Πασχαλινό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα
Από την Πέμπτη 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο για τα καταστήματα
Οι εμπορικοί σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν το πασχαλινό ωράριο για τα καταστήματα που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την Πέμπτη 2 Απριλίου.
Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν τροποποιήσεις στο ωράριο των καταστημάτων ενόψει του Πάσχα προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές.
Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα
Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.
Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα
- Πέμπτη 2.4.2026, 9.00 – 21.00
- Παρασκευή 3.4.2026, 9.00 – 21.00
- Σάββατο 4.4.2026, 9.00 – 16.00
- Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00
- Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2025, ΑΡΓΙΑ
Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
- Πέμπτη 2.4.2026, 10.00 – 21.00
- Παρασκευή 3.4.2026, 10.00 – 21.00
- Σάββατο 4.4.2026, 10.00 – 18.00
- Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 18.00
- Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 10.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 7.4.2026, 10.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 10.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 10.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11.4.2026, 10.00 – 16.00
- Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2025, ΑΡΓΙΑ
