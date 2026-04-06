Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, μια μοτοσικλέτα διανομέα παρέσυρε έναν ανήλικο στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Λυκούργου, στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον ανήλικο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.