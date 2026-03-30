Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

Περιοδεία στην αγορά της Λαμίας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου συνομίλησε με επαγγελματίες, καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Με δήλωσή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «η βόλτα που κάνουμε σήμερα στην αγορά της Λαμίας έχει βασικό σκοπό να ακούσουμε την αγωνία και την ανησυχία των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ έντονη η ανησυχία για το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις τσέπες των νοικοκυριών».

Τα μέτρα, τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «κυριολεκτικά είναι ένα ‘χάδι’ στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η αισχροκέρδεια που δημιουργείται στην πηγή παραγωγής, ιδιαίτερα των καυσίμων».

«Σήμερα, όσα μέτρα επιδότησης κι αν εφαρμοστούν στο πετρέλαιο ντίζελ ή στη βενζίνη, αυτά θα καταναλωθούν άμεσα προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Και ο πολίτης τελικά θα πληρώνει ξανά ακριβότερα καύσιμα», υπογράμμισε.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι οι πολίτες και οι επαγγελματίες «μας ζήτησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις τράπεζες και στην ενέργεια, διότι δεν βγαίνει ο μήνας με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα».

«Κυβέρνηση σκανδάλων, διαφθοράς και ελλειμμάτων δημοκρατίας»

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει φτωχούς εργαζόμενους, φτωχούς συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες και ταυτόχρονα να κερδοσκοπούν τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ», σημείωσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει «μέσα σε όλα αυτά ένα ευρύτατο κύμα απευθείας αναθέσεων, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων σκανδάλων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, πλέον, επίσημα η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς αλλά και των σοβαρών ελλειμμάτων δημοκρατίας», επανέλαβε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σήμερα, «που πρέπει παγκόσμια να δυναμώσουν οι φωνές για ειρήνη και για ειρηνική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης και της επέμβασης στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας το μήνυμα πρέπει να είναι ένα: Να φύγουν το συντομότερο, να ανασάνει η πατρίδα μας και να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στα αδιέξοδα και της αγοράς και των νοικοκυριών».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών εδώ και καιρό»

Απαντώντας στο ερώτημα περί πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε, αρχικά, ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει εξαντλήσει κάθε όριο όσον αφορά τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής. Πρωταθλητές στον χαμηλότερο μισθό, πρωταθλητές στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Έχει εξαντλήσει κάθε όριο και όσον αφορά τις καταπατήσεις του Συντάγματος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και πολύ καιρό, έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν σημασία τα μικροκομματικά σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την ‘καρέκλα’ και να ικανοποιήσει τα συμφέροντα που τον έχουν κάνει πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Το συμφέρον της κοινωνίας είναι να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ενάμιση χρόνο, έχει ήδη καταθέσει πρόταση και διαμορφώνει τους όρους για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει με ποιους θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως έχει τοποθετηθεί καθαρά. «Και παρ’ όλες τις αρνήσεις το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και καταθέτοντας ότι είναι καθοριστική και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα, εμείς έχουμε πει: προχωράμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση της Αριστεράς με όσους θέλουν και όσους μπορούν, γιατί το απαιτεί ο λαός», σημείωσε καταληκτικά.