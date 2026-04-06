Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06 Απριλίου 2026, 15:28

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Δύο εβδομάδες πριν ΑΕΚ-Κηφισιά 3-0 σε 26΄ ελάχιστοι ασχολήθηκαν. Ο Μάρκο Νίκολιτς όμως φαίνεται πως είχε ήδη στο μυαλό του κάτι που φάνηκε σε κοινή θέα δύο εβδομάδες μετά… Για την ακρίβεια κάποιον. Έναν που στα ντουζένια του ήταν 19 φορές διεθνής στην εθνική Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι. Που κέρδισε όλους τους τίτλους στην Ιταλία με τη Γιουβέντους και έπαιξε καμιά 300αριά ματς στην Serie A. Που βρέθηκε στην Premier League με τη Γουότφορντ. Πατημένα 35 ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Και ταλαιπωρημένος μια ακόμη σεζόν από τραυματισμούς. Μέχρι εκείνη την παρτίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια -την πρώτη του σαν βασικός- με τέσσερις συμμετοχές στη Super League, όλες μαζί κάτι παραπάνω από πενήντα λεπτά. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ούτε τον Σέρβο στον πάγκο να ποντάρει πάνω του… μισό πρωτάθλημα, ούτε τον ίδιο να υπενθυμίσει πως αν πατά καλά στα πόδια του είναι άλλης ποιότητας

Κοιτούσαν απορημένοι οι Ερυθρόλευκοι την εντεκάδα της ΑΕΚ όταν αυτή ανακοινώθηκε. Διότι κανείς δεν περίμενε, δεν υπολόγισε, δεν φαντάστηκε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να επιλέξει σε αυτή τον
Αργεντινό. Άπαντες είχαν πειστεί ότι το παράδειγμα της Κηφισιάς, ο Περέιρα χαφ αριστερό μπροστά ήταν random. Μια τυχαία επιλογή rotation σε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι. Δεν ήταν όμως. Αποδείχθηκε πρόβα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ροντινέι. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η ομάδα του αριστερά έμελλε να μην έχει τον βασικό της μπακ.

Έφτιαξε το μοναδικό -που μέτρησε- γκολ της βραδιάς ο Αργεντινός. Ασφάλισε όλες τις μπάλες που πήρε σε 65΄ (7/8 πάσες). Έβαλε τα πόδια του δυνατά στη φωτιά όποτε χρειάστηκε. Κανονικός x factor σε μια βραδιά που μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος. Κάποιος που δεν τον περίμενε κανείς και εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή για την ομάδα του. Ένας «αγαπημένος» του πρώην προπονητή που είχε μείνει παρκαρισμένος για καιρό. Ένας… Ιμπόρα με κιτρινόμαυρα αν θυμηθεί κανείς πως τον χρησιμοποίησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο του δίμηνο στο λιμάνι

Ο Βάσκος που χθες βράδυ φούσκωνε και ξεφούσκωνε βλέποντας το ίδιο έργο στο «Καραϊσκάκης». Από τα ίδια πρόσωπα. Ένα βασανιστικά γρήγορα γκολ από την άλλη (όπως ο ΠΑΟΚ στο 2-0 του κυπέλλου με τον Μύθου ή ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με τον Ταμπόρδα) τιμωρία στο πρώτο λάθος. Μια «θολούρα» στο χορτάρι. Και τελικά μια απορία: Είναι όλοι μαζί τόσο ντεφορμέ ή ξέχασαν το ποδόσφαιρο;

Είχε 15 ημέρες στη διάθεση του ο Ολυμπιακός για να εμφανιστεί κανονικός. Χωρίς πολλές «εθνικές» απουσίες. Και σίγουρα με την αντίληψη ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο λάθος. «Είμαστε καλά» είπε ο κόουτς μετά την προπόνηση της Παρασκευής. Τελικά εμφανίστηκε η χειρότερη εκδοχή της χρονιάς. Όχι κάποιοι που δεν θέλουν. Μάλλον που δεν μπορούν…

Τους έβαλε όλους ο προπονητής. Τον Ποντένσε. Τον Ζέλσον. Τον Ταρέμι. Τον Έσε που επέστρεψε από τραυματισμό. Τον Ντάνι που τόσο εμπιστεύεται σε ντέρμπι. Στην πραγματικότητα όμως κύλησαν 90+8’ αναζητώντας κάποιον πέρα από τον αριστερό στόπερ που να δείχνει ικανός. Όχι να νικήσει το ματς για όλους. Να μπει έστω στην εξίσωση. Για την ακρίβεια ως το 90+8΄του Γιουσούφ Γιαζιτσί. Κατά λάθος έμεινε στο ρόστερ ο Τούρκος. Αν είχε κάποιες ώρες παραπάνω το «μεταγραφικό παράθυρο» της Γαλλίας αρχές Φλεβάρη θα είχε επιστρέψει στη Λιλ. Και από τότε ποδόσφαιρο με το στανιό: 5΄με τον Βόλο, 6΄με την ΑΕΚ, 16΄με τον Αστέρα, 5΄με τον Παναθηναϊκό, 6΄με τον Λεβαδειακό, 8΄με τον Παναιτωλικό, 15΄στις Σέρρες και 10΄με την ΑΕΛ

Χθες πέρασε στο 71΄ και ακριβώς στην τελευταία φάση του παιχνιδιού θύμισε γιατί θα μπορούσε να είναι κομμάτι της λύσης του επιθετικού προβλήματος που δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει στα 5 από τα 8 τελευταία της Super League. Ο τρίτος σκόρερ της σεζόν πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι: 7 γκολ και 6 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις (737). Δημιουργία ή σκορ κάθε 56΄. Όλη τη χρονιά όμως στο πρωτάθλημα 56΄+ έπαιξε μόνο δύο φορές. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα μέσα Οκτώβρη. Και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αρχές Γενάρη.

Με το απίθανο κοντρόλ και την αλλαγή αριστερό, δεξί εκτελώντας τον Στρακόσια θα είχε 8 γκολ και τον Ολυμπιακό με… σφυγμό! Μέσα στο κόλπο του πρωταθλήματος. Άντε να πιστέψεις ότι το στέρησε με οφσάιντ ο -καλύτερος όλων- Ο Πιρόλα!

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Παναθηναϊκός 06.04.26

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
On Field 05.04.26

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
On Field 05.04.26

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
On Field 04.04.26

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
On Field 04.04.26

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»

«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
On Field 03.04.26

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών

Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
On Field 03.04.26

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα

Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο
On Field 02.04.26

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο

Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

