Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον τρόπο του. Στη σημερινή εικόνα βλέπουμε έναν πρωτόγονο άνθρωπο σε δύο εκδοχές: στην πρώτη κρατά ένα κόκαλο, ενώ στη δεύτερη ένα σύγχρονο όπλο. Πάνω από τη σκηνή δεσπόζει η λέξη «Εξέλιξη».
Με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος, ο Αρκάς σχολιάζει την έννοια της προόδου, υπονοώντας πως, παρά την τεχνολογική εξέλιξη, η ανθρώπινη φύση ίσως δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Το εργαλείο διαφοροποιείται, αλλά η στάση, η επιθετικότητα και το ένστικτο παραμένουν τα ίδια.
Μια «καλημέρα» με νόημα και υπαινιγμούς, που αφήνει τον θεατή να αναρωτηθεί τι σημαίνει τελικά πρόοδος.
