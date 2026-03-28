Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορείς να φτιάξεις την τύχη σου;
Πείραμα 28 Μαρτίου 2026, 07:01

Κι όμως η τύχη είναι θέμα νοοτροπίας και βρίσκεται περισσότερο στο χέρι σου από όσο νομίζεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Spotlight

Ορισμένοι άνθρωποι μοιάζουν να έχουν πάντα τον άνεμο με το μέρος τους. Ό,τι κι αν τους συμβεί, βρίσκουν έναν τρόπο να σταθούν όρθιοι, να δουν τα θετικά μέσα στα δύσκολα και να συνεχίσουν με βεβαιότητα. Άλλοι, αντίθετα, νιώθουν ότι η ζωή τούς δοκιμάζει διαρκώς και κάθε αναποδιά επιβεβαιώνει την αίσθηση πως… «δεν είναι από τους τυχερούς». Αυτό το χάσμα δεν εξηγείται μόνο από τις εξωτερικές συνθήκες, μιας και η τύχη συχνά εξαρτάται λιγότερο από την συγκυρία και περισσότερο από την οπτική.

Η διαφορά, σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται στον τρόπο που ερμηνεύουμε τα γεγονότα, στο πώς «διαβάζουμε» και αφηγούμαστε την δική μας πραγματικότητα. Η ψυχολογία έχει δείξει ότι η τύχη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι απλώς μια ακολουθία τυχαίων περιστατικών. Είναι και νοοτροπία, ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο.

Η μελέτη του Richard Wiseman το αποδεικνύει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονταν ως «τυχεροί» και «άτυχοι» κλήθηκαν να σχολιάσουν το ίδιο υποθετικό σενάριο: στην τράπεζα που βρέθηκαν, έγινε ληστεία και τραυματίστηκαν στο χέρι. Οι «άτυχοι» δήλωσαν: «Τι ατυχία! Βρέθηκα σε ληστεία και με πυροβόλησαν» ενώ οι τυχεροί απάντησαν: «Τι τύχη! Ο τραυματισμός μου θα μπορούσε να είναι χειρότερος».

Το περιστατικό ήταν το ίδιο. Η ερμηνεία όμως, διέφερε ριζικά. Και αυτό γεννά το πραγματικό ερώτημα: Είναι όντως πιο τυχεροί ή έχουν μάθει να «βλέπουν» την τύχη εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν μόνο την ατυχία;

Η τύχη είναι νοοτροπία

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η «τυχερή» εξήγηση δεν προκύπτει αυθόρμητα. Δεν είναι αντανακλαστικό· είναι δεξιότητα. Χρειάζεται πρόθεση, εξάσκηση και μια μικρή μετατόπιση στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα γεγονότα. Με τον χρόνο, όμως, αυτή η μετατόπιση μπορεί να γίνει δεύτερη φύση. Για να την καλλιεργήσετε, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε:

Αναγνωρίστε πρώτα την πραγματικότητα

Το να υιοθετείτε μια νοοτροπία τύχης δεν σημαίνει ότι ωραιοποιείτε τα πράγματα. Οι «τυχεροί» συμμετέχοντες της μελέτης δεν προσποιήθηκαν ότι δεν τραυματίστηκαν. Δεν αρνήθηκαν τον πόνο ούτε υποβάθμισαν το γεγονός. Απλώς αναγνώρισαν το συμβάν και στη συνέχεια αναζήτησαν μια οπτική που τους ενδυνάμωνε αντί να τους καθηλώνει.

Αναπλαισιώστε συνειδητά την εμπειρία

Αφού αναγνωρίσετε τι συνέβη, αναζητήστε μια πιο ευνοϊκή οπτική. «Τραυματίστηκα στο χέρι – αλλά πόσο τυχερός/ή είμαι που δεν ήταν κάτι σοβαρότερο». Η ψυχολογία μάς υπενθυμίζει ότι η σύγκριση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «παράδοξο του ασημένιου μεταλλίου», που μελέτησαν οι Victoria Medvec και Thomas Gilovich του Πανεπιστημίου Cornell.

Οι κάτοχοι του χάλκινου μεταλλίου εμφανίζονται συχνά πιο ευτυχισμένοι από τους κατόχους του ασημένιου: οι δεύτεροι επικεντρώνονται στο χαμένο χρυσό (την «ανώτερη υποθετική κατάσταση») ενώ οι πρώτοι συγκρίνουν τον εαυτό τους με όσους δεν ανέβηκαν στο βάθρο, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ικανοποίησης. Γι’ αυτό και η κρίσιμη ερώτηση δεν είναι μόνο τι συνέβη, αλλά και με ποιον συγκρίνεστε όταν το αξιολογείτε. Η σύγκριση μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.

Εξασκηθείτε μέχρι η τύχη να… γίνει συνήθεια

Όπως κάθε δεξιότητα, έτσι και αυτή απαιτεί επανάληψη. Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια δυσκολία, δοκιμάστε να ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας με τη φράση: «Πόσο τυχερός/ή είμαι που…».  Με τον χρόνο, αυτή η μικρή άσκηση δημιουργεί νέες γνωστικές διαδρομές. Σταδιακά, ο εγκέφαλος αρχίζει να αναζητά μόνος του την ευνοϊκή εξήγηση, όχι από αφέλεια, αλλά από εξοικείωση.

Θυμηθείτε ότι η νοοτροπία της τύχης δεν έχει καμία σχέση με την άρνηση της πραγματικότητας ούτε με την επιφανειακή αισιοδοξία. Είναι μια πιο ώριμη, ισορροπημένη στάση απέναντι στη ζωή: αναγνωρίζετε τις δυσκολίες, αλλά δεν μονοπωλούν την αφήγησή σας. Με συστηματική εξάσκηση, ο εγκέφαλος μαθαίνει να αναζητά την ευνοϊκή ερμηνεία και αυτή η μικρή μετατόπιση μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που βιώνετε την καθημερινότητα, κάνοντάς την πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή και, τελικά, πιο ελπιδοφόρα.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Plus
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία
Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία

Η «Αστόρια» στο θέατρο Παλλάς δίνει την αίσθηση ενός θεάματος που συνδυάζει ιστορία, συναίσθημα και μουσική με έναν τρόπο που δύσκολα βλέπεις σε ελληνική σκηνή

inStream - Ροή Ειδήσεων
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
Νέες απειλές Τραμπ κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο