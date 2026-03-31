Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Οι γονείς του υπηρέτησαν στην Ευρώπη και στην Αφρική τον Β΄ΠΠ. Ο ίδιος με τον αδελφό του είναι βετεράνοι του πολέμου στο Βιετνάμ και μέλη των SEALs. Ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα και ηθοποιός Τζέσε Βεντούρα, προερχόμενος από περιβάλλον που γνώρισε τι σημαίνει πόλεμος, ξέσπασε δημοσίως εναντίον της επίθεσης εξαπέλυσε η χώρα του στο Ιράν προκαλώντας τον γιό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στη βρετανική εκπομπή Uncensored, ο Βεντούρα αν και δηλώνει πολέμιος του ιρανικού πολιτικού συστήματος, τάσσεται αναφανδόν κατά του πολέμου, πιστεύοντας πως η χώρα του δεν θα έπρεπε να συμμαχήσει με το Ισραήλ για να ξεκινήσουν τον πόλεμο.

«Εμείς ξεκινήσαμε τον πόλεμο. Δεν υποστηρίζω να ξεκινάμε κανέναν πόλεμο. Εμείς ρίξαμε την πρώτη σφαίρα. Απλά και ξεκάθαρα. Αν θέλεις να το πεις με όρους Ράμπο: εμείς «ρίξαμε το πρώτο αίμα».

Ο Βεντούρα θεωρεί πως ένας πόλεμος δικαιολογείται αν είσαι πρόθυμος να στείλεις τα δικά σου παιδιά. «Γιατί πώς μπορείς να στείλεις τα παιδιά κάποιου άλλου σε πόλεμο αν δεν στείλεις τα δικά σου;». είπε, ψέγοντας την οικογένεια Τραμπ που είναι παραδοσιακά φυγόστρατοι.

«Απ’ όσο γνωρίζω, ούτε ένας Τραμπ τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει κάνει στρατιωτική θητεία» θυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παιδιά και από τις τρεις συζύγους του, αλλά κανένα δεν έχει υπηρετήσει στον στρατό, είπε και κάλεσε τον μικρότερο γιό του Τραμπ, τον 20χρονο Barron Trump, να υπηρετήσει. «Λοιπόν, Barron, μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Κατατάξου στον στρατό των ΗΠΑ. Κάνε κάτι που ο πατέρας σου δεν είχε το θάρρος να κάνει. Κάνε κάτι που ο πατέρας σου δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει. Θέλω να δω έναν Τραμπ στον στρατό».

Σε αντίθεση με τους Τραμπ, όλοι στην οικογένεια του Βεντούρα έχουν υπηρετήσει. «Οπότε νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα. Εμπρός, Τραμπ. Μην απολαμβάνετε μόνο τα οφέλη αυτού του ελεύθερου κόσμου. Κάποιος να βάλει τα χακί και αυτός είσαι εσύ, Barron».

Στη συνέχεια ο πρώην κυβερνήτης επιτέθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο επειδή ζήτησε την αρωγή του NATO.

«Το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί για προστασία. Αυτό σημαίνει ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, όλοι θα ενωθούν για να την αποκρούσουν. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Δεν σημαίνει ότι αν μια χώρα του ΝΑΤΟ ξεκινήσει πόλεμο, όλοι οι άλλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι μέρος της συμφωνίας. Η συμφωνία είναι προστασία, όχι επιθετικότητα» σημειώσε υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον πόλεμο δίχως να ενημερώσουν τους συμμάχους.

«Και μετά σας αποκαλεί δειλούς επειδή δεν τον βοηθάτε. Γιατί δεν σας μίλησε πριν; Και δεύτερον, δεν είναι αυτή η αποστολή. Η αποστολή είναι να προστατεύεις όταν δέχεσαι επίθεση, όχι να επιτίθεσαι».