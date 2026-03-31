Εικοσιένα: Η αλήθεια όπως δεν τη μαθαίνουν στα σχολειά
Stories 31 Μαρτίου 2026, 16:33

Εικοσιένα: Η αλήθεια όπως δεν τη μαθαίνουν στα σχολειά

Πέρα από τυμπανοκρουσίες και πανηγυρικούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όταν τελειώνουν οι πανηγυρισμοί, οι πανηγυρικοί, οι παρελάσεις και οι γιορτές, καιρός είναι για λίγη περισυλλογή πάνω στα γεγονότα και στην Ιστορία.

«Η επανάσταση του 1821 ήταν συνέπεια της βαθειάς κρίσης που ξέσπασε στον ελλαδικό χώρο και της αποσύνθεσης της φεουδαρχικής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Δεν προήλθε […] από τη συμμετοχή (των Ελλήνων) στην πνευματική και παιδευτική προσπάθεια (του Έθνους), αλλά από την εξαθλίωση των παραγωγικών τάξεων ως συνέπεια οξύτατων αντιφάσεων στις παραγωγικές σχέσεις».

«Είναι μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η μυητική απόδοση της Φιλικής Εταιρίας ήταν ασύγκριτα υψηλότερη σε χώρους όπου η οικονομική κρίση είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητή, όπως η Πελοπόννησος».


«TA NEA», 31.3.1976, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αυτά διάβαζα τις μέρες όπου οι τυμπανοκρουσίες μάς ξεκουφαίναν, στην πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του νέου κοινωνιολόγου Βασίλη Κρεμμυδά που τιτλοφορείται «Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας 1700-1821» (έκδοση Εξάντας).

Και πρέπει να τον ευχαριστήσω, ευθύς εξ αρχής, που με γιάτρεψε από μια πλάνη. Εγώ νόμιζα πως η τριχρωμία των πολιτικών μας δυνάμεων ήταν αποτέλεσμα των τριών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν στον Αγώνα, δηλαδή ένα φαινόμενο καθαρά μεταπελευθερωτικό (μετά το 1829).

Ο Κρεμμυδάς μού έμαθε πως «πριν ακόμη από την επανάσταση του 1821, η αγορά του ελλαδικού χώρου ήταν μια αγορά εξηρτημένη, που λειτουργούσε σύμφωνα με τους νόμους του κεφαλαιοκρατικού αποικιακού εμπορίου».

Πράγμα δηλαδή που σημαίνει ότι (σελ. 98 του βιβλίου): «Η υποταγή της οικονομίας (μας) στο δυτικοευρωπαϊκό εμπόριο είχε συντελεστεί μέσα στον 18ο αιώνα. […] Δεν ήταν δηλαδή ζήτημα αν το ελληνικό κράτος, που ενδεχομένως θα προέκυπτε από την Επανάσταση του 1821, θα υποτασσόταν στους μεγάλους ή όχι, αλλά σε ποιον απ’ αυτούς θα υποτασσόταν».


Έτσι, το ρωσόφιλο, το αγγλόφιλο και το γαλλόφιλο κόμμα που αναφάνηκαν μετά την Ανεξαρτησία προϋπήρχαν σαν οικονομικές δυνάμεις. Ρωσόφιλοι ήταν οι συντηρητικοί γαιοκτήμονες (λόγω Τσάρου), αγγλόφιλοι οι εφοπλιστές και γαλλόφιλοι οι διστακτικοί αστοί και οι «πεφωτισμένοι».

Οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές της σημερινής πολιτικής, δεξιά (αμερικανόφιλοι), κέντρο – αριστερά (δυτικοευρωπαίοι) και αριστερά (λαϊκή κυριαρχία), προϋπήρχαν από το 1700, ενσωματωμένες μέσα στην κοινωνία μας.

Λαμπρά κι’ απλά, όσο κι’ αν το θέμα δεν προσφέρεται σε απλούστευση, αναλύει ο Κρεμμυδάς την οικονομική διαστρωμάτωση του ελλαδικού χώρου (που τον διαχωρίζει από τον ελληνικό, γιατί στην ουσία ελληνικό κράτος, όπως το εννοούμε εμείς σήμερα, δεν υπήρχε τότε· έτσι και το ελλαδικός είναι αντίστοιχο, όπως θα λέγαμε, του εβραϊκού χώρου σε σχέση με το καθαυτό του κράτους του Ισραήλ), δείχνοντας πόσο τα πάντα είναι εξαρτώμενα του μπεζαχτά (σ.σ. ταμείου) και όχι της ιδέας.

