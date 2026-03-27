Φάμελλος: Κυβέρνηση σκανδάλων, από όπου και να την πιάσεις λερώνεσαι

Για μία «διεφθαρμένη κυβέρνηση σκανδάλων», την οποία «από όπου και να πιάσεις λερώνεσαι», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε την «κυβερνητική προπαγάνδα» για τον κατώτατο μισθό, καθώς απέναντι στην κριτική της Κουμουνδούρου, υπήρξαν διαρροές από το Μαξίμου, σύμφωνα με τις οποίες ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή που έκοψε τον κατώτατο.

«Είναι ψεύτες και υποκριτές. Και αυτό πρακτικά, όταν μια κυβέρνηση κάνει μια τέτοια ψεύτικη προπαγάνδα, δημιουργεί ένα σοβαρό ερώτημα κατά πόσον είναι επαρκής για τη θέση της κυβέρνησης. Εξάλλου, από τα σκάνδαλά τους προκύπτει ότι δεν είναι επαρκείς», τόνισε αρχικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και υπογράμμισε πως «ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου που είχε θεσπίσει τον χαμηλό κατώτατο και τον απαράδεκτο υποκατώτατο για τους νέους και τις νέες. Αυτά καταργήθηκαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κατώτατος μισθός είχε αυξηθεί, παρότι ήμασταν σε χρεοκοπία, στα 650 ευρώ».

«Είναι ψέμα ότι μείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατώτατο. Ήταν αυτοί στην κυβέρνηση που έγινε ο χαμηλός κατώτατος και ο τραγικός υποκατώτατος. Από εκει και μετά όμως, τι έχει επακολουθήσει μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Ενώ δηλαδή παραδόθηκαν γεμάτα ταμεία, ασφαλής δανεισμός της χώρας κι ένα σαφέστατο αναπτυξιακό σχέδιο;», αναρωτήθηκε, για να απαντήσει: «Κανένα αναπτυξιακό σχέδιο, διαφθορά, διαπλοκή και κλεψιά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος, «τώρα έχουμε το φοβερό προνόμιο του κ. Μητσοτάκη – του το απονέμω το πρώτο βραβείο – του χαμηλότερου μέσου μισθού και της χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης. Ε, αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Γι’ αυτό πρέπει να φύγουν».

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στη ΝΔ λέγοντας: Θέλετε «να πιστέψουμε την κυβέρνηση των σκανδάλων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των μαθημάτων κατάρτισης; Η κυβέρνηση αυτή, από όπου κι αν την πιάσεις, λερώνεσαι».

«Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με όσους θέλουν και μπορούν»

«Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με όσους θέλουν και μπορούν» είναι η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Open.

Όπως ανέφερε, «ο ΣΥΡΙΖΑ, συντεταγμένα, εδώ και ένα χρόνο, έχει καταθέσει αξιόπιστα την πρόταση της κοινής προοδευτικής απάντησης». Διότι, όπως εξήγησε, στόχος του κόμματος είναι να έχει η Ελλάδα μια προοδευτική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καταλύτης.

«Η απάντηση στους πολίτες είναι ότι όσο συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, θα είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε εισόδημα και πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Άρα, στηρίξτε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο για να φύγουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Φάμελος είπε ότι το μήνυμα της ενότητας, «με όσους θέλουν και μπορούν», θα δώσει και έναυσμα στη νέα γενιά για να συμμετέχει. «Θα είναι μια απάντηση στην αποστράτευση και την απογοήτευση», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά έχουν κάνει βήματα πίσω και επανέλαβε ότι είναι «ιστορικό λάθος» του ΠΑΣΟΚ η στρατητική της αυτόνομης καθόδου. Ωστόσο, ανέφερε, «ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εργάζεται στην κατεύθυνση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων με όσους θέλουν και μπορούν», ενώ επανέλαβε ότι «ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός σε αυτό το εγχείρημα».

«Πέρα από τις διαφορετικές αναγνώσεις πρέπει να συγκλίνουμε για την ανάγκη της κοινωνίας, που είναι να υπάρξει μία πρόταση για καλύτερη κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.