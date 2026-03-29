Φοβερή φάση: Ο Θανάσης Σπανούλης έκλεψε και κάρφωσε υπό το βλέμμα του πατέρα του (vid)
Ο Θανάσης Σπανούλης, γιος του Βασίλη, πρόσφερε μια εντυπωσιακή φάση στο Gen A Stars U16 με τον Ολυμπιακό.
Ο Θανάσης Σπανούλης έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του στο Final Four του GEN A Stars της U16 με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλη.
Μετά την εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό το Σάββατο, πραγματοποιεί μεγάλο ματς και στον τελικό με αντίπαλο την ΔΕΚΑ, υπό το βλέμμα του πατέρα του, ενώ πρόσφερε μια απίθανη φάση στο ματς που κρίνει τον νικητή του Final Four του Gen A Stars U16.
Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Σπανούλης που παίζει με το «7» στην πλάτη όπως ο πατέρας του, μετά από κλέψιμο, έφτασε σε κάρφωμα στον αιφνιδιασμό πανηγυρίζοντας έντονα την προσπάθειά του.
Δείτε την εντυπωσιακή φάση που προσέφερε ο Θανάσης Σπανούλης:
Ο Θανάσης Σπανούλης ήταν ένας από τους παίκτες – «κλειδιά» στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα (102-95) και οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην πρόκριση μία μέρα πριν τον τελικό.
O Σπανούλης JR, στον αγώνα που παρακολούθησαν οι γονείς του, «έλαμψε» στο παρκέ και μέτρησε 7 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, μαζί με 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής.
