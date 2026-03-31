Πύργος του Άιφελ: Στο σφυρί αυθεντικό κομμάτι του θρυλικού τοπόσημου – Πόσο κοστίζει

Το τμήμα της σκάλας που κάποτε επέτρεπε στους επισκέπτες να αναρριχηθούν στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ, επιστρέφει στο προσκήνιο μετά από 40 χρόνια σε ιδιωτική συλλογή.

Με ύψος σχεδόν τρία μέτρα, αυτό το κομμάτι σιδήρου που δημοπρατείται είναι «ένας ζωντανός μάρτυρας της μηχανικής ιδιοφυΐας του Γκυστάβ Άιφελ» σημειώνει το ArtNet.

Στις 21 Μαΐου, ένα αυθεντικό τμήμα της ιστορίας του Παρισιού θα αλλάξει χέρια. Ο οίκος δημοπρασιών Artcurial πρόκειται να θέσει προς πώληση τμήμα της αρχικής σπειροειδούς σκάλας του Πύργου του Άιφελ, το οποίο χρονολογείται από το 1889.

Το συγκεκριμένο κομμάτι, με ύψος περίπου 2,75 μέτρα και διάμετρο 1,75 μέτρα, αποτελούσε μέρος της διαδρομής που συνέδεε τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο του Πύργου, επιτρέποντας στους επισκέπτες της εποχής να φτάσουν στην κορυφή πριν από την κυριαρχία των ανελκυστήρων.

Με την αρχική εκτίμηση να κυμαίνεται μεταξύ 120.000 και 150.000 ευρώ, η δημοπρασία αυτή αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο γεγονός για τους συλλέκτες παγκοσμίως, προσφέροντας ένα σπάνιο κομμάτι από τη μηχανική ιδιοφυΐα του Γκυστάβ Άιφελ.

Aποσυναρμολoγώντας ένα θρύλο

Ο Πύργος του Άιφελ, σχεδιασμένος από τον Γάλλο πολιτικό μηχανικό Γκυστάβ Άιφελ, ολοκληρώθηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889.

Παρόλο που αρχικά προοριζόταν να παραμείνει στη θέση του μόνο για 21 χρόνια, εξελίχθηκε στο απόλυτο σύμβολο της Γαλλίας.

Το 1983, στο πλαίσιο των εργασιών εκσυγχρονισμού και εγκατάστασης νέων ανελκυστήρων, οι αρχικές σπειροειδείς σκάλες που ένωναν τους ανώτερους ορόφους απομακρύνθηκαν.

Η σκάλα κόπηκε σε 24 τμήματα, τα οποία ταξίδεψαν ανά τον κόσμο. Ορισμένα βρίσκονται σε μουσεία του Παρισιού, όπως το Μουσείο Ορσέ, ενώ άλλα έχουν ταξιδέψει μέχρι τη Νέα Υόρκη, την Ιαπωνία, ακόμα και τη Disneyland.

Επιστροφή ενός ιστορικού κειμηλίου

Το τμήμα που βγαίνει τώρα σε δημοπρασία ανήκε σε έναν ανώνυμο συλλέκτη για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Πρόκειται για το τμήμα υπ’ αριθμόν 1 από την ιστορική δημοπρασία του 1983, το οποίο έχει αποκατασταθεί πλήρως από τα ίδια συνεργεία που συντηρούν τον Πύργο του Άιφελ.

«Τον απόλαυσε αρκετά», δήλωσε η Σαμπρίνα Ντόλα, ειδικός του οίκου Artcurial, εξηγώντας την απόφαση του ιδιοκτήτη να το αποχωριστεί.

Το κομμάτι έχει βαφτεί ξανά στο χαρακτηριστικό καφέ χρώμα του Πύργου, διατηρώντας την αυθεντικότητα και τη λάμψη της εποχής που κατασκευάστηκε.

Εμβληματική επένδυση

Η ζήτηση για αντικείμενα που προέρχονται από τον Πύργο του Άιφελ παραμένει σταθερά υψηλή.

Το 2016, ένα παρόμοιο τμήμα της σκάλας πουλήθηκε στην τιμή-ρεκόρ των 523.800 ευρώ μετά από μια σκληρή μάχη προσφορών.

Για τους συλλέκτες, η απόκτηση ενός τέτοιου αντικειμένου δεν αποτελεί μόνο αγορά ενός έργου τέχνης, αλλά μια επένδυση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της ανθρωπότητας.

Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Πύργου του Άιφελ καθιστά κάθε τμήμα του μια ασφαλή επένδυση, προσελκύοντας αγοραστές από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία που επιθυμούν να κατέχουν ένα ζωντανό κομμάτι του «συμβόλου της ανθρωπότητας».