Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό

Συγκλονισμένη παραμένει η ισπανική κοινωνία αλλά και όλος ο κόσμος από την τραγική ιστορία της Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία την οδήγησε στην απόφαση να τερματίσει τη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία (ευθανασία). Η οικογένειά της παρέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή αντίθετη σε αυτό, ενώ ο πατέρας της προσπαθούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή να σταματήσει τη διαδικασία, με διαρκείς προσφυγές που ωστόσο απορρίπτονταν.

Η ταλαιπωρημένη ψυχή της δεν άντεξε μετά τον ομαδικό βιασμό – Στις 4 Οκτωβρίου 2022 πήρε κοκαΐνη και βούτηξε στο κενό

Τελικά έπειτα από 601 ημέρες, η 25χρονη Νοέλια έκλεισε τα μάτια της εν ειρήνη σε κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου νοσηλευόταν, αφού αποχαιρέτισε τη μητέρα της και τα άλλα μέλη της οικογένειας που βρέθηκαν κοντά της το τελευταίο βράδυ. Ωστόσο, είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι μόνη της κατά τη διαδικασία χορήγησης των ενέσεων που θα τερμάτιζαν τη ζωή της.

«Θέλω να πεθάνω όμορφη, θα φορέσω το πιο ωραίο φόρεμα που έχω και θα βαφτώ», δήλωσε μεταξύ άλλων στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3. Ζήτησε να γίνει η διαδικασία στο δωμάτιό της, που θεωρούσε τον πιο ασφαλή χώρο. «Είπα στην οικογένειά μου ότι μπορούν να έρθουν να με αποχαιρετήσουν, αλλά όχι όταν θα μου κάνουν την ένεση. Δεν θέλω κανέναν μέσα, δεν θέλω να με δουν να κλείνω τα μάτια μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Το ίδιο μέσο αποκάλυψε και τα τελευταία λόγια που είπε η Νοέλια στους δικούς της λίγο πριν από το τέλος: «Θέλω να φύγω τώρα εν ειρήνη και να σταματήσω να υποφέρω».

🇪🇸 In a few hours, Noelia Castillo Ramos, 25, will receive euthanasia for depression in Spanish history after suffering a multiple rape in a care center in 2022. As a result of the trauma, she suffered from severe depression and attempted suicide by jumping from a fifth floor,… pic.twitter.com/HhCad93xIK — World In Last 24hrs (@world24x7hr) March 25, 2026

Οι τρεις βιασμοί που την διέλυσαν

Στην τελευταία της συνέντευξη, η Νοέλια αποκάλυψε ότι πριν από τον ομαδικό βιασμό της, είχαν προηγηθεί άλλες δύο σεξουαλικές επιθέσεις. Ο πρώτος βιασμός που υπέστη ήταν από τον τότε σύντροφό της, με τον οποίο έβγαινε τέσσερα χρόνια.

Η δεύτερη φορά που έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ήταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης όπου δύο άνδρες φέρεται να προσπάθησαν να την κακοποιήσουν. Η τρίτη επίθεση αφορούσε τον ομαδικό βιασμό από τρία άτομα το 2022, ο οποίος – όπως είπε η ίδια – συνέβη σε χώρο ψυχαγωγίας, σε αντίθεση με τις πρώτες πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και έκαναν λόγο για δομή ευάλωτων εφήβων.

Η ταλαιπωρημένη ψυχή της δεν άντεξε. Στις 4 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, πήρε κοκαΐνη και βούτηξε στο κενό από τον πέμπτο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε. Παρ’ όλα αυτά, επέζησε. Ωστόσο, η πτώση από τόσο μεγάλο ύψος την άφησε παραπληγική, με τους πόνους που βίωνε να είναι αφόρητοι.

Προσπαθώντας να βρει διέξοδο στη τόσο βασανισμένη ζωή της, κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει αίτηση για ευθανασία. Το αίτημα εγκρίθηκε καθώς η Νοέλια διαπιστώθηκε ότι εκτός από παραπληγική, είχε χρόνια κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.

«Τα κατάφερα επιτέλους»

Η 25χρονη Νοέλια από τη Βαρκελώνη γεννήθηκε σε μια «προβληματική οικογένεια», το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών της χρόνων το πέρασε με θετούς γονείς, καθώς οι δικοί της είχαν προβλήματα με εθισμούς. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να αντέξει και να προχωρήσει, μέχρι που οι βιασμοί δεν της άφησαν περιθώριο.

Η ίδια έκτοτε ζούσε σε διαρκή πόνο και γι’ αυτό ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία, όπως αυτό είχε αναγνωριστεί από το 2021 στην Ισπανία. Τον Ιούλιο του 2024 μια επιτροπή ειδικών από την Καταλονία έκανε δεκτό το αίτημά της, προγραμματίζοντας την ευθανασία για τις 2 Αυγούστου εκείνου του έτους. Ο πατέρας της, όμως, προσέφυγε κατά της απόφασης και πέτυχε την αναστολή της.

Η 25χρονη επέμεινε και προσέφυγε τόσο στο Συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια» είπε στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2025 με την απόφαση που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας να την δικαιώνει.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.