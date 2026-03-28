Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Χουάντσο μετά το ματς με τη Μονακό
Τα προβλήματα συνεχίζονται στο Παναθηναϊκό, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με πόνους στο στομάχι.
Ο Παναθηναϊκός έκανε το… καθήκον του κόντρα στην αποδεκατισμένη Μονακό επικρατώντας με 107-97, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Τα προβλήματα όμως δεν λείπουν για τους Πράσινους, αφού μετά τις απουσίες των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου, είδαν τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αναχωρεί για το νοσοκομείο αφού αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι.
Ο Ισπανός φόργουορντ που αγωνίστηκε για 22 λεπτά έχοντας 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να δουν οι άνθρωποι της ομάδας τις ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
