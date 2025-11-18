Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Βασίλης Βασιλικός: Ζούμε σε μια χώρα όπου το αιτούμενο είναι να πεθάνεις για να γίνεις δρόμος
18 Νοεμβρίου 2025 | 13:39

Βασίλης Βασιλικός: Ζούμε σε μια χώρα όπου το αιτούμενο είναι να πεθάνεις για να γίνεις δρόμος

Τιμούμε τους νεκρούς κι αγνοούμε τους ζωντανούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
— Το περίεργο στη «Λύρα Ελληνική», στη δική σας δηλαδή ανθολογία, είναι ότι η κατανομή των ποιητών γίνεται αλφαβητικά και όχι χρονολογικά…

Ακριβώς. Είναι μια ποιητική ανθολογία χωρίς ημερομηνία γέννησης των ποιητών και χωρίς —το φρικτότερο— την ημερομηνία του θανάτου. Άλλωστε πολλοί ζουν ακόμα. Φαντάζεστε τι κακόγουστο είναι μετά τη χρονολογία γέννησης να ακολουθεί μια παύλα κι ένα κενό; Αυτή η παύλα και το κενό είναι σαν να σου υπενθυμίζει ότι «θα πεθάνεις κι εσύ κάποτε». Ό,τι χειρότερο… Μια παύλα που παραπέμπει σε κάποια χρονολογία θανάτου.

— Σας τρομάζει ο θάνατος;

Με τρομάζει ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς. Ο θάνατος υπάρχει, το κακό είναι ότι ζούμε οι περισσότεροι σαν να πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό αυτού που λέμε ζωή είναι ο θάνατος.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 29.8.1993, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

— Πώς εξηγείτε το ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς που περιέχετε στην ανθολογία σας έγιναν γνωστοί, αναγνωρίστηκε η αξία τους, μετά θάνατον;

Σ’ ένα ποίημά του ο Βλαχογιάννης μιλάει για μια πεσμένη κολόνα: «Μα κανείς πριν πέσει κάτω», λέει, «σωστό το μέτρο του να δείξει δεν μπορεί». Όταν ήμουν μικρός διάβασα αυτόν τον στίχο και ρώτησα τον καθηγητή: «Γιατί, κύριε καθηγητά, κανείς το μέτρο του να δείξει δεν μπορεί πριν πέσει κάτω;» Κι εκείνος μου απάντησε: «Γιατί οριζοντίως μετριέται κανείς πιο εύκολα απ’ ό,τι καθέτως». (γέλια)

— Τελικώς, ο θάνατος είναι ο μόνος που μπορεί να δικαιώσει το έργο ζωής;

Ο χρόνος θα έλεγα καλύτερα κι όχι ο θάνατος. Αν και από μικρός αυτό το θεωρούσα μεγάλο λάθος της κοινωνίας. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί ο άνθρωπος νεκρός ν’ αξίζει περισσότερο και να μη συμβαίνει τ’ αντίθετο.


— Με τα χρόνια δεν βρήκατε κάποια απάντηση σ’ αυτό σας το ερώτημα;

Κατάλαβα ότι ζω σε μια χώρα όπου το πτώμα λατρεύεται περισσότερο σε σχέση με το σώμα.

— Τι εννοείτε;

Ολόκληρος ο πολιτισμός μας είναι βασισμένος σ’ ένα είδος πτωματολογίας. Είναι αμαρτία να πεις στον διπλανό σου «αξίζεις», και να του το πεις όσο ζει, να το χαρεί ο άνθρωπος. Ακόμα και σήμερα έχουμε ανάμεσά μας κορυφές πνευματικές και τις περιφρονούμε ή τις βρίζουμε χωρίς αιδώ. Αυτό το θεωρώ αμαρτία…

— Πέστε μου μια τέτοια αμαρτία… Ένα παράδειγμα κορυφής πνευματικής που ζει αλλά δεν βασιλεύει.

Το πιο χτυπητό: ο Θεοδωράκης! Μόνον ύβρεις εισπράττει.


— Μήπως τέτοιοι άνθρωποι με τις επιλογές τους σε καθημερινή βάση δημιουργούν μια άλλη εικόνα απ’ αυτήν που αποπνέει το έργο τους;

Πιστεύω ότι ο δημιουργός και το έργο του είναι ένα και το αυτό. Ο τρόπος συμπεριφοράς του Μίκη μέσα στη ζωή, στις καθημερινές επιλογές του, είναι η παρτιτούρα της ιδιοφυΐας του. Εν τούτοις εισπράττει μόνο διαμαρτυρία και φθόνο. Κι αν πας στο εξωτερικό, οι μόνοι Έλληνες που ξέρουν οι ξένοι είναι η Μελίνα και ο Μίκης. Κανέναν άλλον! Κι από πολιτικά πρόσωπα μόνο τον Παναγούλη  κι αυτόν χάρη στη Φαλάτσι. Ζούμε σε μια χώρα όπου το αιτούμενο είναι να πεθάνεις για να γίνεις δρόμος. Τιμούμε τους νεκρούς κι αγνοούμε τους ζωντανούς. Αυτή τη στιγμή ζει ανάμεσά μας ένας μεγάλος ποιητής: ο Μίλτος ο Σαχτούρης. Ποιος τον ξέρει; Πέρα από μερικές αναφορές που γίνονται γι’ αυτόν σε ειδικά έντυπα, τον αγνοούν οι πάντες. Ανάμεσά μας δηλαδή ζει ένας άνθρωπος που αν πεθάνει «θα μας κάνει πιο φτωχούς». «Ένας μεγάλος ποιητής έφυγε» θα λέμε όλοι αν φύγει κάποια στιγμή και θα κάνουμε τους λυπημένους, κι ας ήμασταν αδιάφοροι όσο ζούσε. Έτσι μάθαμε όμως: «Ο νεκρός δεδικαίωται». Αυτό με τρελαίνει… Μπρος σ’ αυτό το «ο νεκρός δεδικαίωται» επαναστατώ. Όχι, δεν νομίζω ότι δεδικαίωται· δεδικαίωται ο ζωντανός!

