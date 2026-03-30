Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα των play offs της Super League, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας και ο Ολυμπιακός έμαθε πότε ακριβώς θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Η 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα κάνει σέντρα την Κυριακή 5 Απριλίου και περιλαμβάνει το ντέρμπι κορυφής, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ στις 21:00.

Από εκεί και πέρα, οι ερυθρόλευκοι τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας ξανά στις 21:00, δύο βδομάδες μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ λόγω της διακοπής για το Πάσχα, ενώ την τρίτη αγωνιστική θα παίξουν στις 19:00 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ξανά δύο βδομάδες μετά, μιας και ενδιάμεσα θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Δικέφαλο του βορρά με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play offs της Super League

Ολυμπιακός– ΑΕΚ 5/4, 21:00

Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός 19/4, 21:00

ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός 3/5, 19:00

Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ 10/5, 19:30

Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός 13/5, 19:30

ΑΕΚ –Ολυμπιακός 17/5, 19:30