Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 14:39

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Βαγγέλης Γεωργίου
Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Οι γονείς του υπηρέτησαν στην Ευρώπη και στην Αφρική τον Β΄ΠΠ. Ο ίδιος με τον αδελφό του είναι βετεράνοι του πολέμου στο Βιετνάμ και μέλη των SEALs. Ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα και ηθοποιός Τζέσε Βεντούρα, προερχόμενος από περιβάλλον που γνώρισε τι σημαίνει πόλεμος, ξέσπασε δημοσίως εναντίον της επίθεσης εξαπέλυσε η χώρα του στο Ιράν προκαλώντας τον γιό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στη βρετανική εκπομπή Uncensored, ο Βεντούρα αν και δηλώνει πολέμιος του ιρανικού πολιτικού συστήματος, τάσσεται αναφανδόν κατά του πολέμου, πιστεύοντας πως η χώρα του δεν θα έπρεπε να συμμαχήσει με το Ισραήλ για να ξεκινήσουν τον πόλεμο.

«Εμείς ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Δεν υποστηρίζω να ξεκινάμε κανέναν πόλεμο. Εμείς ρίξαμε την πρώτη σφαίρα. Απλά και ξεκάθαρα. Αν θέλεις να το πεις με όρους Ράμπο: εμείς «ρίξαμε το πρώτο αίμα».

Ο Βεντούρα θεωρεί πως ένας πόλεμος δικαιολογείται αν είσαι πρόθυμος να στείλεις τα δικά σου παιδιά. «Γιατί πώς μπορείς να στείλεις τα παιδιά κάποιου άλλου σε πόλεμο αν δεν στείλεις τα δικά σου;». είπε, ψέγοντας την οικογένεια Τραμπ που είναι παραδοσιακά φυγόστρατοι.

«Απ’ όσο γνωρίζω, ούτε ένας Τραμπ τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει κάνει στρατιωτική θητεία» θυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παιδιά και από τις τρεις συζύγους του, αλλά κανένα δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό, είπε και κάλεσε τον μικρότερο γιό του Τραμπ, τον 20χρονο Barron Trump, να υπηρετήσει. «Λοιπόν, Barron, μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Κατατάξου στον στρατό των ΗΠΑ. Κάνε κάτι που ο πατέρας σου δεν είχε το θάρρος να κάνει. Κάνε κάτι που ο πατέρας σου δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει. Θέλω να δω έναν Τραμπ στον στρατό».

Σε αντίθεση με τους Τραμπ, όλοι στην οικογένεια του Βεντούρα έχουν υπηρετήσει. «Οπότε νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα. Εμπρός, Τραμπ. Μην απολαμβάνετε μόνο τα οφέλη αυτού του ελεύθερου κόσμου. Κάποιος να βάλει τα χακί και αυτός είσαι εσύ, Barron».

Στη συνέχεια ο πρώην κυβερνήτης επιτέθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή ζήτησε την αρωγή του NATO.

«Το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί για προστασία. Αυτό σημαίνει ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, όλοι θα ενωθούν για να την αποκρούσουν. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Δεν σημαίνει ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ ξεκινήσει πόλεμο, όλοι οι άλλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι μέρος της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι προστασία, όχι επιθετικότητα» σημειώσε υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον πόλεμο δίχως να ενημερώσουν τους συμμάχους.

«Και μετά σας αποκαλεί δειλούς επειδή δεν τον βοηθάτε. Γιατί δεν σας μίλησε πριν; Και δεύτερον, δεν είναι αυτή η αποστολή. Η αποστολή είναι να προστατεύεις όταν δέχεσαι επίθεση, όχι να επιτίθεσαι».

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Τραμπ προς Βρετανία: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας – Νέα εντολή εκκένωσης για περιοχές στη νότια Βηρυτό
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 31.03.26 Upd: 14:34

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Live οι εξελίξεις στο in

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Τέμπη 31.03.26

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Πολιτική προστασία 31.03.26

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Ελλάδα 31.03.26

Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

