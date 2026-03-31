Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 12:00

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
«Επιτρέψτε μου να πω ότι κερδίσαμε», είπε σε συγκέντρωση στο Κεντάκι στις 11 Μαρτίου. «Νομίζω ότι κερδίσαμε», δήλωσε από τον κήπο του Λευκού Οίκου στις 20 Μαρτίου. «Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο. Ο πόλεμος κερδήθηκε», επέμεινε στο Οβάλ Γραφείο στις 24 Μαρτίου. «Κερδίζουμε τόσο πολύ», υποσχέθηκε σε ένα δείπνο συγκέντρωσης χρημάτων στις 25 Μαρτίου ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας να διακηρύσσει τη νίκη των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ωστόσο, το να το λες ξανά και ξανά δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνεις κιόλας, λένε οι αναλυτές. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή είναι μια ιστορική επιτυχία, ο κόσμος προετοιμάζεται για μια σύγκρουση που συνεχίζει να καταστρέφει ζωές, να προκαλεί εκτοπισμούς και μετανάστευση, ενώ θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο στην παγκόσμια οικονομία.

Ο πόλεμος μετατρέπεται στην απόλυτη δοκιμασία μιας λειτουργικής αρχής που καθοδηγεί τον Τραμπ για δεκαετίες: κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και αναγκάσε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό.

«Η πραγματικότητα του Τραμπ έχει πέσει σε τοίχο»

Αυτό έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στις αίθουσες συνεδριάσεων του Μανχάταν, σε ριάλιτι, ακόμη και στην καρδιά της εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Αλλά στο Ιράν, το μοναδικό «brand» του Τραμπ για την «αληθινή υπερβολή» συγκρούστηκε με την πραγματική αλήθεια. Το πεδίο παραμόρφωσης της πραγματικότητάς του έχει πέσει σε έναν τοίχο από τούβλα, σημειώνει χαρακτηριστικά ανάλυση του Guardian.

«Αυτός είναι πόλεμος και δεν μπορείς απλώς να κερδίσεις στον πόλεμο», τόνισε η Tara Setmayer, συνιδρύτρια του Seneca Project, μιας γυναικείας επιτροπής πολιτικής δράσης. «Ο αμερικανικός λαός δεν συμφωνεί με αυτό που συμβαίνει, επειδή δεν μπορεί να διατυπώσει ένα επιχείρημα ως προς το γιατί βρισκόμαστε εκεί ή πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η νίκη», εξήγησε.

Ο Τραμπ έζησε μια ζωή που του έφερε αυτοπεποίθηση. Μεγάλωσε σε ένα απομονωμένο προάστιο του Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου ο πατέρας του Φρεντ, ένας πλούσιος κατασκευαστής ακινήτων, λέγεται ότι του έμαθε να μην ζητά ποτέ συγγνώμη ή να δείχνει αδυναμία.

Οι επιχειρήσεις του Τραμπ κατέρρευσαν έξι φορές

Η Γκουέντα Μπλερ, βιογράφος του Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε: «Όταν ήταν στο λύκειο, στη στρατιωτική ακαδημία, είχε ήδη πει στον συγκάτοικό του ότι στόχος του ήταν να γίνει διάσημος, και κατάλαβε ότι το να είσαι διασημότητα σε αφήνει να παραμορφώσεις την πραγματικότητα, να ξεφύγεις από τις ευθύνες σου, να γίνεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Κατάλαβε ότι αυτό ήταν το εισιτήριο και είχε δίκιο. Όσο μεγαλύτερος είσαι, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι έλκονται από αυτή τη φήμη και τόσο πιο πρόθυμοι είναι να παραβλέψουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα».

Η προσέγγιση αυτή εξυπηρέτησε καλά τον Τραμπ καθώς μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση. Άνοιξε ξενοδοχεία και καζίνο και ήταν διαβόητος για την υπερβολή της περιουσίας του. Πώλησε το Trump Taj Mahal στην Ατλάντικ Σίτι ως το «όγδοο θαύμα του κόσμου» και υποσχέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές και στους επενδυτές ότι θα ήταν μια εγγυημένη «παγιά αγελάδα» μετρητών – τελικά, κήρυξε πτώχευση ένα χρόνο μετά το άνοιγμα!

Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις του Τραμπ κατέρρευσαν έξι φορές, αν και ποτέ δεν έφτασε στην  προσωπική πτώχευση. Εν τω μεταξύ, εδραίωσε τη φήμη του παρουσιάζοντας το τηλεοπτικό ριάλιτι «The Apprentice» και μπήκε στην πολιτική με το ψέμα ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε γεννηθεί στο εξωτερικό. Οι ψευδείς ισχυρισμοί του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 – ότι το Μεξικό θα πλήρωνε για ένα τείχος στα σύνορα, για παράδειγμα – δεν αποδείχθηκαν εμπόδιο για τη νίκη του.

Στην πρώτη του θητεία, παρουσίασε πάνω από 30.000 «fake news»

Κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ έκανε περισσότερους από 30.000 ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με καταμέτρηση της εφημερίδας Washington Post. Ξανά και ξανά δημιουργούσε τη δική του εναλλακτική πραγματικότητα. Όμως, η στρατηγική αυτή κατέρρευσε όταν η Αμερική χτυπήθηκε από την πανδημία του Covid-19 και υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι. Ο Τραμπ έχασε έτσι τις εκλογές του 2020.

Συνεχίζει να επιμένει, χωρίς στοιχεία, ότι η δημοσκόπηση ήταν «στημένη» εναντίον του και εκατομμύρια υποστηρικτές του τον πιστεύουν. Όταν ένας όχλος υποστηρικτών του λεηλάτησε το Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το αποτέλεσμα, στη συνέχεια τους έχρισε «πατριώτες ήρωες» που συσπειρώνονται για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Και τους έδωσε χάρη την πρώτη μέρα που επέστρεψε στην εξουσία.

Με την Γροιλανδία έγινε η αρχή – Με το Ιράν θα έλθει το τέλος;

Ο Τραμπ κράτησε επίσης έναν ανεστραμμένο καθρέφτη στην πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντας τις ποινικές έρευνες εναντίον του ως κυνήγι μαγισσών και κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι εξόπλιζαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Τραμπ διέταξε τον γενικό εισαγγελέα να καταδιώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μεγάλα στελέχη της τεχνολογίας, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και πανεπιστήμια έχουν παραδοθεί στο αφήγημά του.

Πολλοί ξένοι ηγέτες έχουν επίσης απολαύσει την εκδοχή του Τραμπ για τον κόσμο, επαινώντας την ηγεσία του στον πόλεμο της Ουκρανίας, κάνοντας παραχωρήσεις στους δασμούς ή συμφωνώντας ότι του αξίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον υποτιθέμενο τερματισμό επτά πολέμων. Αλλά τα σχέδιά του για την Γροιλανδία «τέντωσαν» τα όρια της θετικής του σκέψης. Και ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να τα σπάσει.

Εγκλωβισμένος, χωρίς στρατηγική εξόδου

Ένα μήνα μετά τη σύγκρουση, ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει ήδη κοστίσει 13 ανθρώπινες ζωές και δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι το ιρανικό καθεστώς έχει χάσει τον έλεγχο του. Αντίθετα, όπως προέβλεψαν πολλοί παρατηρητές, η Τεχεράνη έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση αποκλείοντας τα Στενά του Ορμούζ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι ήδη αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ και μια χερσαία εισβολή θα ήταν ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει προφανής στρατηγική εξόδου.

Οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι ο Τραμπ «βαριέται» τον πόλεμο και θέλει να προχωρήσει. Εάν και όταν συμβεί αυτό, ο πρόεδρος και οι σύμμαχοί του θα αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά την πρόκληση να το περιγράψουν ως μια συντριπτική νίκη που μόνο αυτός θα μπορούσε να έχει πετύχει. Μερικοί πολιτικοί σχολιαστές δεν «αγοράζουν» αυτή την προσεκτικά επιμελημένη παντοδυναμία.

«Η οικονομία θα ανατρέψει την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο»

Ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, υπογράμμισε ότι «το Ιράν είναι το Βατερλό του Τραμπ. Αυτή είναι η κατάρριψη του μύθου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι υποστηρικτές του εκνευρίζονται για τα ένστικτά του και το αυτοσχεδιαστικό του στυλ, αλλά η άλλη ερμηνεία είναι ότι δεν ξέρει τι κάνει, ότι δεν έχει φροντίσει να διερευνήσει τις καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του και έτσι βυθίζει τον εαυτό του όλο και πιο βαθιά σε ένα τέλμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους».

«Είτε είστε στρατιωτικός αναλυτής είτε πολιτικός αναλυτής, είτε είστε στο Δημοκρατικό είτε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γνωρίσει τη στιγμή της αλήθειας. Το είδος της φανταστικής ζωής που έζησε και επικαλέσθηκε τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε δεκαετίες έχει πλέον αποκαλυφθεί ως θανατηφόρο δράμα στις ζωές πολλών ανθρώπων», τόνισε ο Τζέικομπς, προειδοποιώντας πως «η αμερικανική οικονομία και η περιφερειακή οικονομία θα ανατρέψει την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο».

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ')
Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

