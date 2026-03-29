Πρέπει ο σκύλος να χαιρετά όλους στη βόλτα; – Τι ισχύει πραγματικά

Από τα σημαντικότερα όλων, είναι να μάθουμε τον σκύλο μας να διαχειρίζεται την παρουσία των άλλων σκύλων με ηρεμία.

Εξίσου σημαντικό είναι, να γνωρίζουμε τα λάθη που κάνουμε κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του. Κι αν τα πάρκα για σκύλους είναι ο καλύτερος χώρος για να κοινωνικοποιήσουμε σωστά τον σκύλο μας.

«Ένα από τα πιο διαδεδομένα πιστεύω γύρω από τη συμπεριφορά των σκύλων, είναι ότι πρέπει να είναι φιλικοί με όλους. Πολλοί κηδεμόνες θεωρούν ότι η σωστή κοινωνικοποίηση σημαίνει να αφήνουν τον σκύλο τους να γνωρίζει και να παίζει με κάθε σκύλο που συναντούν στη βόλτα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική», υπογραμμίζει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Κάποιοι σκύλοι είναι πιο κοινωνικοί, άλλοι πιο επιφυλακτικοί, άλλοι προτιμούν την ηρεμία αντί το έντονο παιχνίδι

Η κοινωνικοποίηση, κάνει σαφές η κα Μαύρου, δεν σημαίνει ότι ο σκύλος πρέπει να αλληλεπιδρά με όλους τους σκύλους. Σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να βρίσκεται ήρεμα και με ασφάλεια γύρω από άλλους σκύλους χωρίς άγχος, φόβο ή υπερβολική ένταση.

«Η παρεξήγηση της κοινωνικοποίησης»

Πολλοί σκύλοι, όπως λέει η κα Μαύρου, από μικρή ηλικία εκτίθενται σε συνεχείς επαφές: πάρκα σκύλων, τυχαίες γνωριμίες στον δρόμο, παιχνίδι με κάθε σκύλο που συναντούν. Αυτό γίνεται με καλή πρόθεση, αλλά, μπορεί να δημιουργήσει λάθος προσδοκίες.

Κι αυτό γιατί ο σκύλος μαθαίνει ότι κάθε φορά που βλέπει άλλον σκύλο πρέπει να πάει να τον χαιρετήσει, πρέπει να παίξει, πρέπει να ενθουσιαστεί.

Έτσι, όταν αυτά δεν συμβούν, μπορεί να τραβάει στο λουρί, να γαβγίζει ή να αντιδρά έντονα. Αυτό δεν είναι σωστή κοινωνικοποίηση.

Πρόκειται για έναν σκύλο που δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται την παρουσία άλλων σκύλων χωρίς αλληλεπίδραση.

Τα 5 πιο συχνά λάθη στην κοινωνικοποίηση

Σύμφωνα με την κα Μαύρου, τα συχνότερα λάθη που κάνουμε κατά την κοινωνικοποίηση του σκύλου μας είναι:

1. Αφήνουμε τον σκύλο να γνωρίζει κάθε σκύλο που συναντά: Η πράξη μας αυτή δεν είναι απαραίτητη ούτε ασφαλής. Δημιουργεί υπερένταση και λάθος προσδοκίες.

2. Μπερδεύουμε την κοινωνικοποίηση με το παιχνίδι: Η κοινωνικοποίηση δεν σημαίνει «παίζω με όλους», αλλά «μπορώ να συνυπάρχω ήρεμα».

3. Πιέζουμε τον σκύλο να έρχεται σε επαφή, ενώ δεν θέλει: Αν ένας σκύλος δείχνει διστακτικός δεν πρέπει να τον αναγκάζουμε. Αυτό, μπορεί να δημιουργήσει άγχος ή αρνητικές εμπειρίες.

4. Δεν «διαβάζουμε» «τη γλώσσα του σώματος» του: Πολλοί δεν αναγνωρίζουμε σημάδια έντασης, φόβου ή δυσφορίας,

με αποτέλεσμα να αφήνουμε καταστάσεις να εξελιχθούν λανθασμένες.

5. Δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον άνθρωπο: Ο σκύλος αφήνεται να διαχειρίζεται μόνος του τις επαφές χωρίς όρια ή κατεύθυνση.

Δεν ταιριάζουν όλοι οι σκύλοι μεταξύ τους

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι δεν ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Κάποιοι, εξηγεί η κα Μαύρου, είναι πιο κοινωνικοί, άλλοι πιο επιφυλακτικοί, άλλοι προτιμούν την ηρεμία αντί το έντονο παιχνίδι.

