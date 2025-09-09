Στις 13 Μαρτίου 1948 ανακοινώθηκε η σύλληψη των Μανώλη Γλέζου, υπευθύνου του «Ριζοσπάστη», Λεωνίδα Κύρκου, Άγγ. Διαμαντόπουλου, Στέλιου Δαμιανίδη, Μανώλη Τσερέπα, […] Β. Σταμέλου, Κ. Προβελέγγιου, […] Γ. Αννιά και Καλλισθένης Σμπαρούνη (σ.σ. τότε μνηστής και μετέπειτα συζύγου του Λεωνίδα Κύρκου). Είχαν αποπειραθεί να φύγουν κρυφά από το Πέραμα. Άλλά επτά άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι τους υποβοήθησαν.





«ΤΑ ΝΕΑ», 4.8.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Μανώλης Γλέζος θυμάται:

«Ήμασταν στην παρανομία. Αποφασίσαμε τελικά να διαφύγουμε στο εξωτερικό. Μας συνέλαβαν σ’ ένα καΐκι. Μείναμε υπόδικοι ένα χρόνο. Η δίκη μας έγινε τον Μάρτιο του 1949. Επίτροπος ήταν ο Γ. Στασινόπουλος. Σε θάνατο καταδικαστήκαμε τέσσερις: ο Κύρκος, ο Δαμιανίδης, ο Τσερέπας κι εγώ. Για μένα ήταν η δεύτερη θανατική καταδίκη. Ισόβια καταδικάστηκαν η Καλλισθένη, ο Διαμαντόπουλος, ο Προβελέγγιος και άλλοι. Μας έκλεισαν εμάς τους τέσσερις αμέσως στον Γολγοθά —έτσι λέγονταν τα κελλιά των μελλοθανάτων— χωρίς να περιμένουν να περάσει το τριήμερο της χάριτος. Εκεί μας κράτησαν δέκα μέρες. Καταδικαστήκαμε ημέρα Παρασκευή. Την Τετάρτη περιμέναμε ότι θα εκτελεστούμε. Δεν ξέραμε τι γίνεται έξω, γιατί η απομόνωση ήταν πλήρης.





Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για ν’ αποτραπεί η εκτέλεσή μας. Τη δέκατη μέρα μάς έβγαλαν από την απομόνωση.





Κι ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα ο στρατιωτικός διοικητής Αθηνών Παπαγεωργίου είχε πει ότι θα κάνει «πανηγυρική εκτέλεση», ότι είχε δώσει και διαταγή κι είχαν ανοίξει τους τάφους μας. Το υπουργικό συμβούλιο συνήλθε και αποφάσισε αναστολή της εκτέλεσης. Η απόφαση διαβιβάστηκε στον στρατιωτικό διοικητή. Αυτός μας μήνυσε πως όταν πέσει η κυβέρνηση θα μας εκτελέσει».

Πράγματι, η κυβέρνηση βρέθηκε μπροστά σ’ έναν καταιγισμό διαμαρτυριών και εκκλήσεων προσωπικοτήτων να μην προχωρήσει σ’ εκτελέσεις. Ανάμεσά τους, ο στρατηγός Ντε Γκωλ, ο Αντρέ Μπρετόν, ο Αλμπέρ Καμύ, ο Ζακ Πρεβέρ, ο Ζαν Πωλ Σαρτρ, ο Φρανσουά Μωριάκ, ο Λε Κορμπυζιέ κ.ά.

*Απόσπασμα από άρθρο-ιστορική έρευνα με την υπογραφή της δημοσιογράφου Λίνας Αλεξίου, που αφορούσε τις δίκες του Εμφυλίου (1946-1950) και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Πέμπτη 4 Αυγούστου 1983.





Ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στον Απέραθο (Απείρανθο) της Νάξου στις 9 Σεπτεμβρίου 1922 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 2020.





Όλες ανεξαιρέτως οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου προέρχονται από το αρχειακό υλικό του Οργανισμού μας.