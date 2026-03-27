Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Στη διάρκεια της εβδομάδας η Super League ανακοίνωσε πως η κανονική διάρκεια της περιόδου του πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε με ρεκόρ δεκαετίας σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσοι φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος (σ.σ. 1.406.823 θεατές) και τον μέσο όρο θεατών (7.993) ανά αγώνα. Στην έρευνα που παρουσίασε η Λίγκα, ο Ολυμπιακός αποτελεί την ομάδα που κατέχει το απόλυτο ρεκόρ παρουσίας φιλάθλων στις εξέδρες του γηπέδου της.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τα 12 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League (σ.σ. την 1η αγωνιστική ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών), με συνολικά 363.271 εισιτήρια, κάτι που σημαίνει κατά μέσο όρο παρουσία 30.273 φίλων του στις εξέδρες του Γεώργιος Καραϊσκάκης σε κάθε παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος. Με την ΑΕΚ να είναι 2η με 25.557 εισιτήρια ανά αγώνα, τον ΠΑΟΚ 3ο με 18.110 και τον Παναθηναϊκό 4ο με 9.142.

Ωστόσο, για τον Ολυμπιακό το επίτευγμα είναι ακόμη πιο σπουδαίο και ουσιαστικά ιστορικής σημασίας. Τα 30.273 εισιτήρια ανά αγώνα, είναι ο υψηλότερος μέσος όρος που έχει πετύχει ο σύλλογος, από τη σεζόν 2004-05 και μετά, όταν και λειτούργησε ξανά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η τρομερή αυτή επίδοση αποτελεί… ρεκόρ γηπέδου. Αλλά και όχι μόνο. Καθώς είναι ο μεγαλύτερος Μέσος Όρος που έχει συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός σε εντός έδρας αγώνες κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος από την εποχή του Γουλανδρή!

Τα ακριβή νούμερα εκείνης της περιόδου και γενικώς πριν τη δεκαετία του 1990 είναι δύσκολο να βρεθούν με ακρίβεια, ωστόσο, με όσα δεδομένα υπάρχουν, ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ σπάνιο επίτευγμα. Διαχρονικό. Για την ακρίβεια οι οπαδοί του Θρύλου «έδειξαν» και συνεχίζουν να δείχνουν για ποιον λόγο το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι πλέον… μικρό για να χωρέσει τους Ερυθρόλευκους. Εχοντας ήδη δημιουργήσει ακατάρριπτα ρεκόρ και σε ό,τι έχει να κάνει με τα sold out. Τα οποία φέτος, είναι περισσότερα ακόμη και από την περσινή σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου!

Πέραν των δικών του ρεκόρ, ο Ολυμπιακός κατάφερε φέτος να διαλύσει κάθε προηγούμενο καταγεγραμμένο Μέσο Όρο εισιτηρίων που έχει καταγραφεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία (τουλάχιστον) 30 χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα, προκύπτουν με σαφήνεια οι επίσημοι μέσοι όροι που έχουν καταγράψει από τη σεζόν 2004-05 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με τους Ερυθρόλευκους να γίνονται η πρώτη ελληνική ομάδα με Μ.Ο. άνω των 30.000 οπαδών ανά παιχνίδι! Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια (όλα sold out) και ούτε τα πλέι οφς, όπου όλοι οι αγώνες είναι ντέρμπι.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλύτερες επιδόσεις των υπόλοιπων ομάδων, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως τον υψηλότερο μέσο όρο παρουσίας οπαδών, πριν από το ρεκόρ του Ολυμπιακού, είχε η ΑΕΚ της σεζόν 2004-05 (27.786, ΟΑΚΑ), την πρώτη σεζόν του Ντέμη Νικολαΐδη ως προέδρου, με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος και τα περίφημα μπλουζάκια «δεν πάμε για πρωτάθλημα». Ο Παναθηναϊκός είχε μέσο όρο 27.531 στο ΟΑΚΑ την εποχή της πολυμετοχικότητας (2009-10), ενώ καλύτερη επίδοση του ΠΑΟΚ ήταν τα 18.639 εισιτήρια μέσο όρο τη σεζόν 2018-19 όταν και κατέκτησε το «αήττητο» πρωτάθλημα.

ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ (2004–2026)

ΣΕΖΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟ ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2025-26 * 30.273 9.142 25.557 18.110 2024-25 25.681 16.975 24.173 12.852 2023-24 23.430 10.460 25.821 12.165 2022-23 19.688 11.776 26.324 13.130 2021-22 10.887 4.729 11.041 5.386 2020-21 0 (Covid) 0 (Covid) 0 (Covid) 0 (Covid) 2019-20 24.438 5.996 15.808 18.425 2018-19 21.073 7.526 9.621 18.639 2017-18 19.113 6.948 15.609 14.481 2016-17 18.044 5.879 8.909 11.916 2015-16 20.946 7.311 11.591 11.324 2014-15 18.297 7.691 8.438 ** 10.547 2013-14 17.912 9.075 7.183 *** 13.125 2012-13 20.965 8.042 10.602 11.324 2011-12 21.978 17.573 7.612 12.671 2010-11 25.499 22.647 10.757 14.830 2009-10 20.907 27.531 13.529 18.162 2008-09 25.371 19.244 15.705 16.338 2007-08 24.200 9.213 21.570 11.127 2006-07 21.014 14.355 17.231 8.331 2005-06 26.586 18.129 19.542 5.920 2004-05 27.682 10.126 27.786 7.779

* Ο μέσος όρος των εισιτηρίων προκύπτει, από την κοινή συνύπαρξη στο γήπεδο, τόσο των κατόχων καρτών διαρκείας όσο και από όσους αγόρασαν μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες.