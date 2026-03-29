Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Σε συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία – Αύξηση 30% στα λουκέτα
Διεθνής Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 23:20

Σε συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία – Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Τα κλεισίματα εργοστασίων στη Γαλλία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% πέρυσι μετά την αυξανόμενη πίεση από τους Ασιάτες ανταγωνιστές και το πλήγμα από τους δασμούς των ΗΠΑ, ενώ ο αριθμός των νέων ενάρξεων μειώθηκε.

Περίπου 160 εργοστάσια έκλεισαν το 2025 σε σύγκριση με 121 που κατέβασαν ρολά το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή από το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία επικαλέστηκαν επίσης τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Περίπου 103 εργοστάσια άνοιξαν πέρυσι, σε σύγκριση με 115 το 2024.

Ποιοι κλάδοι μεταποίησης πλήττονται στη Γαλλία

Μεταξύ των τομέων που επλήγησαν περισσότερο από κλεισίματα ή σημαντικές περικοπές παραγωγής είναι τα αγροδιατροφικά, οι μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά και οι κατασκευές.

Εταιρείες, από τη χαλυβουργία ArcelorMittal έως τον προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν μετά από μια πτώση της ζήτησης.

«Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος έχει βαρύνουσα σημασία», αναφέρει το υπουργείο στην έκθεσή του.

Η ArcelorMittal δήλωσε πέρυσι ότι θα περικόψει περίπου 600 θέσεις εργασίας σε επτά εγκαταστάσεις στη βόρεια Γαλλία, καθώς η ευρωπαϊκή χαλυβουργία αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση. Η χημική εταιρεία Arkema έκλεισε επίσης ορισμένες δραστηριότητες σε μια εγκατάσταση στη χώρα.

Στα τέλη του 2024, η Valeo ανέφερε ζοφερές προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ανταγωνισμό από φθηνότερα κινεζικά προϊόντα, όταν ανακοίνωσε σχέδια για κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Γαλλία.

Η έρευνα της κυβέρνησης δεν λαμβάνει υπόψη την αξία μιας τοποθεσίας. Τόσο ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών πάνελ όσο και το νέο εργοστάσιο μιας νεοφυούς επιχείρησης υπολογίζονται ως μία μονάδα.

Πηγή: ΟΤ

Ομόλογα
JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Κόσμος 29.03.26

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν
Αξίας 500 εκατ. $ 29.03.26

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
