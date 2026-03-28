Επιμένουν στη Σενεγάλη: Η ομοσπονδία έραψε και δεύτερο αστέρι στη φανέλα για το Copa Africa!
Η Σενεγάλη πήρε την απόφαση να ράψει και δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, παρά τα όσα δικαστικά γίνονται αναφορικά με το Copa Africa του Μαρόκο…
Η Επιτροπή Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας (CAF) αποφάσισε πριν από λίγο καιρό να απονείμει το Copa Africa 2025 στο Μαρόκο, απόφαση η οποία προκάλεσε παγκόσμιο σάλο!Παρά τα όσα απίστευτα έχουν συμβεί και ενώ εκκρεμεί η προσφυγή που έκανε η Σενεγάλη στο CAS, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να ράψουν το δεύτερο αστέρι στη φανέλα τους για την αγωνιστική κατάκτηση της διοργάνωσης!
Η Ομοσπονδία της Σενεγάλης αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ομάδα θα φορέσει τη νέα της φανέλα με τα δύο αστέρια το Σάββατο το απόγευμα (28/3, 18:00) για να αντιμετωπίσει το Περού.
Όταν αποκαλύφθηκαν οι φανέλες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), μΊα λεπτομέρεια τράβηξε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό, είναι το γεγονός ότι αυτές οι εμφανίσεις περιείχαν μόνο ένα αστέρι, που αντιπροσώπευε τη νίκη της ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2021.
Οι φωτογραφίες με το δεύτερο αστέρι για τη Σενεγάλη
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF) εξέδωσε δήλωση εξηγώντας την κατάσταση και «παρέχοντας διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία των νέων φανελών της εθνικής ομάδας, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο ένα αστέρι».
Η επίσημη εξήγηση των Σενεγαλέζων για την παραπάνω εξέλιξη είναι ότι αυτό που έγινε με τις εμφανίσεις οφειλόταν στο γεγονός ότι η παραγωγή των φανελών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, πολύ πριν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
