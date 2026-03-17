«Ο Σπανούλης, οι κρούσεις και η πρόθεσή του για το καλοκαίρι» (pic)

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε από τη Μονακό πριν από μερικές μέρες λόγω της οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο και κυκλοφορεί ελεύθερος, με αποτέλεσμα να είναι ήδη περιζήτητος.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ο «Kill Bill» έχει ήδη τηλεφωνήματα και κρούσεις από ομάδες της Euroleague και όχι μόνο, όμως φέρεται να έχει ήδη ξεκαθαρίσει προς τους ενδιαφερόμενους πως δεν προτίθεται να αναλάβει κάποιον σύλλογο μεσούσης της σεζόν και ότι θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Έλληνας τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής, προτιμάει να περιμένει και να «αρπάξει» μια ευκαιρία για την επόμενη χρονιά σε κάποιον πάγκο της Euroleague, παρά να αναλάβει κάποια ομάδα με τη σεζόν να οδεύει προς την τελική της ευθεία.

Vassilis Spanoulis has no intention of taking over a new bench this season. The Greek coach prefers to wait and get an opportunity from next season. For this reason, as anticipated by @sport5il , he declined the interest of Hapoel Tel Aviv. pic.twitter.com/W1cvXonCKb — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 17, 2026

Ο Σπανούλης δεν σκοπεύει να βιαστεί και προτιμά να περιμένει για να δει πως θα διαμορφωθεί η αγορά, ενώ φέρεται να είπε προσωρινά και «όχι» στη Χάποελ Τελ Αβίβ, που ήδη έχει αποκαλυφθεί πως είναι μια από τις ομάδες που του χτύπησαν την πόρτα.

Η πρόταση από την ομάδα από το Ισραήλ μάλιστα, αφορούσε και άμεση προοπτική συνεργασίας. Όπως εξήγησε, σε ένα διάστημα όπου υπήρχε αβεβαιότητα γύρω από τη συνεργασία του Δημήτρη Ιτούδη με την ισραηλινή ομάδα, ο Όφερ Γιανάι αναζήτησε πιθανούς αντικαταστάτες, σε περίπτωση που η σχέση των δύο πλευρών δεν συνεχιζόταν.

Είναι δεδομένο ότι η Χάποελ είναι η μία ομάδα που τηλεφώνησε στον Σπανούλη, όμως ο Έλληνας τεχνικός έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του μέσω του ατζέντη του για το ερχόμενο καλοκαίρι.