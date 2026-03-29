Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Ναι στην αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά με στήριξη των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Ναι στην αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά με στήριξη των επιχειρήσεων

Ο κατώτατος μισθός ορθώς αυξάνεται, λένε οι εργοδότες, ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύεται με μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας,

ΕπιμέλειαΜαρία Σιδέρη
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και κοινός τόπος στις τοποθετήσεις των φορέων της αγοράς είναι ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται κι από μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και δη της μικρομεσαίας, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ισχυρούς κραδασμούς στο οικονομικό περιβάλλον.

Κατώτατος μισθός και αγορά

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και δίνοντας ώθηση στην κατανάλωση, σε μια περίοδο που η αγορά αναζητά σταθερά σημεία αναφοράς, σημειώνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία διά του προέδρου της Γιάννη Βουτσινά, διευκρινίζει ωστόσο ότι η εν λόγω άνοδος για να μπορεί να αποδώσεο ουσιαστικά αποτελέσματα, μόνον εφόσον συνοδευτεί από μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, η ΚΕΕΕ αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών που αφορούν την επόμενη ημέρα.

Οικονομική πίεση

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να βρίσκει σύμφωνο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) όπως και κάθε ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και των εργαζομένων, δηλώνει πρόεδρός του Κυριάκος Μερελής, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια θετική κίνηση, καθώς οι πολίτες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένες υποχρεώσεις.

Ωστόσο, σημειώνει, έρχεται σε μια περίοδο, που «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται τεράστια οικονομική πίεση και είναι αμφίβολο, εάν αυτά τα 29 έως 54 ευρώ το μήνα που θα λάβουν καθαρά, επιπλέον στις αποδοχές τους οι μισθωτοί, θα πέσουν στην αγορά, καθώς θα κατευθυνθούν πρωτίστως στις ανελαστικές υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στα τιμολόγια ενέργειας, όπως και γενικότερα τα υψηλά λειτουργικά κόστη παραμένουν».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα μόνο εφόσον συνοδευτεί από μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βουτσινάς.

Η ανταγωνιστικότητα

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Έχει πολλαπλές θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που επηρεάζουν εργαζόμενους, επιχειρήσεις και, συνολικά, την οικονομία.

«Ωστόσο», υπογραμμίζει ο κ. Κορκίδης, «χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα». Σε αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει ότι «οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων πρέπει να κινούνται με γνώμονα το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις και, ιδιαίτερα, τις μικρές, καθώς και τους κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων από την αύξηση του “μοναδιαίου κόστους εργασίας” και των πληθωριστικών πιέσεων.

H επιβάρυνση

Υπέρ της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και κάθε ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων δηλώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

«Στόχος πρέπει να είναι το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων να προσεγγίζει αυτό των Ευρωπαίων. Οι εργαζόμενοι είναι και καταναλωτές, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε», σημειώνει.

Ομως, προσθέτει, την ίδια στιγμή αυτή η αύξηση αποτελεί «μια εξέλιξη που επιβαρύνει εκ νέου τις επιχειρήσεις». Υπό αυτό το πρίσμα «πρέπει να προστεθούν μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας -κυρίως της μεσαίας- έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις στη νέα πραγματικότητα», τονίζει ο ίδιος.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «όταν παραμένουν υποχρεώσεις όπως η προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτηδεύματος, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, οι συνεχείς αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, τα ακριβά ενοίκια, χρειάζεται ένα αντιστάθμισμα για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Η δύσκολη συγκυρία

Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο οποίος επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Ομως», προσθέτει με έμφαση, «χρειάζονται ρυθμίσεις για μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων υπό την παρούσα δύσκολη συγκυρία».

Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, συμπληρώνει.

Μέτρα στήριξης

«Η ενίσχυση των κατώτερων αποδοχών, αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής, την ενεργειακή επιβάρυνση και το νέο κύμα ανατιμήσεων, που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια και ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΒΕΑ.

«Ωστόσο», επισημαίνει, «για ακόμη μία φορά, η προσαρμογή αυτή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί στον ίδιο βαθμό τα αναγκαία μέτρα στήριξης που θα εξισορροπήσουν το αυξημένο μισθολογικό κόστος».

Ακόμη, κάνει λόγο για ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η επανεξέταση του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενεργοποίηση νέας ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις, ώστε να δοθεί πραγματική «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αντοχές

Θετικό και αναγκαίο μέτρο η αύξηση του κατώτατου μισθού τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η διαμόρφωση του οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων όσο και τις αντοχές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει αναγκαία «τη μείωση των φορολογικών και άλλων βαρών, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και όποιων κεφαλικών φόρων είναι σε ισχύ, τον αποτελεσματικός έλεγχος των τιμών, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την συγκράτηση των τιμών καυσίμων και ενέργειας».

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στο πεδίο της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Πηγή: ΟΤ

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Ευρωζώνη 29.03.26

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Σύνταξη
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
