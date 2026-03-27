Euroleague: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ως το φινάλε της regular season

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στη Μονακό στο «Τ-Center» και επικράτησε με 107-97, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Πράσινοι συνεχίζουν να παλεύουν για να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της λίγκας και να μην… μπλέξουν στα πλέι ιν. Κάτι που θα επιχειρήσουν να διασφαλίσουν στα τέσσερα παιχνίδι που έχουν απομείνει για να δώσουν.

Αρχικά το «τριφύλλι» θα φιλοξενηθεί από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ενώ θα παραμείνει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Τέλος, θα κλείσει τις υποχρεώσεις του με την Αναντολού Έφες εντός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος:

35η Αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

36η Αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η Αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)

38η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)