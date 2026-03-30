Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Επιστρέφει την Τετάρτη με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει ανήμερα της Πρωταπριλιάς. Στις 21.00, στο MEGA
- Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος
- Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
- Έξι φορές έχει νοσηλευτεί ο άνδρας που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για την Κρήτη
- Τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά η HRW για το Ελ Σαλβαδόρ
Δεν είναι ψέμα! Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» βγαίνει ζωντανά στο MEGA ανήμερα της Πρωταπριλιάς, όμως δεν θα το παρουσιάσει κάποιος που αναμφίβολα γιορτάζει αυτή τη μέρα. Ο Λάκης Λαζόπουλος φέρνει τη σάτιρα ξανά στη μικρή οθόνη αυτή την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 21:00.
Ο δημιουργός της εκπομπής επιστρέφει προκειμένου να ενώσει τη φωνή του με πολίτες που μοιράζονται με εκείνον, κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εν μέσω ακατάσχετης βοής απόψεων στη μικρή οθόνη, ο Λάκης Λαζόπουλος παραμένει το σταθερό, ουσιαστικό τηλεοπτικό ραντεβού που αναδεικνύει την άλλη πλευρά της επικαιρότητας με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.
Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα βρεθεί ο Χρήστος Μάστορας, έτοιμος να πλαισιώσει μουσικά τη βραδιά και να συνεπάρει τους θεατές στην πλατεία, αλλά και το κοινό από το σπίτι, με τα τραγούδια του.
Ο Λάκης Λαζόπουλος θα συνεχίσει να αναζητά τα πιο ανατρεπτικά βίντεο και τις προσωπικότητες που ξεχωρίζουν από την επικαιρότητα, δίνοντας πάντα χώρο στους αληθινούς πρωταγωνιστές της καθημερινότητας: εκείνους που το «Τσαντίρι» συναντά παραδοσιακά στις λαϊκές αγορές.
Η σάτιρα έχει πλέον τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι στο MEGA. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» έρχεται αυτή την Τετάρτη στις 21:00.
- Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Επιστρέφει την Τετάρτη με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα
- Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
- Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»
- Η… ιδιαίτερη έρευνα στην Premier League – Ο κόσμος δεν θέλει VAR
- Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
- Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο σοροί γυναικών σε διαμέρισμα – Μία προσαγωγή
- Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει ο Γιάννης στο Μιλγουόκι – Γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»
- Sex Pistols, 50 χρόνια μετά: Πώς μια πανκ μπάντα έγινε mainstream
