. Και τελικά μια απορία: Είναι όλοι μαζί τόσο ντεφορμέ ή ξέχασαν το ποδόσφαιρο;

Είχε 15 ημέρες στη διάθεση του ο Ολυμπιακός για να εμφανιστεί κανονικός. Χωρίς πολλές «εθνικές» απουσίες. Και σίγουρα με την αντίληψη ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο λάθος. «Είμαστε καλά» είπε ο κόουτς μετά την προπόνηση της Παρασκευής. Τελικά εμφανίστηκε η χειρότερη εκδοχή της χρονιάς. Όχι κάποιοι που δεν θέλουν. Μάλλον που δεν μπορούν…

Τους έβαλε όλους ο προπονητής. Τον Ποντένσε. Τον Ζέλσον. Τον Ταρέμι. Τον Έσε που επέστρεψε από τραυματισμό. Τον Ντάνι που τόσο εμπιστεύεται σε ντέρμπι. Στην πραγματικότητα όμως κύλησαν 90+8’ αναζητώντας κάποιον πέρα από τον αριστερό στόπερ που να δείχνει ικανός. Όχι να νικήσει το ματς για όλους. Να μπει έστω στην εξίσωση. Για την ακρίβεια ως το 90+8΄του Γιουσούφ Γιαζιτσί. Κατά λάθος έμεινε στο ρόστερ ο Τούρκος. Αν είχε κάποιες ώρες παραπάνω το «μεταγραφικό παράθυρο» της Γαλλίας αρχές Φλεβάρη θα είχε επιστρέψει στη Λιλ. Και από τότε ποδόσφαιρο με το στανιό: 5΄με τον Βόλο, 6΄με την ΑΕΚ, 16΄με τον Αστέρα, 5΄με τον Παναθηναϊκό, 6΄με τον Λεβαδειακό, 8΄με τον Παναιτωλικό, 15΄στις Σέρρες και 10΄με την ΑΕΛ

Χθες πέρασε στο 71΄ και ακριβώς στην τελευταία φάση του παιχνιδιού θύμισε γιατί θα μπορούσε να είναι κομμάτι της λύσης του επιθετικού προβλήματος που δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει στα 5 από τα 8 τελευταία της Super League. Ο τρίτος σκόρερ της σεζόν πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι: 7 γκολ και 6 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις (737). Δημιουργία ή σκορ κάθε 56΄. Όλη τη χρονιά όμως στο πρωτάθλημα 56΄+ έπαιξε μόνο δύο φορές. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα μέσα Οκτώβρη. Και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αρχές Γενάρη.

Με το απίθανο κοντρόλ και την αλλαγή αριστερό, δεξί εκτελώντας τον Στρακόσια θα είχε 8 γκολ και τον Ολυμπιακό με… σφυγμό! Μέσα στο κόλπο του πρωταθλήματος. Άντε να πιστέψεις ότι το στέρησε με οφσάιντ ο -καλύτερος όλων- Ο Πιρόλα!