Έχω παιδιά: Πάσχα με την οικογένεια
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά. Απόψε, 20.50, στο MEGA
Η δύσκολη εξίσωση της οικογενειακής συνύπαρξης γύρω από το πασχαλινό τραπέζι επιλύεται με άφθονο χιούμορ στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», απόψε στις 20:50.
Αν η καθημερινότητα σε ένα σπίτι με παιδιά είναι μια διαρκής πρόκληση, τότε η «απόδραση» στο εξοχικό με φίλους και συγγενείς μοιάζει με δυσεπίλυτο γρίφο για γερά νεύρα. Τα πιο συνηθισμένα και ξεκαρδιστικά ευτράπελα των διακοπών, οι συγκρούσεις για τα έθιμα και η απατηλή αναζήτηση της ηρεμίας, συνθέτουν ένα σκηνικό γνώριμο σε κάθε ελληνική οικογένεια.
Αυτό το Πάσχα, το «Έχω παιδιά» αποδεικνύει πως, τελικά, το πιο δύσκολο έθιμο δεν είναι το ψήσιμο του αρνιού, αλλά η πολυπόθητη γαλήνη γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο συγγενείς και φίλους.
Τι θα δούμε στο πασχαλινό επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά.
Επεισόδιο 22 – «Πάσχα»
Η οικογένεια Πολίτη, μαζί με συγγενείς και φίλους, αποφασίζει να αναζητήσει τη γαλήνη στο εξοχικό της Αντιγόνης για τις ημέρες του Πάσχα. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά, τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το πλάνο και τα απρόοπτα αποτελούν τη μόνη σταθερά. Ο Μαξιμιλιανός αναπτύσσει έναν άνευ προηγουμένου «εθισμό» στα πασχαλινά γλυκά, ενώ οι γονείς του, Ιωάννα και Έκτορας, αρνούνται πεισματικά να συμμετάσχουν στα παραδοσιακά έθιμα. Παράλληλα, ο Σταύρος και η Στέλλα καταφέρνουν να χάσουν τον δρόμο για τον προορισμό τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής αναστάτωσης, η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό ενδεχόμενο που θα τους κάνει να δουν τις γιορτές με άλλο μάτι.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
