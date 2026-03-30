Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η διαδρομή ενός χρηματοκιβωτίου με διαμάντια, μετρητά, διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα αλλά τη φωτογραφία του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και σκληρούς δίσκους και CD, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από νέες καταθέσεις που φωτίζουν τι συνέβη τις κρίσιμες ημέρες μετά την έφοδο του FBI στο αρχοντικό του στο Μανχάταν.

Παράλληλα, οι ίδιες αποκαλύψεις επαναφέρουν και ένα παλαιότερο, ανεξιχνίαστο επεισόδιο: την εξαφάνιση υπολογιστών από το σπίτι του στο Παλμ Μπιτς το 2005.

Το χρηματοκιβώτιο που άδειασε πριν επιστρέψει το FBI

Σύμφωνα με το Business Insider, κατά την πρώτη έφοδο, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν στο χρηματοκιβώτιο χύμα διαμάντια, μετρητά, διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα αλλά τη φωτογραφία του Έπσταϊν, καθώς και σκληρούς δίσκους και CD.

Ωστόσο, δεν διέθεταν ένταλμα για να κατασχέσουν το περιεχόμενο. Έτσι, όπως κατέθεσε η πράκτορας Κέλι Μαγκουάιρ στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ, τα αντικείμενα αφέθηκαν μέσα στο σπίτι, στη μέση του δωματίου, με φακέλους και σκληρούς δίσκους στοιβαγμένους από πάνω.

Πέντε ημέρες αργότερα, όταν το FBI επέστρεψε με νέο ένταλμα, το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο.

Οι δύο βαλίτσες και ο ρόλος του Ρίτσαρντ Καν

Το ίδιο απόγευμα, σύμφωνα με το BI, τα αντικείμενα επανεμφανίστηκαν: παραδόθηκαν στο FBI μέσα σε δύο βαλίτσες από τον Ρίτσαρντ Καν, επί χρόνια λογιστή του Έπσταϊν.

Το πώς βρέθηκαν στα χέρια του αποτέλεσε για χρόνια βασικό ερώτημα. Στην κατάθεσή του στις 11 Μαρτίου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ο Καν ανέφερε ότι το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου πέρασε από τρία διαφορετικά άτομα πριν καταλήξει στις αρχές.

Όπως είπε, ενημερώθηκε για την έφοδο από τον διαχειριστή της έπαυλης, Μέρουιν Ντε λα Κρουζ, ο οποίος είχε συγκεντρώσει τα αντικείμενα σε δύο βαλίτσες και τα άφησε στον θυρωρό του Καν στο Μανχάταν.

«Δεν τις άνοιξα ποτέ» – Η εκδοχή του Καν

Ο Καν, που δεν βρισκόταν τότε στη Νέα Υόρκη, παρέλαβε τις βαλίτσες «τρεις ή τέσσερις ημέρες αργότερα» και τις μετέφερε στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του: «Δεν τις άγγιξα ποτέ. Δεν τις άνοιξα ποτέ. Τις άφησα στην τραπεζαρία μου».

Όπως εξήγησε, το FBI είχε σπάσει την πόρτα του σπιτιού του Έπσταϊν κατά την έφοδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κλειδώσει και να μη λειτουργεί σωστά ο συναγερμός. Ο Ντε λα Κρουζ θεώρησε ότι τα αντικείμενα δεν ήταν ασφαλές να μείνουν εκεί.

Μία ή δύο ημέρες αργότερα, ο Καν ειδοποιήθηκε ότι το FBI αναζητούσε το υλικό. Τότε πήρε τις βαλίτσες και τις παρέδωσε στους πράκτορες στο σπίτι του Έπσταϊν.

Ο Ντε λα Κρουζ και ο δικηγόρος του Καν αρνήθηκαν να κάνουν περαιτέρω σχόλια.

Τι περιείχαν οι βαλίτσες

Στη δίκη της Μάξγουελ, η πράκτορας Μαγκουάιρ κατέθεσε ότι το περιεχόμενο «φαινόταν να είναι όλα τα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί στο χρηματοκιβώτιο».

Σύμφωνα με εισαγγελικό έγγραφο, μεταξύ αυτών υπήρχαν 48 χύμα διαμάντια — ο ίδιος αριθμός που ο Έπσταϊν φέρεται να άφησε στην αρραβωνιαστικιά του, Καρίνα Σούλιακ, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες sex trafficking, πριν τον θάνατό του στη φυλακή.

Το «παλιό μυστήριο» των σκληρών δίσκων στο Παλμ Μπιτς

Οι ίδιες καταθέσεις έφεραν ξανά στο φως και ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα: τους υπολογιστές που απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα λίγο πριν από αστυνομική έρευνα το 2005, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τις επαφές του με ανήλικες.

Οι αρχές της Φλόριντα δεν τους εντόπισαν ποτέ. Η υπόθεση κατέληξε σε συμφωνία ομολογίας ενοχής και ο Έπσταϊν εξέτισε ποινή ενός έτους, επιστρέφοντας στη συνέχεια κανονικά στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.

Οι ιδιωτικοί ερευνητές και η αποθήκευση των στοιχείων

Σε κατάθεσή του στις 19 Μαρτίου, ο προσωπικός δικηγόρος του Έπσταϊν, Ντάρεν Ίνταϊκ, είπε ότι μετά την καταδίκη του το 2008 έμαθε πως οι σκληροί δίσκοι βρίσκονταν στην κατοχή της εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Riley Kiraly.

Σε υπόμνημα του 2005, ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας, Γουίλιαμ Ράιλι, ανέφερε ότι υπάλληλος είχε αφαιρέσει υπολογιστές και άλλα αντικείμενα «πιθανής αποδεικτικής αξίας» από το σπίτι του Έπσταϊν.

Οι σκληροί δίσκοι, σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αντιγράφηκαν από ειδικό ψηφιακής εγκληματολογίας και φυλάχθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο.

Ο Ίνταϊκ δήλωσε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες για την αποθήκευση, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι ο Καν πλήρωνε τα έξοδα φύλαξης — χωρίς όμως να έχει ερωτηθεί σχετικά στην κατάθεσή του.

Νέα πίεση για απαντήσεις

Την Παρασκευή, μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας απέστειλαν επιστολές στον Ράιλι και σε άλλους δύο ιδιωτικούς ερευνητές, ζητώντας εξηγήσεις για την τύχη των υπολογιστών, όπως μεταδίδει το ΒΙ.

Η επιτροπή ζητά να δώσουν καταγεγραμμένη κατάθεση για το περιεχόμενο, την απομάκρυνση, την αποθήκευση και τη σημερινή τοποθεσία των υλικών που αφαιρέθηκαν από το σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς — ένα ακόμη κομμάτι ενός παζλ που παραμένει, μέχρι σήμερα, ατελές.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

