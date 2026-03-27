Euroleague: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ως το φινάλε της regular season
Δείτε τις αναμετρήσεις που ακόμα να δώσει ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθείας της κανονικής περιόδου της Euroleague.
- Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
- Στην Κρήτη εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Φυλή Αττικής
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
- Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στη Μονακό στο «Τ-Center» και επικράτησε με 107-97, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι Πράσινοι συνεχίζουν να παλεύουν για να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της λίγκας και να μην… μπλέξουν στα πλέι ιν. Κάτι που θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν στα τέσσερα παιχνίδι που έχουν απομείνει για να δώσουν.
Αρχικά το «τριφύλλι» θα φιλοξενηθεί από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ενώ θα παραμείνει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Τέλος, θα κλείσει τις υποχρεώσεις του με την Αναντολού Έφες εντός έδρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος:
35η Αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)
36η Αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)
37η Αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)
38η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις