Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες των play offs 1-4 της Super League – Πότε παίζουν Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 30 Μαρτίου 2026, 12:29

Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες των play offs 1-4 της Super League – Πότε παίζουν Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Έγινε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων των play offs της Super League - Πότε κάνουν πρεμιέρα οι Big-4

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Η Stoiximan Super League έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των play offs του πρωταθλήματος, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας.

Η 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα κάνει σέντρα την Κυριακή 5 Απριλίου. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ντέρμπι κορυφής, με τον δεύτερο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 21:00, ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα δύο ώρες νωρίτερα, στις 19:00.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play offs και play outs, εκεί που οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμα τους για το μίνι – πρωτάθλημα.

Το πλήρες καλεντάρι με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/3) με τη Stoiximan Super League να ανακοινώνει τις μέρες και τις ώρες που θα λάβουν χώρα τα ματς των play offs και των play outs.

Όλο το πρόγραμμα των play offs 1-4 στη Super League:

1η αγωνιστική: 5 Απριλίου

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
  • 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 19 Απριλίου

  • 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 3 Μαΐου

  • 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
  • 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 10 Μαΐου

  • 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
  • 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 13 Μαΐου

  • 19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
  • 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 17 Μαΐου

  • 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
  • 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Κόσμος
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