Το να περιμένουμε από κάθε σκύλο να είναι φιλικός με όλους, είναι μια μη ρεαλιστική προσδοκία.

Μάλιστα, η συνεχής πίεση για επαφή, μπορεί να δημιουργήσει:

● άγχος

● υπερένταση

ή και

● αμυντικές αντιδράσεις.

Ένας σκύλος που αναγκάζεται συνεχώς να αλληλεπιδρά, μπορεί να αρχίσει να αντιδρά για να «κερδίσει» απόσταση.

Τα πάρκα σκύλων: Ένας μύθος για την κοινωνικοποίηση και μια συχνή παγίδα

Πολλοί θεωρούμε, αναφέρει η κα Μαύρου, ότι τα πάρκα σκύλων είναι ιδανικά για κοινωνικοποίηση. Στην πραγματικότητα, όμως, συχνά κρύβουν κινδύνους.

Σε έναν τέτοιο χώρο:

● δεν γνωρίζουμε τους άλλους σκύλους,

● δεν γνωρίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσής τους,

● δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν.

Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον δικό μας σκύλο.

Ακόμη και ένας φιλικός σκύλος, μπορεί να αντιδράσει απρόβλεπτα σε ένα περιβάλλον με ένταση, πολλούς σκύλους και υψηλή διέγερση.

Οι σκύλοι είναι ζώα που επικοινωνούν έντονα μεταξύ τους, αλλά και που μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα, όταν πιεστούν.

Ένα λάθος σήμα ή μια έντονη στιγμή, μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.

Γι’ αυτό η «ελεύθερη» κοινωνικοποίηση σε τέτοιους χώρους δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Η αξία της ουδέτερης συμπεριφοράς

Ο στόχος, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, δεν είναι να έχουμε έναν σκύλο που αγαπά όλους τους σκύλους. Ο στόχος είναι να έχουμε έναν σκύλο που, μπορεί να αγνοεί τους άλλους σκύλους, όταν χρειάζεται.

Ένας ισορροπημένος σκύλος μπορεί:

● να περνά δίπλα από άλλους σκύλους χωρίς ένταση,

● να παραμένει συγκεντρωμένος στον άνθρωπό του,

● να μην αντιδρά σε κάθε ερέθισμα.

Αυτή η ουδέτερη συμπεριφορά είναι πολύ πιο σημαντική από το συνεχές παιχνίδι.

Ο σωστός τρόπος γνωριμίας μεταξύ των σκύλων;

Σύμφωνα με την κα Μαύρου, οι σωστές γνωριμίες είναι επιλεγμένες, ήρεμες και προσαρμοσμένες στον χαρακτήρα του σκύλου. Δεν χρειάζεται ποσότητα, αλλά ποιότητα.

Επομένως, οι λίγες και καλές εμπειρίες είναι πολύ πιο σημαντικές από πολλές τυχαίες.

Ο ρόλος του κηδεμόνα – Πότε νιώθει ασφάλεια ο σκύλος

«Ο κηδεμόνας είναι αυτός που καθοδηγεί την κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος έχει εκπαιδευτεί και ενημερωθεί να βάζει όρια, να παραμένει ήρεμος και να επιλέγει τις επαφές με τις οποίες μπορεί να συναναστρέφεται ο σκύλος του, τότε ο σκύλος νιώθει ασφάλεια.

Αντίθετα, όταν κάθε συνάντηση γίνεται έντονη, ο σκύλος μαθαίνει να λειτουργεί με υπερδιέγερση», υπογραμμίζει η κα Μαύρου.

Μαθαίνουμε τον σκύλο μας να διαχειρίζεται την παρουσία των άλλων σκύλων

Τελικά, η κοινωνικοποίηση, λέει η κα Μαύρου, δεν αφορά στο πόσους σκύλους θα γνωρίσει ένας σκύλος, αλλά το πώς μαθαίνει να διαχειρίζεται την παρουσία τους.

Ένας σκύλος δεν χρειάζεται να είναι φίλος με όλους. Χρειάζεται να μπορεί να συνυπάρχει χωρίς ένταση, με ηρεμία και ασφάλεια.

Κι αυτό, αναφέρει κλείνοντας η κα Μαύρου, είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα για έναν σκύλο που ζει στον σύγχρονο κόσμο.

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

