Δώρα για τα βαφτιστήρια το Πάσχα: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε ηλικία και στιλ
Τα Νέα της Αγοράς 30 Μαρτίου 2026

Δώρα για τα βαφτιστήρια το Πάσχα: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε ηλικία και στιλ

Από παιχνίδια και τεχνολογία μέχρι sneakers και ιδέες για υπαίθριες δραστηριότητες, συγκεντρώσαμε τα πασχαλινά δώρα που θα ενθουσιάσουν κάθε βαφτιστήρι!

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

«Νονά/-έ, είσαι ο καλύτερος!»… Αν υπάρχει μια στιγμή μέσα στη χρονιά που το ακούτε πιο συχνά, αυτή είναι το Πάσχα, την γιορτή που συνδυάζει παράδοση, αγάπη και την ανυπομονησία των παιδιών για το δώρο τους. Και επειδή κάθε βαφτιστήρι είναι μοναδικό, το δώρο του αξίζει να είναι εξίσου ξεχωριστό, κάτι που θα το ενθουσιάσει, θα το ευχαριστήσει και θα του μείνει πραγματικά αξέχαστο.

Από παιχνίδια που ξυπνούν τη φαντασία μέχρι gadgets τεχνολογίας και επιλογές για ατελείωτο παιχνίδι έξω, συγκεντρώσαμε τις καλύτερες προτάσεις για να κάνετε φέτος το Πάσχα πραγματικά ιδιαίτερο. Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, στα πιο δυνατά spring offers, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε περισσότερα από 12 εκατομμύρια προϊόντα, ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα, στην πόρτα σας, στην ώρα τους, όπου κι αν βρίσκεστε αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Για τα μικρότερα βαφτιστήρια: παιχνίδι, φαντασία και χαρά

Στις μικρές ηλικίες, το δώρο του νονού ή της νονάς δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, αλλά αφορμή για παιχνίδι, εξερεύνηση και χαμόγελα. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας ενθουσιάζονται με οτιδήποτε κινείται, φωτίζει, αλλάζει, μιλάει ή τους επιτρέπει να δημιουργήσουν τον δικό τους μικρό κόσμο. Γι’ αυτό και τα δώρα που συνδυάζουν φαντασία, χρώμα και διαδραστικότητα είναι πάντα επιτυχημένα.

Έξυπνα παιχνίδια που ξετρελαίνουν τα παιδιά

Αν θέλετε κάτι πρωτότυπο και διαδραστικό, το τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ Lexibook Power Unicorn είναι μια χαριτωμένη και έξυπνη επιλογή για παιδιά από 4 ετών. Με φωτάκια, κίνηση και εύκολο χειρισμό, προσφέρει ατελείωτη διασκέδαση.

Κούκλες και δημιουργικό παιχνίδι

Για τα παιδιά που αγαπούν τις ιστορίες και το παιχνίδι ρόλων, η Barbie Fashionistas Ultimate Closet ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο δημιουργίας, με ρούχα, αξεσουάρ και άπειρους συνδυασμούς.

Φουσκωτό παιχνίδι για το σπίτι

Η φουσκωτή καμηλοπάρδαλη Bestway είναι ιδανική για ασφαλές και χαρούμενο παιχνίδι σε εσωτερικό χώρο για τα παιδιά που θέλουν διαρκώς να βρίσκονται σε δράση.

Για τα βαφτιστήρια που αγαπούν την περιπέτεια: sneakers, πατίνια και παιχνίδι έξω

Κάποια παιδιά δεν μένουν ποτέ σε ένα σημείο… Τρέχουν,  σκαρφαλώνουν, δοκιμάζουν, εξερευνούν. Για αυτά τα μικρά «ανήσυχα πνεύματα», το ιδανικό πασχαλινό δώρο είναι κάτι που τα ακολουθεί στην περιπέτεια: άνετα sneakers για ατελείωτες βόλτες, πατίνια που τους «δίνουν φτερά» ή παιχνίδια εξωτερικού χώρου που μετατρέπουν κάθε αυλή σε μικρή παιδική χαρά. Αν το βαφτιστήρι σας αγαπά την κίνηση, τότε εδώ θα βρείτε τις πιο ταιριαστές επιλογές.

Sneakers για άνεση και στιλ

Αν το βαφτιστήρι σας είναι δραστήριο, ένα ζευγάρι ποιοτικά sneakers είναι πάντα καλή ιδέα. Τα New Balance 530 είναι μια κλασική επιλογή, που προσφέρει εξαιρετική απόδοση για τους μικρούς πρωταγωνιστές της καθημερινότητας. Ιδανικό για κάθε δραστηριότητα, διαθέτει κορδόνια που εξασφαλίζουν σταθερότητα και άνετη εφαρμογή σε κάθε βήμα, ενώ το διαχρονικό του σχέδιο ταιριάζει άψογα με κάθε στυλ.

Εναλλακτικά, τα Adidas Breaknet 2.0 προσφέρουν άνεση και στιλ για τους πιο μικρούς μας φίλους. Το δέσιμο με σκρατς εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση, καθιστώντας το ιδανικό για παιδιά που βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. Η ποιότητα και η αντοχή της adidas εγγυώνται ότι θα αντέξουν στις καθημερινές περιπέτειες του παιδιού, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη υποστήριξη και άνεση.

