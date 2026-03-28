Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι το FBI απέτρεψε επικείμενο σχέδιο δολοφονίας της, χωρίς να είναι γνωστό επί του παρόντος από πού προερχόταν η απειλή αυτή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/David Dee Delgado, επάνω, η αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια Νερντίν Κισουάνι).

«Αργά χθες το βράδυ, η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Νερντίν Κισουάνι, νεοϋορκέζα υπερασπίστρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με την ακτιβίστρια, αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη στο Χόμποκεν, στο κοντινό Νιου Τζέρσεϊ.

Η εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τον δικηγόρο της ακτιβίστριας και μια αστυνομική πηγή, γράφει ότι τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη.

Επικεφαλής της ομάδας Within Our Lifetime, κύριου διοργανωτή των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η Νερντίν Κισουάνι γίνεται συχνά στόχος στο διαδίκτυο φιλοϊσραηλινών ομάδων.

Τον περασμένο μήνα, υπέβαλε μήνυση κατά του αμερικανικού σκέλους του Betar, δεξιού διεθνούς εβραϊκού κινήματος, γιατί σύμφωνα με την Κισουάνι, προέτρεψε άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να την παρενοχλήσουν ή να της επιτεθούν.

«Εδώ και μήνες, σιωνιστικές οργανώσεις όπως το Betar και πολιτικοί αξιωματούχοι όπως ο Ράντι Φάιν (μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων) ενθαρρύνουν τη βία κατά της οικογένειάς μου και εμού», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Late last night the FBI Joint Terrorism Task Force informed me that a plot against my life that was «about to» take place, and that agents had conducted an operation in Hoboken related to this plot. For months, Zionist organizations like Betar and politicians like Randy Fine have… — Nerdeen Kiswani (@NerdeenKiswani) March 27, 2026

«Αν μας αναγκάσουν να επιλέξουμε, η επιλογή μεταξύ των σκύλων και των μουσουλμάνων δεν είναι δύσκολη», είχε γράψει στο Χ ο Ράντι Φάιν, ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα, απαντώντας σε μια ανάρτηση της Κισουάνι που χαρακτήριζε τα σκυλιά «ακάθαρτα» – μήνυμα που η ίδια αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν ειρωνικό.

A major Muslim leader in NYC is calling for dogs to be forbidden because they “bother some Muslims.” If Mainstream Muslims make us choose between keeping our dogs and them going home, the choice is easy. pic.twitter.com/FvaLpYE0oB — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