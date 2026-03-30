Ολυμπιακός: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραιωτών στα play offs της Super League
Ο Ολυμπιακός έμαθε μέρες και ώρες των παιχνιδιών του στα play offs της Super League
Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα των play offs της Super League, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας και ο Ολυμπιακός έμαθε πότε ακριβώς θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Η 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα κάνει σέντρα την Κυριακή 5 Απριλίου και περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ στις 21:00.
Από εκεί και πέρα, οι ερυθρόλευκοι τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας ξανά στις 21:00, δύο βδομάδες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω της διακοπής για το Πάσχα, ενώ την τρίτη αγωνιστική θα παίξουν στις 19:00 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ξανά δύο βδομάδες μετά, μιας και ενδιάμεσα θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Δικέφαλο του βορρά με τον ΟΦΗ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play offs της Super League
Ολυμπιακός– ΑΕΚ 5/4, 21:00
Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 19/4, 21:00
ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός 3/5, 19:00
Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ 10/5, 19:30
Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 13/5, 19:30
ΑΕΚ –Ολυμπιακός 17/5, 19:30
