«Ροντέο» το Μονακό – Ντιζόν: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ παικτών – Αιμορραγούσε ο Λοσέρ (vid)

Δεν θύμιζε αγώνα μπάσκετ το φινάλε του αγώνα Μονακό – Ντιζόν, για το γαλλικό πρωτάθλημα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.

Όπως αναφέρουν στη Γαλλία, ο Γιουχάν Μπεγκαρίν χτύπησε δυνατά τον Κεντέν Λοσέρ, με τον παίκτη της Ντιζόν να αιμορραγεί στο πρόσωπο, εν μέσω.. έκρηξης ανάμεσα στους παίκτες εντός και εκτός παρκέ.

Η κατάσταση ξέφυγε, με ανθρώπους των δύο ομάδων να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ακόμη χειρότερη εξέλιξη, ωστόσο οι… καμπάνες εκατέρωθεν δεν θα αποφευχθούν.

Τόσο ο Μπεγκαρίν όσο και ο Λοσέρ, που στο μεταξύ είχαν ήδη αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια, τιμωρήθηκαν με αποβολή, ενώ όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και επιπλέον ποινές.

Και όλα αυτά, την ώρα που στην Μονακό έχει περιορισμένο rotation λόγω τραυματισμών και απουσιών, με τα προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας να μην έχουν επιλυθεί.

