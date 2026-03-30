Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 14:17

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Περιοδεία στην αγορά της Λαμίας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου συνομίλησε με επαγγελματίες, καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Με δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «η βόλτα που κάνουμε σήμερα στην αγορά της Λαμίας έχει βασικό σκοπό να ακούσουμε την αγωνία και την ανησυχία των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ έντονη η ανησυχία για το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις τσέπες των νοικοκυριών».

Τα μέτρα, τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «κυριολεκτικά είναι ένα ‘χάδι’ στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η αισχροκέρδεια που δημιουργείται στην πηγή παραγωγής, ιδιαίτερα των καυσίμων».

«Σήμερα, όσα μέτρα επιδότησης κι αν εφαρμοστούν στο πετρέλαιο ντίζελ ή στη βενζίνη, αυτά θα καταναλωθούν άμεσα προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Και ο πολίτης τελικά θα πληρώνει ξανά ακριβότερα καύσιμα», υπογράμμισε.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι οι πολίτες και οι επαγγελματίες «μας ζήτησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις τράπεζες και στην ενέργεια, διότι δεν βγαίνει ο μήνας με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος με πολίτες στη Λαμία

«Κυβέρνηση σκανδάλων, διαφθοράς και ελλειμμάτων δημοκρατίας»

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει φτωχούς εργαζόμενους, φτωχούς συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες και ταυτόχρονα να κερδοσκοπούν τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ», σημείωσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει «μέσα σε όλα αυτά ένα ευρύτατο κύμα απευθείας αναθέσεων, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων σκανδάλων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, πλέον, επίσημα η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς αλλά και των σοβαρών ελλειμμάτων δημοκρατίας», επανέλαβε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σήμερα, «που πρέπει παγκόσμια να δυναμώσουν οι φωνές για ειρήνη και για ειρηνική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης και της επέμβασης στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας το μήνυμα πρέπει να είναι ένα: Να φύγουν το συντομότερο, να ανασάνει η πατρίδα μας και να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στα αδιέξοδα και της αγοράς και των νοικοκυριών».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών εδώ και καιρό»

Απαντώντας στο ερώτημα περί πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε, αρχικά, ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει εξαντλήσει κάθε όριο όσον αφορά τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής. Πρωταθλητές στον χαμηλότερο μισθό, πρωταθλητές στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Έχει εξαντλήσει κάθε όριο και όσον αφορά τις καταπατήσεις του Συντάγματος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και πολύ καιρό, έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν σημασία τα μικροκομματικά σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την ‘καρέκλα’ και να ικανοποιήσει τα συμφέροντα που τον έχουν κάνει πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Το συμφέρον της κοινωνίας είναι να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ενάμιση χρόνο, έχει ήδη καταθέσει πρόταση και διαμορφώνει τους όρους για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει με ποιους θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως έχει τοποθετηθεί καθαρά. «Και παρ’ όλες τις αρνήσεις το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και καταθέτοντας ότι είναι καθοριστική και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα, εμείς έχουμε πει: προχωράμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση της Αριστεράς με όσους θέλουν και όσους μπορούν, γιατί το απαιτεί ο λαός», σημείωσε καταληκτικά.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

