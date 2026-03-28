Euroleague: Στο Νο1 του Top-10 της 34ης αγωνιστικής o Μόουζες Ράιτ (vid)

Το εντυπωσιακό μπλοκ του Μόουζες Ράιτ πάνω στον Χόρτον Τάκερ δεσπόζει στην κορυφή του Top 10 της 34ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στην Euroleague.

Ο σέντερ της Ζαλγκίρις ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης της ομάδας του Κάουνας επί της Φενέρμπαχτσε (92-82), καθώς ολοκλήρωσε το ματς με 10 πόντους και συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, αλλά και μία ασίστ.

This might be one of the best Top 10s of the season 🔥 Round 34 did not disappoint 😮‍💨 Top Plays of the Round | @etihad pic.twitter.com/YVpgiVHMoh — EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2026

Στη δεύτερη θέση του Top 10 βρίσκεται ο Κάι Τζόουνς με την εμφατική τάπα του στον αγώνα της Εφές με τη Ρεάλ και την τριάδα συμπληρώνει ο Νιανγκ με το απίθανο κάρφωμά του στον αγώνα της Αρμάνι με τη Βίρτους.