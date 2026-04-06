sports betsson
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Ποδόσφαιρο 06 Απριλίου 2026, 15:11

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα

Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξεφεύγουν από τα 90 λεπτά. Που δεν κρίνονται από το σκορ, αλλά από το συναίσθημα. Από εκείνη την αδιόρατη σύνδεση που δημιουργείται ανάμεσα στον φίλαθλο και κάτι πολύ πιο βαθύ από το παιχνίδι: την ταυτότητα. Η LaLiga αποφάσισε φέτος να επενδύσει ακριβώς σε αυτό. Και το έκανε με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: μια ολόκληρη «Retro Jornada».

Από τις 10 έως τις 13 Απριλίου, 38 σύλλογοι της LaLiga EA Sports και της LaLiga Hypermotion θα αγωνιστούν με εμφανίσεις εμπνευσμένες από το παρελθόν τους. Όχι ως gimmick, αλλά ως πολιτισμική πράξη. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, η φανέλα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα. Είναι μνήμη. Είναι αφήγηση. Είναι, τελικά, τρόπος να φορέσεις την ιστορία.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο, η ανάγκη για ρίζες γίνεται εντονότερη. Οι φίλαθλοι δεν αγοράζουν πλέον μόνο το «τώρα» της ομάδας τους. Αναζητούν το «τότε». Θέλουν να αγγίξουν, να φορέσουν, να επανασυνδεθούν με στιγμές που καθόρισαν την ταυτότητα του συλλόγου. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν: οι αναζητήσεις για «retro φανέλες» εκτοξεύτηκαν σχεδόν κατά 3.000% μέσα σε μία εβδομάδα.

Στην κορυφή αυτής της νέας τάσης βρίσκονται πέντε εμφανίσεις που δεν είναι απλώς δημοφιλείς, αλλά λειτουργούν ως πολιτιστικά αντικείμενα.

Η πρώτη ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Δεν είναι απλώς μια φανέλα, αλλά μια επιστροφή στην απαρχή. Με τον χαρακτηριστικό δίχρωμο σχεδιασμό και το έμβλημα στο κέντρο, η Μπάρτσα επιλέγει να θυμίσει ποια ήταν πριν γίνει brand. Πριν τις χορηγίες, πριν την παγκόσμια εμπορική εκτόξευση. Είναι μια δήλωση ταυτότητας. Και ίσως γι’ αυτό συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν απευθύνεται μόνο στους φιλάθλους, αλλά σε όσους κατανοούν ότι η ιστορία δεν είναι παρελθόν – είναι παρόν που επαναπροσδιορίζεται.

Στη δεύτερη θέση, η Σοσιεδάδ επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο. Όχι εντυπωσιασμό, αλλά ακρίβεια. Η φανέλα της είναι σχεδόν αρχιτεκτονική: καθαρές γραμμές, γιακάς polo, jacquard υφή, αναφορά στο παλιό Atotxa. Δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Και αυτός ο ψίθυρος φαίνεται πως αγγίζει βαθιά τους φιλάθλους. Είναι η νοσταλγία στην πιο ώριμη μορφή της.

Η τρίτη φανέλα, της Μπέτις, είναι ίσως η πιο «αφηγηματική». Δεν ανήκει σε μία εποχή, αλλά σε πολλές. Ρίγες που παραπέμπουν στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, γιακάς από τα ’80s, έμβλημα εμπνευσμένο από τα ’90s. Είναι ένα patchwork μνήμης. Ένα ένδυμα που μοιάζει να λέει: «Αυτός είμαι, όλα όσα υπήρξα». Και αυτή η πολυεπίπεδη ταυτότητα φαίνεται να αγγίζει ιδιαίτερα το κοινό, ειδικά εκτός γηπέδου, στους δρόμους, εκεί όπου το ποδόσφαιρο συναντά το lifestyle.

Η Aτλέτικ Μπιλμπάο, από την άλλη, ακολουθεί μια σχεδόν φιλοσοφική προσέγγιση. Μινιμαλισμός. Κόκκινο και λευκό. Το έμβλημα σχεδόν αόρατο. Μια φανέλα που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά, αλλά να σε κερδίσει σταδιακά. Έχει κάτι από τη φιλοσοφία της ίδιας της πόλης του Μπιλμπάο: λιτότητα, ουσία, βάθος. Και ίσως γι’ αυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο στο ενδιαφέρον του κοινού.

Κλείνοντας την πεντάδα, η Βαλένθια επιλέγει το χρώμα ως βασικό αφηγηματικό εργαλείο. Το πορτοκαλί. Ένα χρώμα που δεν συνδέεται άμεσα με την κλασική εικόνα του συλλόγου, αλλά κουβαλά μια ιδιαίτερη ιστορική φόρτιση από τη δεκαετία του ’90. Είναι μια επιλογή τολμηρή, σχεδόν αντισυμβατική. Και ίσως γι’ αυτό τόσο ελκυστική. Γιατί το απρόβλεπτο, όταν έχει ρίζες, γίνεται γοητευτικό.

Πέρα όμως από τις ίδιες τις φανέλες, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς αυτές ξεφεύγουν από το γήπεδο. Οι retro εμφανίσεις δεν φοριούνται πλέον μόνο στις εξέδρες. Έχουν περάσει στην καθημερινότητα, στο streetwear, στη μόδα. Δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκαν στη Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης. Η LaLiga δεν πουλά απλώς ποδόσφαιρο. Πουλά πολιτισμό.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναπαράσταση. Δεν είναι ένα παιχνίδι με το παρελθόν. Είναι μια σύγχρονη ανάγνωση της ιστορίας. Μια προσπάθεια να μετατραπεί η μνήμη σε κάτι ζωντανό, φορέσιμο, σχετικό με το σήμερα.

Γιατί τελικά, αυτό που αναζητά ο σύγχρονος φίλαθλος δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι η σύνδεση. Με την ομάδα, με την πόλη, με τον εαυτό του. Και μια φανέλα – όταν είναι σωστά σχεδιασμένη – μπορεί να γίνει ακριβώς αυτό: μια γέφυρα.

Η Retro Jornada της LaLiga δεν είναι απλώς μια καινοτομία. Είναι μια υπενθύμιση. Ότι το ποδόσφαιρο, όσο κι αν εξελίσσεται, όσο κι αν αλλάζει, θα παραμένει πάντα κάτι βαθιά ανθρώπινο. Και ότι, καμιά φορά, για να πας μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω.

Headlines:
World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο