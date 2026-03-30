Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας.
Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες αλλά και στη Λ. Αθηνών από το ύψος του Δάσους Χαϊδαρίου.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη η κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγγρού Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Αρδηττού, Καλιρρόης, Μιχαλακοπούλου, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και περιμετρικά στο Λιμάνι του Πειραιά.
- Babies: Η σειρά που σπάει τη σιωπή γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης
- Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, ο Ρονάλντο, ο Ντι Στέφανο και «η Ρεάλ που είναι σαν θρησκεία»
- Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
- «Διψάει τις Νύχτες»: Ο Όμηρος Πουλάκης σε μια σκοτεινή σόλο περφόρμανς στο ΔΘΠ
- Τι αλλάζει στα πρόστιμα της Εφορίας, κρυπτονομίσματα και μετρητά – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ
- Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Τα επτά βήματα που οδηγούν στην ευτυχία όσο περνούν τα χρόνια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις