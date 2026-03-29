Ναι στην αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά με στήριξη των επιχειρήσεων

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και κοινός τόπος στις τοποθετήσεις των φορέων της αγοράς είναι ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνοδεύεται κι από μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και δη της μικρομεσαίας, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ισχυρούς κραδασμούς στο οικονομικό περιβάλλον.

Κατώτατος μισθός και αγορά

Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και δίνοντας ώθηση στην κατανάλωση, σε μια περίοδο που η αγορά αναζητά σταθερά σημεία αναφοράς, σημειώνει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), η οποία διά του προέδρου της Γιάννη Βουτσινά, διευκρινίζει ωστόσο ότι η εν λόγω άνοδος για να μπορεί να αποδώσεο ουσιαστικά αποτελέσματα, μόνον εφόσον συνοδευτεί από μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, η ΚΕΕΕ αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και την επιχειρηματική ανθεκτικότητα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικών που αφορούν την επόμενη ημέρα.

Οικονομική πίεση

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, δεν μπορεί παρά να βρίσκει σύμφωνο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) όπως και κάθε ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και των εργαζομένων, δηλώνει πρόεδρός του Κυριάκος Μερελής, προσθέτοντας ότι αποτελεί μια θετική κίνηση, καθώς οι πολίτες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυξημένες υποχρεώσεις.

Ωστόσο, σημειώνει, έρχεται σε μια περίοδο, που «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται τεράστια οικονομική πίεση και είναι αμφίβολο, εάν αυτά τα 29 έως 54 ευρώ το μήνα που θα λάβουν καθαρά, επιπλέον στις αποδοχές τους οι μισθωτοί, θα πέσουν στην αγορά, καθώς θα κατευθυνθούν πρωτίστως στις ανελαστικές υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα και στα τιμολόγια ενέργειας, όπως και γενικότερα τα υψηλά λειτουργικά κόστη παραμένουν».

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα μόνο εφόσον συνοδευτεί από μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βουτσινάς.

Η ανταγωνιστικότητα

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Έχει πολλαπλές θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που επηρεάζουν εργαζόμενους, επιχειρήσεις και, συνολικά, την οικονομία.

«Ωστόσο», υπογραμμίζει ο κ. Κορκίδης, «χρειάζεται ισορροπία για να μη χαθεί η ανταγωνιστικότητα». Σε αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει ότι «οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων πρέπει να κινούνται με γνώμονα το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις και, ιδιαίτερα, τις μικρές, καθώς και τους κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων από την αύξηση του “μοναδιαίου κόστους εργασίας” και των πληθωριστικών πιέσεων.

H επιβάρυνση

Υπέρ της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και κάθε ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων δηλώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

«Στόχος πρέπει να είναι το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων να προσεγγίζει αυτό των Ευρωπαίων. Οι εργαζόμενοι είναι και καταναλωτές, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε», σημειώνει.

Ομως, προσθέτει, την ίδια στιγμή αυτή η αύξηση αποτελεί «μια εξέλιξη που επιβαρύνει εκ νέου τις επιχειρήσεις». Υπό αυτό το πρίσμα «πρέπει να προστεθούν μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας -κυρίως της μεσαίας- έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις στη νέα πραγματικότητα», τονίζει ο ίδιος.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «όταν παραμένουν υποχρεώσεις όπως η προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτηδεύματος, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, οι συνεχείς αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, τα ακριβά ενοίκια, χρειάζεται ένα αντιστάθμισμα για να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.

Η δύσκολη συγκυρία

Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο οποίος επισημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κινείται στη σωστή κατεύθυνση. «Ομως», προσθέτει με έμφαση, «χρειάζονται ρυθμίσεις για μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων υπό την παρούσα δύσκολη συγκυρία».

Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, συμπληρώνει.

Μέτρα στήριξης

«Η ενίσχυση των κατώτερων αποδοχών, αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής, την ενεργειακή επιβάρυνση και το νέο κύμα ανατιμήσεων, που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια και ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΒΕΑ.

«Ωστόσο», επισημαίνει, «για ακόμη μία φορά, η προσαρμογή αυτή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί στον ίδιο βαθμό τα αναγκαία μέτρα στήριξης που θα εξισορροπήσουν το αυξημένο μισθολογικό κόστος».

Ακόμη, κάνει λόγο για ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η επανεξέταση του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενεργοποίηση νέας ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις, ώστε να δοθεί πραγματική «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αντοχές

Θετικό και αναγκαίο μέτρο η αύξηση του κατώτατου μισθού τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η διαμόρφωση του οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των εργαζομένων όσο και τις αντοχές των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει αναγκαία «τη μείωση των φορολογικών και άλλων βαρών, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και όποιων κεφαλικών φόρων είναι σε ισχύ, τον αποτελεσματικός έλεγχος των τιμών, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την συγκράτηση των τιμών καυσίμων και ενέργειας».

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει τη σταθερή της θέση ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού θα πρέπει να επανέλθει στο πεδίο της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Πηγή: ΟΤ