Οι εμπορικοί σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν το πασχαλινό ωράριο για τα καταστήματα που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Όπως κάθε χρόνο υπάρχουν τροποποιήσεις στο ωράριο των καταστημάτων ενόψει του Πάσχα προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές.

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Πέμπτη 2.4.2026, 9.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 9.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 9.00 – 16.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2025, ΑΡΓΙΑ

Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη