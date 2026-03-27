Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27 Μαρτίου 2026, 21:48

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Στη διάρκεια της εβδομάδας η Super League ανακοίνωσε πως η κανονική διάρκεια της περιόδου του πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε με ρεκόρ δεκαετίας σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσοι φίλαθλοι παρακολούθησαν από κοντά τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος (σ.σ. 1.406.823 θεατές) και τον μέσο όρο θεατών (7.993) ανά αγώνα. Στην έρευνα που παρουσίασε η Λίγκα, ο Ολυμπιακός αποτελεί την ομάδα που κατέχει το απόλυτο ρεκόρ παρουσίας φιλάθλων στις εξέδρες του γηπέδου της.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τα 12 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League (σ.σ. την 1η αγωνιστική ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών), με συνολικά 363.271 εισιτήρια, κάτι που σημαίνει κατά μέσο όρο παρουσία 30.273 φίλων του στις εξέδρες του Γεώργιος Καραϊσκάκης σε κάθε παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος. Με την ΑΕΚ να είναι 2η με 25.557 εισιτήρια ανά αγώνα, τον ΠΑΟΚ 3ο με 18.110 και τον Παναθηναϊκό 4ο με 9.142.

Ωστόσο, για τον Ολυμπιακό το επίτευγμα είναι ακόμη πιο σπουδαίο και ουσιαστικά ιστορικής σημασίας. Τα 30.273 εισιτήρια ανά αγώνα, είναι ο υψηλότερος μέσος όρος που έχει πετύχει ο σύλλογος, από τη σεζόν 2004-05 και μετά, όταν και λειτούργησε ξανά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η τρομερή αυτή επίδοση αποτελεί… ρεκόρ γηπέδου. Αλλά και όχι μόνο. Καθώς είναι ο μεγαλύτερος Μέσος Όρος που έχει συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός σε εντός έδρας αγώνες κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος από την εποχή του Γουλανδρή!

Τα ακριβή νούμερα εκείνης της περιόδου και γενικώς πριν τη δεκαετία του 1990 είναι δύσκολο να βρεθούν με ακρίβεια, ωστόσο, με όσα δεδομένα υπάρχουν, ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ σπάνιο επίτευγμα. Διαχρονικό. Για την ακρίβεια οι οπαδοί του Θρύλου «έδειξαν» και συνεχίζουν να δείχνουν για ποιον λόγο το Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι πλέον… μικρό για να χωρέσει τους Ερυθρόλευκους. Εχοντας ήδη δημιουργήσει ακατάρριπτα ρεκόρ και σε ό,τι έχει να κάνει με τα sold out. Τα οποία φέτος, είναι περισσότερα ακόμη και από την περσινή σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου!

Πέραν των δικών του ρεκόρ, ο Ολυμπιακός κατάφερε φέτος να διαλύσει κάθε προηγούμενο καταγεγραμμένο Μέσο Όρο εισιτηρίων που έχει καταγραφεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία (τουλάχιστον) 30 χρόνια. Στον παρακάτω πίνακα, προκύπτουν με σαφήνεια οι επίσημοι μέσοι όροι που έχουν καταγράψει από τη σεζόν 2004-05 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με τους Ερυθρόλευκους να γίνονται η πρώτη ελληνική ομάδα με Μ.Ο. άνω των 30.000 οπαδών ανά παιχνίδι! Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια (όλα sold out) και ούτε τα πλέι οφς, όπου όλοι οι αγώνες είναι ντέρμπι.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλύτερες επιδόσεις των υπόλοιπων ομάδων, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως τον υψηλότερο μέσο όρο παρουσίας οπαδών, πριν από το ρεκόρ του Ολυμπιακού, είχε η ΑΕΚ της σεζόν 2004-05 (27.786, ΟΑΚΑ), την πρώτη σεζόν του Ντέμη Νικολαΐδη ως προέδρου, με προπονητή τον Φερνάντο Σάντος και τα περίφημα μπλουζάκια «δεν πάμε για πρωτάθλημα». Ο Παναθηναϊκός είχε μέσο όρο 27.531 στο ΟΑΚΑ την εποχή της πολυμετοχικότητας (2009-10), ενώ καλύτερη επίδοση του ΠΑΟΚ ήταν τα 18.639 εισιτήρια μέσο όρο τη σεζόν 2018-19 όταν και κατέκτησε το «αήττητο» πρωτάθλημα.

ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΣΕΖΟΝ (2004–2026)

ΣΕΖΟΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΟΑΕΚΠΑΟΚ
2025-26 *30.2739.14225.55718.110
2024-2525.68116.97524.17312.852
2023-2423.43010.46025.82112.165
2022-2319.68811.77626.32413.130
2021-2210.8874.72911.0415.386
2020-210 (Covid)0 (Covid)0 (Covid)0 (Covid)
2019-2024.4385.99615.80818.425
2018-1921.0737.5269.62118.639
2017-1819.1136.94815.60914.481
2016-1718.0445.8798.90911.916
2015-1620.9467.31111.59111.324
2014-1518.2977.6918.438 **10.547
2013-1417.9129.0757.183 ***13.125
2012-1320.9658.04210.60211.324
2011-1221.97817.5737.61212.671
2010-1125.49922.64710.75714.830
2009-1020.90727.53113.52918.162
2008-0925.37119.24415.70516.338
2007-0824.2009.21321.57011.127
2006-0721.01414.35517.2318.331
2005-0626.58618.12919.5425.920
2004-0527.68210.12627.7867.779

* Ο μέσος όρος των εισιτηρίων προκύπτει, από την κοινή συνύπαρξη στο γήπεδο, τόσο των κατόχων καρτών διαρκείας όσο και από όσους αγόρασαν μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες.

