Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Δεν θα πέφτει… καρφίτσα στο ΣΕΦ στην επικείμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15), με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανακοινώνει το σχετικό sold out.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία κρίσιμη «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες παλεύουν για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 22-12 μετά την ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Για το σύνολο του Μπαρτζώκα, έχουν απομείνει τέσσερα παιχνίδια μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου, δύο εντός έδρας (Ρεάλ και Αρμάνι Μιλάνο) και δύο εκτός (Βιλερμπάν και Χάποελ).

Πίσω από τον Ολυμπιακό στην κατάταξη βρίσκονται οι Ρεάλ Μαδρίτης (21-12), Βαλένθια (21-12), οι οποίες έχουν ένα ματς λιγότερο και η Χάποελ στην 5η θέση με 20-12, αλλά δύο ματς λιγότερα.

Ο Ολυμπιακός με λίγα λόγια αν κάνει το 3/4 στα τελευταία ματς θα είναι στην τετράδα, ενώ πιθανότατα θα είναι και δεύτερος, ενώ κλειδί θα είναι το ματς που έρχεται για τους Πειραιώτες κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία, που είναι στην τελευταία θέση και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει μόνο νίκη.