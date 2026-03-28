Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 34η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό – Αποτελέσματα και πρόγραμμα.
Με επιθετικό ρεσιτάλ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της Μονακό με 107-97 για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πράσινοι, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 20-14 και βρίσκονται στην 7η θέση, πέτυχαν την τέταρτη σερί νίκη τους, ενώ πήραν και τη διαφορά από τη γαλλική ομάδα.
Στην δεύτερη θέση και στο 22-12 ο Ολυμπιακός, με τη Ρεάλ Μαδρίτης όμως να έχει επίσης 22-12.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε της Φενερμπαχτσέ στην Πόλη με 92-82, η Μπασκόνια νίκησε εντός έδρας την Χάποελ Τελ Αβίβ με 118-109, η Παρτιζάν κέρδισε στην δεύτερη παράταση την Βαλένθια με 110-104 και η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Ερυθρού Αστέρα με 92-88 στην παράταση.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97
Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104 (παράταση)
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88 (παράταση)
Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής
Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 1/4 στις 20:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 2/4 στις 20:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 2/4 στις 20:00
Dubai BC – Μονακό 2/4 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 2/4 στις 21:00
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 2/4 στις 21:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 2/4 στις 22:00
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 3/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 3/4 στις 21:30
Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 3/4 στις 21:30
Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 7/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Dubai BC 7/4 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Παρί 7/4 στις 21:00
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 7/4 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου 7/4 στις 21:30
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο 7/4 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 7/4 στις 21:30
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 7/4 στις 22:00
Μονακό – Βιλερμπάν 8/4 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν 8/4 στις 20:30
Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 9/4 στις 19:30
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 9/4 στις 20:45
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 9/4 στις 21:30
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 9/4 στις 21:45
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 9/4 στις 22:00
Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30
Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45
Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
