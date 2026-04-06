ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
Επικαιρότητα 06 Απριλίου 2026, 15:57

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

«Η σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το δεύτερο επεισόδιο του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «δεν είχε καν το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την σημερινή κατάντια της κυβέρνησής  του και της κοινοβουλευτικής του ομάδας».

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «την ώρα που διαβιβάζεται δικογραφία για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως δήθεν ‘θεσμικός εγγυητής’, ζητώντας… επιτάχυνση των διώξεων, λες και δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης στην οποία αποδίδονται οι ευθύνες. Λες και ανέλαβε χθες πρωθυπουργός».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «εξαγγέλλει ‘ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή’ για το… 2027, επιχειρώντας να μεταθέσει στο μέλλον ένα πρόβλημα που γεννήθηκε, εξελίχθηκε και αποκαλύφθηκε επί των ημερών του», επισημαίνοντας πως «δεν απαντά για το σήμερα. Δεν απαντά για τις πολιτικές ευθύνες. Δεν απαντά για το πώς λειτούργησε το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων», ενώ εξηγεί ότι «αυτό που εξαγγέλλει δεν είναι καν ασυμβίβαστο και θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό και μικροκομματικούς ανταγωνισμούς».

«Κύριε Μητσοτάκη, προκηρύξτε εκλογές»

«Επικαλείται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ξεχνά ότι ο ίδιος και η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία φρόντισαν να μπλοκάρουν τον ουσιαστικό έλεγχο πολιτικών προσώπων», υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «η πραγματικότητα είναι μία: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος» και διαμηνύοντας πως «όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από ‘θεσμικές πρωτοβουλίες’, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του».

«Η κοινωνία δεν πείθεται. Και δεν θα ανεχτεί άλλη συγκάλυψη. Κύριε Μητσοτάκη δρομολογήστε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη και προκηρύξτε εκλογές», τονίζει καταληκτικά.

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής της ΝΔ τονίζει σε ανάρτησή της ότι «κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση
Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκαν τόσο στις εκλογές όσο και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη
«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την 'αθωότητά' τους - Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

