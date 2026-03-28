Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αποχαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και στελέχη των πολιτικών κομμάτων, τονίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμπληρώνοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της» κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Μητσοτάκης: Οι Έλληνες και Ελληνίδες πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της

«Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της. Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας: «Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, ‘τα λόγια είναι περιττά’, όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές» τόνισε η υπεύθυνη Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νάγια Γρηγοράκου σε ανακοίνωσή της.

«Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Μαρινέλλα «δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή».

«Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής» συμπλήρωσε η κυρία Γρηγοράκου.

Φάμελλος: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

Το γεγονός ότι η Μαρινέλλα και η φωνή της έγιναν κομμάτι της ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων υπογράμμισε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι ήταν η κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.

«Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

ΚΚΕ: Σφράγισε με τις ερμηνείες της την ελληνική μουσική

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο» τονίζει το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

«Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του για τον θάνατο της Μαρινέλλας.