Ιδανικά για μικρές πριγκίπισσες που αγαπούν το στυλ και την άνεση, τα Puma Courtflex V3 σε απαλό ροζ χρώμα προσφέρουν μια παιχνιδιάρικη εμφάνιση που ξεχωρίζει. Ο πρακτικός σχεδιασμός με σκρατς εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, ώστε οι μικρές να νιώθουν ανεξάρτητες κάθε μέρα.

Τα Minnie Mouse sneakers με φωτάκια είναι απλώς ακαταμάχητα και αγαπημένος χαρακτήρας εγγυημένα θα ξετρελάνει τους μικρούς fans της Disney. Άνετη εφαρμογή και ανθεκτική κατασκευή, για ατελείωτο παιχνίδι και ξεγνοιασιά στις βόλτες.

Ανοιξιάτικο ντύσιμο

Ένα μπουφάν με κουκούλα είναι ιδανικό για τις ανοιξιάτικες βόλτες και αποτελεί ένα πρακτικό, όμορφο δώρο που θα… φορεθεί πολύ. Η προσεγμένη σχεδίασή του εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή, ενώ η κουκούλα προσφέρει επιπλέον προστασία από τον άνεμο και το κρύο.

Δράση και εξωτερικό παιχνίδι

Το Xiaomi 4 Lite Gen2 δεν είναι απλώς ένα πατίνι, αλλά το πρώτο «όχημα ελευθερίας» για κάθε μεγαλύτερο παιδί ή έφηβο. Με μέγιστη ταχύτητα 25 km/h και αυτονομία έως 20 km, δίνει τη χαρά της ανεξάρτητης μετακίνησης με ασφάλεια και σταθερότητα. Είναι ελαφρύ, αναδιπλούμενο και στιβαρό, ιδανικό για βόλτες στη γειτονιά, στο πάρκο ή στις πασχαλινές εξορμήσεις.

Από την άλλη, τα Byox Wish Quad rollers είναι η τέλεια επιλογή για παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι νέο και διασκεδαστικό. Προσφέρουν σταθερότητα, άνεση και εύκολη προσαρμογή, ώστε τα παιδιά να νιώθουν σιγουριά στα πρώτα τους βήματα πάνω σε ρόδες. Είναι ένα δώρο που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την ισορροπία και τη χαρά της κίνησης, ενώ εύκολα μετατρέπει την βόλτα σε μικρή πίστα περιπέτειας.

Και φυσικά, για κάθε πατίνι ή rollers, ειδικά όταν προορίζεται για παιδιά, ένα ποιοτικό κράνος είναι απαραίτητο. Προσθέτει ασφάλεια, σιγουριά και ολοκληρώνει το δώρο με τον πιο υπεύθυνο τρόπο.

Εάν ψάχνετε για κάτι πιο ολοκληρωμένο, ο παιδότοπος Forall είναι ένα πλήρες σετ παιχνιδιού που μεταμορφώνει κάθε αυλή ή εξοχικό στον πιο διασκεδαστικό χώρο παιχνιδιού. Με κούνια, τσουλήθρα, μπασκέτα και χώρο εξερεύνησης, προσφέρει ατελείωτες ώρες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ανθεκτικός, ασφαλής και ιδανικός για οικογένειες που θέλουν να δώσουν στα παιδιά έναν δικό τους χώρο δράσης. Ένα δώρο που δεν περιορίζεται στο Πάσχα, αλλά γίνεται σημείο συνάντησης για την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους: τεχνολογία και gaming

Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν, τόσο αλλάζουν και οι επιθυμίες τους. Κάπου στην προεφηβεία ή την εφηβεία, η τεχνολογία γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Εδώ, το δώρο του νονού ή της νονάς δεν είναι απλώς μια έκπληξη, αλλά αναβάθμιση. Είναι αυτό το «ουάου» που περιμένουν όλη τη χρονιά. Από retro κονσόλες που ξυπνούν νοσταλγία μέχρι κορυφαία συστήματα gaming και συλλεκτικά LEGO για πιο ώριμα χέρια, οι επιλογές σε αυτή την ηλικία μπορούν πραγματικά να απογειώσουν το Πάσχα.

Για παράδειγμα, η gaming κονσόλα παιχνιδιών Enoy με 10.000 παιχνίδια είναι μια οικονομική και άκρως διασκεδαστική επιλογή που προσφέρει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Αν το βαφτιστήρι σας συγκαταλέγεται στους πιο απαιτητικούς  gamers, το Sony PlayStation 5 Slim 1TB Blu‑Ray Edition είναι το δώρο που θα τους μείνει αξέχαστο. Γρήγορο, ισχυρό και με κορυφαία ποιότητα εικόνας, αποτελεί την απόλυτη εμπειρία gaming.

Και για τους λάτρεις της φαντασίας; Σας φυλάξαμε το καλύτερο!  Το LEGO Harry Potter Hogwarts Castle and Grounds είναι ένα εντυπωσιακό συλλεκτικό σετ για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και εφήβους που αγαπούν τον κόσμο του Χόγκουαρτς. Με λεπτομέρειες και εκατοντάδες κομμάτια, συνδυάζει δημιουργικότητα και μαγεία – και είναι  από εκείνα τα κομμάτια που δεν μένουν στο ράφι απλώς για διακόσμηση, αλλά γιατί πραγματικά αξίζουν τη θέση τους.

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα απειλεί με ισοπέδωση υποδομών

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