Ή μάλλον, για να ακριβολογούμε: η όποια ιδέα είναι εξαρτώμενη της οικονομίας. Δηλαδή, επαληθεύοντας την πρωταρχική μαρξιστική αλήθεια ότι κάθε ιδεολογία είναι αποτέλεσμα του πορτοφολιού.

[…]


Ούτε μια φορά δεν αναφέρεται στο βιβλίο «φυλή», «ιδέα», «έθνος», «πατριώτης». Αντίθετα, λέει για την άρχουσα τάξη ότι «η ιδεολογία της και η κοινωνική συνείδησή της ταυτιζόταν με τα οικονομικά της συμφέροντα».

Ενώ «οι άρχοντες, κοσμικοί και εκκλησιαστικοί, έδειχναν μίσος για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, που επεδίωκαν με κάθε τρόπο να τις αποκλείσουν από την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά».

Γι’ αυτό: «Πατριαρχείο και αστοί – γαιοκτήμονες, την άμεση προστασία των συμφερόντων τους την αναζητούσαν στη συνέχιση (δικιά μου η υπογράμμιση) της τουρκικής κυριαρχίας».


Ώσπου «οι βαθειές οικονομικές μεταβολές που συντελέστηκαν στον ελλαδικό χώρο στις δυο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα —επέκταση του θεσμού των τσιφλικιών και αποξένωση των μικρών καλλιεργητών από τις ιδιοκτησίες τους, μετατροπή ελευθέρων χωριών σε τσιφλίκια με επιπτώσεις στην αυτοδιοίκηση, αύξηση της φορολογίας και της αρπακτικότητας κυρίως απ’ τη μεριά των Τούρκων, αύξηση των τιμών χωρίς ανάλογη αύξηση των ημερομισθίων κ.λπ.— άγγιξαν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ώστε η κοινωνική συνείδηση να προσλάβει, σε τελευταία ανάλυση, χαρακτήρα εθνικό και να προβάλλει έντονα η απελευθερωτική και λιγώτερο η κοινωνική όψη του προβλήματος».

(Να προσέξουμε αυτό το «σε τελευταία ανάλυση».)

«Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει και ο θρησκευτικός παράγοντας, το ότι δηλαδή οι Έλληνες και οι Τούρκοι είχαν διαφορετική θρησκεία».


Στα χέρια μου έχω την πρώτη μετάφραση ενός νέου Τούρκου κοινωνιολόγου που ερευνά κι’ αυτός το ίδιο θέμα, την αποσύνθεση δηλαδή της οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη συνακόλουθη επανάσταση των Ελλήνων, από την ίδια αυστηρή, οικονομολογική σκοπιά.

Ήρθε ίσως ο καιρός να πάψουν οι φανφάρες κι’ οι πατριδοκάπηλοι λόγοι και να δούμε, με τα μάτια και την έρευνα των νέων μας επιστημόνων, την αλήθεια όπως δεν τη μαθαίνουν στα σχολειά, για να καταλάβουμε γιατί και σήμερα ανταγωνιστικοί οικονομικοί μηχανισμοί θέλουν ξανά να μας βάλουν, Έλληνες και Τούρκους, να τσακωθούμε. Είτε αυτοί ονομάζονται εταιρίες πετρελαίων, είτε αλλιώς πως.


Αυτά έγραφε πριν από μισόν αιώνα για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και για τη νεοελληνική κοινωνία του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, ο διάσημος συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός (1934-2023).


Ο Βασίλης Βασιλικός

Το αν μη τι άλλο ενδιαφέρον άρθρο του (τίτλος του, «Ελλάδα 1700-1821»), βασισμένο στη μελέτη του Βασίλη Κρεμμυδά «Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας 1700-1821», είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τετάρτη 31 Μαρτίου 1976.


Ο Βασίλης Κρεμμυδάς (1935-2017), διακεκριμένος ιστορικός, πανεπιστημιακός και συγγραφέας, είχε σημαντική συνεισφορά στην εις βάθος κατανόηση των εξουσιαστικών σχέσεων και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο αρκετές δεκαετίες πριν από την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.


Ο Βασίλης Κρεμμυδάς

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

