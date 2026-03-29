Γιορτή σήμερα 29 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 29 Μαρτίου και, αν και δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που να έχουν την ονομαστική τους εορτή, η ημέρα έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία.
Το εορτολόγιο περιλαμβάνει σημαντικούς αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ παράλληλα τιμάται η Ε’ Κυριακή των Νηστειών, μία από τις πιο κατανυκτικές περιόδους της Μεγάλης Σαρακοστής.
Γιορτή σήμερα 29 Μαρτίου – Εορτολόγιο
Σήμερα τιμώνται:
- Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων
- Μάρτυρες Κύριλλος ο διάκονος και οι συν αυτώ παρθένες και ιερωμένοι
- Οσία Μαρία η Αιγυπτία
- Ε’ Κυριακή των Νηστειών
Δεν υπάρχει κάποιο ευρέως διαδεδομένο όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Ε’ Κυριακή των Νηστειών – Η σημασία της ημέρας
Η Ε’ Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία και αποτελεί μία από τις πιο βαθιά πνευματικές στιγμές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Η Εκκλησία μέσα από τη συγκεκριμένη Κυριακή θέλει να αναδείξει τη δύναμη της μετάνοιας, τη συγχώρεση, τη δυνατότητα του ανθρώπου να αλλάξει ζωή.
Η ιστορία της Οσίας Μαρίας λειτουργεί ως παράδειγμα πλήρους μεταστροφής και πνευματικής αναγέννησης.
Βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από νεαρή ηλικία ακολούθησε έναν έκλυτο τρόπο ζωής. Σε ηλικία περίπου 29 ετών, ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα, όπου ένα συγκλονιστικό γεγονός άλλαξε τη ζωή της.
Όταν προσπάθησε να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως, μία αόρατη δύναμη την εμπόδιζε. Τότε συνειδητοποίησε τα λάθη της και προσευχήθηκε στην Παναγία ζητώντας συγχώρεση.
Από εκείνη τη στιγμή μετανόησε ειλικρινά, αποσύρθηκε στην έρημο του Ιορδάνη και έζησε ασκητικά για δεκαετίες.
Η ζωή της αποτελεί σύμβολο μετάνοιας και πνευματικής δύναμης.
Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων
Ο Άγιος Μάρκος ήταν επίσκοπος Αρεθουσίων στη Συρία και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη.
Χαρακτηριστικά της ζωής του:
- Υπερασπίστηκε με θάρρος τη χριστιανική πίστη
- Υπέστη διώξεις και βασανιστήρια
- Δεν αρνήθηκε την πίστη του παρά τις πιέσεις
Η στάση του τον κατέστησε πρότυπο πίστης και αντοχής.
Μάρτυρες Κύριλλος ο διάκονος και οι συν αυτώ
Ο Κύριλλος, διάκονος της Εκκλησίας, μαζί με άλλους πιστούς, υπέστη μαρτυρικό θάνατο κατά τους διωγμούς των χριστιανών.
Σύμφωνα με την παράδοση:
- Υπέμειναν σκληρά βασανιστήρια
- Παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους
- Τιμώνται ως παράδειγμα αφοσίωσης