[…]

— Θέλετε να μου πείτε μια διαπίστωση που κάνατε ξαναδουλεύοντας συστηματικά το υλικό γι’ αυτήν την ανθολογία;

Δεν υπάρχει παρθενογένεση! Ο ένας ποιητής είναι γέννημα κάποιου άλλου, για να μην πω ποιήματα συγκεκριμένα είναι γεννήματα, συνέχειες άλλων ποιημάτων άλλων ποιητών.


— Δεν υπάρχει μια ρίζα;

Η ρίζα όλων είναι ο Παλαμάς. Χρησιμοποίησε όλες τις δυνατές εκφράσεις. Ήταν μεγάλος τεχνίτης. Τόσο μεγάλος που τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν μετά, έγιναν κατ’ αντίθεση στον Παλαμά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ τον Καβάφη ως την άρνηση του Παλαμά. Ο Καβάφης αντέδρασε σ’ αυτόν τον ρητορισμό, τον ρομαντισμό.

— Χωρίς την ύπαρξη του Παλαμά ίσως να μην υπήρχε ο Καβάφης;

Δεν ξέρω αν θα υπήρχε. Είμαι όμως σίγουρος ότι η ύπαρξη του Παλαμά τον βοήθησε να βρει πολύ πιο γρήγορα τον εαυτό του.

— Απ’ όλα αυτά τα ποιήματα που υπάρχουν στη «Λύρα Ελληνική» υπάρχει ένα που το έχετε διαβάσει περισσότερες φορές απ’ όλα τα υπόλοιπα;

Ναι… «Ο αγράμματος και η ωραία». Το ωραιότερο ίσως ποίημα του Ελύτη! Ίσως και της νεότερης ελληνικής ποίησης!

[…]


— Ποιοι απ’ αυτούς που συγκατοικούν μέσα στη «Λύρα Ελληνική» δεν θα άντεχαν ο ένας τον άλλον;

Ο Πορφύρας τον Καρυωτάκη, για παράδειγμα! (γέλια)  Ο ένας σύχναζε σε ταβέρνες κι ο άλλος στα καταγώγια της ψυχής του. Αυτός που θα άντεχε όλους τους υπολοίπους, μηδενός εξαιρουμένου, θα ήταν ο Παλαμάς.

— Γιατί;

Ο Παλαμάς είχε μια άπλα ψυχής. Ήξερε το μέγεθός του και δεν ένιωθε εκτοπισμένος απ’ τους άλλους. Και εξαιρετικά γενναιόδωρος. Ο Παλαμάς είχε αδικηθεί νομίζω.. Ίσως του έπρεπε μεγαλύτερη προσοχή. […]


— Σε τι διαφέρει ο «μεγάλος» ποιητής; Τι είναι αυτό που τον κάνει μεγάλο;

Ο μεγάλος ποιητής είναι το «μέντιουμ» ενός λαού: του λαού του. Ο Παλαμάς υπήρξε γκουρού. Γι’ αυτό και πεθαίνει στην Κατοχή. Όλοι οι μεγάλοι ποιητές πεθαίνουν σε «μεγάλη» ώρα. Ο Ρίτσος πεθαίνει λίγο πριν πέσει το Τείχος. Ο Νερούντα πεθαίνει τη στιγμή που ξεσπάει το πραξικόπημα στη Χιλή, για να μην το δει. Ο Λόρκα πεθαίνει λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος. Ο Μαγιακόφσκι αυτοκτονεί πριν τον σταλινισμό. Ο μεγάλος ποιητής είναι δεμένος με τον λαό του. Θέλει, δεν θέλει! Και αυτή είναι η προφητική του σημασία.

*Αποσπάσματα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Βασίλης Βασιλικός στον Θανάση Λάλα και στην εφημερίδα «Το Βήμα», με αφορμή την κυκλοφορία της ποιητικής ανθολογίας του που τιτλοφορείται «Λύρα Ελληνική». Το εκτενές κείμενο της ενδιαφέρουσας αυτής συνέντευξης είχε δημοσιευτεί στο φύλλο της 29ης Αυγούστου 1993.

Ο παγκοσμίου φήμης λογοτέχνης Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα στις 18 Νοεμβρίου 1934 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2023.

Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»
Ελλάδα 18.11.25

Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Ο δήμος Περάματος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω της κρατικής αδιαφορίας, με αφορμή ατύχημα σε ΕΠΑΛ της περιοχής

Σύνταξη
Απόρρητο