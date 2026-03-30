Μανώλης Γλέζος: Ένα μικρό σημάδι για μια μεγάλη πράξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο αείμνηστος Μανόλης Ανδρόνικος, στον οποίον αφιερώσαμε το προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που είχε τελεστεί στον ιερό βράχο της Ακρόπολης την Κυριακή 30 Μαΐου 1982, προκειμένου να τιμηθεί η Εθνική Αντίσταση των ετών 1941-1944.


Στην επίσημη αυτήν τελετή για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, την πρώτη μόλις μετά την απελευθέρωση της χώρας μας από τον αβάσταχτο ζυγό του κατακτητή, ο τότε υπουργός Συγκοινωνιών, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είχε αποκαλύψει χάλκινη αναμνηστική πλάκα προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα.


Η πλάκα αυτή, εντοιχισμένη στο φυλάκιο της σημαίας (Μπελβεντέρε), θυμίζει την ηρωική πράξη των δύο πατριωτών, οι οποίοι κατέβασαν —όπως είναι παγκοίνως γνωστό— τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941.


Ο Μανόλης Ανδρόνικος, πάντα ένας μέγας δάσκαλος, εντός και εκτός των πανεπιστημιακών αιθουσών, είχε πει στην ομιλία του τα εξής (πηγή: «Τα Νέα», Δευτέρα 31 Μαΐου 1982):

«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στην αθηναϊκή Ακρόπολη, για να μνημονεύσουμε μια κορυφαία στιγμή της νεώτερης ιστορίας μας. Με τρόπο απλό και συμβολικό, ταπεινά κι υπερήφανα μαζί, ν’ αποτυπώσουμε στον από αιώνων ελληνικό κι από αιώνων ιερό βράχο της γης μας ένα μικρό σημάδι για μια μεγάλη πράξη. Τούτες οι σκληρές και συνάμα τρυφερές πέτρες έχουνε κρατήσει αναρίθμητες μνήμες· απ’ τον μυθικό Ερεχθέα ως τον Μακρυγιάννη και τον Γκούρα, τις πάτησαν πόδια γενναίων κι ελεύθερων ανδρών, όμως τις πάτησαν και πόδια δεσποτικά, καταχτητών κάθε λογής. Όλοι ήθελαν να μείνει επάνω σ’ αυτές η μνήμη τους, γιατί όλοι τους ήξεραν ή μάντευαν πως εδώ βρίσκεται η καρδιά κι ο νους της Ελλάδας.


«ΤΑ ΝΕΑ», 31.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Έτσι και μεις, πιστεύουμε πως έχουμε χρέος να χαράξουμε σε μια πλάκα την πιο πρόσφατη μνήμη της ιστορίας, που έχει κιόλας αποχτήσει την απόσταση 41 ολόκληρων χρόνων. Η απόσταση τούτη μας επιτρέπει να κρίνουμε νηφάλια, όμως όχι ψυχρά, το περιστατικό εκείνης της φωτεινής νύχτας. Η πλάκα τούτη θα ξεχωρίζει, μοναδικό σύγχρονο μνημείο μέσα στα σεβάσμια ερείπια του χώρου. Ως αρχαιολόγος αισθάνομαι την ιδιαίτερη σημασία μιας τέτοιας πράξης κι αυθόρμητα ζητώ την κρίση εκείνων που ελάμπρυναν τούτον το χώρο, για το αν έχουμε το δικαίωμα να την τελέσουμε. Και την έχω, νομίζω, αυτή την κρίση, ρητή κι αδιαφιλονίκητη· γιατί κι εκείνοι έκριναν κάποτε πως η τολμηρή πράξη δυο νέων Αθηναίων, του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα, τους έδινε το δικαίωμα και τους επέβαλλε την υποχρέωση να πράξουν κάτι αντίστοιχο, μοναδικό και χωρίς προηγούμενο· και για πολλά χρόνια χωρίς επόμενο: να στήσουν μέσα στην αθηναϊκή αγορά τους ανδριάντες τους, τους ανδριάντες των Τυραννοκτόνων.


«ΤΑ ΝΕΑ», 31.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τιμώντας σήμερα τους δυο πρωταγωνιστές, τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα, τιμούμε και μνημονεύουμε όλους όσους πρόσφεραν τη ζωή τους στο μεγάλο έπος της Εθνικής Αντίστασης και με ταπεινόφρονη περηφάνεια λέμε πως η γενιά εκείνη έκανε το χρέος της κι απέναντι στους πατέρες της, αλλά προπάντων απέναντι στα παιδιά της. Ας μην τους ξεχνάμε».


«ΤΑ ΝΕΑ», 31.5.1982, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο ίδιος ο Μανώλης Γλέζος είχε δηλώσει στα «Νέα» (το σχετικό ρεπορτάζ έφερε την υπογραφή του Γιάννη Δημαρά) τα ακόλουθα:

«Εμείς είμαστε τυχεροί που ζήσαμε τη στιγμή της αναγνώρισης της Εθνικής Αντίστασης και που στο πρόσωπό μας τιμάται η Αντίσταση. Δεχτήκαμε αυτή την τιμή, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η απαρχή για την αναγνώριση όλων των αντιστασιακών πράξεων των αγωνιστών ενάντια στη ναζιστική κατοχή. Κι ιδιαίτερα αυτών που πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Απ’ την τελετή αυτή είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί έχω μια ευαισθησία στη σύνδεση της αρχαίας με τη νέα Ελλάδα. Ένιωσα ξεχωριστή χαρά απ’ την ομιλία του καθηγητή Ανδρόνικου, που επισήμανε αυτή τη σύνδεση μ’ εντελώς εύστοχο τρόπο».


Το παρόν άρθρο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαρτίου 2020, σχεδόν εκατοντούτης (είχε γεννηθεί στην Απείρανθο της Νάξου στις 9 Σεπτεμβρίου 1922).

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

