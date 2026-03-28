Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28 Μαρτίου 2026, 22:09

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αποχαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και στελέχη των πολιτικών κομμάτων, τονίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

«Η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλλα υπήρξε κορυφαία ερμηνεύτρια που τίμησε την τέχνη, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύτηκαν και άγγιξε τις διαδοχικές γενιές που την αγάπησαν για τη φωνή, για την προσωπικότητα και για το ήθος της» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμπληρώνοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και με μια σταθερή έφεση στην αναζήτηση της αρτιότητας στην ερμηνεία και στην σκηνική παρουσία για εβδομήντα ολόκληρα χρόνια, ενώ η γενικότερη συμμετοχή της στη δημόσια ζωή χαρακτηρίστηκε από σπάνια σεμνότητα και σοβαρότητα».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους αμέτρητους θαυμαστές και φίλους της» κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Μητσοτάκης: Οι Έλληνες και Ελληνίδες πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της

«Η φωνή της Μεγάλης Κυρίας του ελληνικού τραγουδιού σίγησε. Και στο εξής, η μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρινέλλας περνά στα χείλη των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που πάντα θα σιγοψιθυρίζουν τις μελωδίες της. Με αυτές, άλλωστε, μεγάλωσαν πολλές γενιές στην πατρίδα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ανάμεσά τους και η δική μου, καθώς οι μεγάλες επιτυχίες της υπήρξαν από τα πρώτα μουσικά μου ακούσματα. Σε ένα σπίτι, μάλιστα, όπου οι γονείς μου ήταν από τους πιο πιστούς και διαχρονικούς θαυμαστές της. Θαυμαστής της, όμως, έγινα, αργότερα και εγώ. Παρατηρώντας την εξέλιξή της στο πεντάγραμμο, αλλά και τη σεμνή παρουσία της στην κοινωνική ζωή. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της που ωστόσο θέλησε να μείνει απλή και ανθρώπινη. Και μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή. Κάτι που διαπίστωσα όταν την γνώρισα από κοντά, παρακολουθώντας και όλες τις τελευταίες εμφανίσεις της» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια. Με κληρονομιά τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της με την οποία από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε έως τα πέρατα του κόσμου. Όπως και το υπόδειγμα της δημιουργικής, όπως ταυτόχρονα και τόσο αθόρυβης και διακριτικής ζωής και συμπεριφοράς της» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας: «Η σκέψη μου, όπως και όλων μας, είναι τώρα με τους δικούς της ανθρώπους. Μαζί με το τελευταίο χειροκρότημα, ‘τα λόγια είναι περιττά’, όπως θα τραγουδούσε και η ίδια».

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, μια εμβληματική ερμηνεύτρια, μια προσωπικότητα που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι και τη σκηνική του έκφραση. Υπάρχουν φωνές που δεν περιγράφονται — μόνο αναγνωρίζονται. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές» τόνισε η υπεύθυνη Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νάγια Γρηγοράκου σε ανακοίνωσή της.

«Μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά. Μια φωνή που συνόδευσε στιγμές προσωπικές και συλλογικές, που έδωσε μορφή σε όσα δεν μπορούσαν να ειπωθούν αλλιώς» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Μαρινέλλα «δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια. Υπήρξε μια καλλιτέχνης με σπάνια σκηνική δύναμη και αυθεντικότητα, που ένωσε γενιές και έντυσε τις χαρές και τις απώλειες των ανθρώπων με φωνή».

«Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό. Όμως, το αποτύπωμά της είναι ήδη γραμμένο — στη μνήμη, στη συγκίνηση και στην ιστορία της ελληνικής μουσικής» συμπλήρωσε η κυρία Γρηγοράκου.

Φάμελλος: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

Το γεγονός ότι η Μαρινέλλα και η φωνή της έγιναν κομμάτι της ζωής των Ελλήνων και των Ελληνίδων υπογράμμισε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι ήταν η κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.

«Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

ΚΚΕ: Σφράγισε με τις ερμηνείες της την ελληνική μουσική

«Αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα, τη σπουδαία ερμηνεύτρια που σφράγισε, με τις ερμηνείες της, τραγούδια-διαμάντια της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Όλη της η ζωή ήταν το λαϊκό τραγούδι και η μοναδική ερμηνευτική της δεινότητα αποκαλύφθηκε όχι μόνο στα ανυπέρβλητα ντουέτα με μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και στη δική της ξεχωριστή πορεία που συμπεριλάμβανε και ερμηνείες πέραν του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, όπως και στον κινηματογράφο» τονίζει το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

«Την αισθητική των συναυλιών της αναβάθμιζε ιδιαίτερα η θεατρικότητα της σκηνικής παρουσίας της. Οι ερμηνείες της άφησαν εποχή κι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών, ενώ η προσφορά της έχει αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του για τον θάνατο της Μαρινέλλας.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο για το συνέδριο
Επικαιρότητα 26.03.26

Με Τασούλα, Ανδρέα και Καραϊσκάκη το νέο βίντεο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το συνέδριο

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»
Euro Cup πόλο 28.03.26

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»

Δραματικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Euro Cup του πόλο, ξανά δια... χειρός Μπούτιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 19-19 κι έδωσε την πρόκριση στους Κροάτες.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)

Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

