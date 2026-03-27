Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς»
Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι τελικός ενώ αναφέρθηκε και στο προσεχές ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μονακό στο ΟΑΚΑ, της πήρε και τη διαφορά, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει στις δηλώσεις του πως κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι τελικός. Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας πως η ομάδα του θέλει και εκεί τη νίκη.
Όσα είπε ο Αταμάν:
«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στο υπόλοιπο του παιχνιδιού παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερους πόντους γιατί χάσαμε εύκολα καλάθια. Κερδίσαμε το ματς πήραμε και την διαφορά, που ήταν πολύ σημαντικό έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Δεν αρκεί να κερδίζουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε και τη νίκη στο ερχόμενο ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι»
Ναν: «Είμαι σε mode MVP»
«Είμαι σε mode MVP. Όλα ξεκινούν τώρα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».
Για το πόσο σημαντικό είναι το σερί που χτίζουν για αυτά τα παιχνίδια: «Αυτό είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε μπαίνοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε την ενέργεια. Απόψε ήταν μια υπέροχη βραδιά Παρασκευής. Τη Δευτέρα έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα. θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε».
Για την εμφάνιση του Λεσόρ και τους δύο τους ως MVP της αναμέτρησης και την ομαδική δουλειά: «Είναι αυτό που κάνουμε. Βάζουμε προσπάθεια και δουλειά και εγώ και ο Ματίας. Δεν είναι κάτι περισσότερο, ή λιγότερο από σκληρή δουλειά».
- Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις