Η ιστορία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο έχει συγκλόνισε την ισπανική κοινωνία. Η 25χρονη παραπληγική κοπέλα, πέθανε στην Ισπανία το απόγευμα της Πέμπτης αφού έλαβε τη βοήθεια για να τερματίσει τη ζωή της σε δομή φροντίδας, κοντά στη Βαρκελώνη.

Μέχρι το τέλος, η 25χρονη επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια προσωπική απόφαση, μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε μία ζωή που όπως έλεγε ήταν γεμάτη πόνο

Η νεαρή κοπέλα χρειάστηκε να περιμένει 601 ημέρες μέχρι να γίνει πράξη η απόφαση για ευθανασία. Στο διάστημα αυτό, η υπόθεσή της μπλέχτηκε σε δικαστικές διαδικασίες στην Ισπανία, καθώς ο πατέρας της προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά τα δικαστήρια απέρριψαν όλες τις προσφυγές του.

Despite last-minute pleas to spare the life of Noelia Castillo Ramos, the hospital has apparently told her distraught Mother that it is too late for the euthanasia to be stopped as other patients have been earmarked for her organs.

Ισπανία: Αντιδράσεις για την ευθανασία της 25χρονης

Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, που καλούσαν τον κόσμο να προσευχηθεί και να αποτρέψει την ευθανασία της 25χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με την El Pais, ακόμα και την ύστατη στιγμή, η υπερσυντηρητική οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι» επιχείρησε να αποτρέψει την ευθανασία εκ μέρους του πατέρα της, όμως δεν τα κατάφερε. «Η ευθανασία της Νοέλια έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ζητούμε προσευχές για την ψυχή της και την οικογένειά της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε στο μήνυμά της η οργάνωση.

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο την ώρα που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η ευθανασία. Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», κράτησε περίπου μία ώρα και οι παρευρισκόμενοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια.

Ο δικηγόρος του πατέρα της, δήλωσε ότι «η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη υπέρ της ζωής της Νοέλια», παρότι η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν επικριτικά για την εγκατάλειψη από τον πατέρα της. «Το νομικό σύστημα απέτυχε. Πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι που είχε πολλά προβλήματα και, προφανώς, μια πολύ δύσκολη ζωή. Αλλά το μόνο πράγμα που μπόρεσε να της προσφέρει το σύστημα υγείας ήταν ο θάνατος. Πιστεύουμε ότι η Νοέλια θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία εδώ και πολύ καιρό για τα ψυχικά της προβλήματα», τόνισε ο δικηγόρος του πατέρα της.

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη»

Φίλη της από τα παιδικά της χρόνια, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει, έστω και την τελευταία στιγμή. Η γυναίκα εμφανίστηκε κρατώντας αγκαλιά το παιδί της στο εξειδικευμένο κέντρο μια ώρα πριν να γίνει η ένεση στην Νοέλια και παρακαλούσε την ασφάλεια να της επιτρέψει να δει την φίλη της σε μια τελευταία προσπάθεια να της αλλάξει γνώμη.

El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión».

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η γυναίκα. Η ασφάλεια, όμως, δεν της επέτρεψε να μπει στο κέντρο.

Η ιστορία της Νοέλια Καστίγιο

Η ζωή της 25χρονης άλλαξε δραματικά το 2022, όταν υπέστη ομαδικό βιασμό. Ήδη από μικρή ηλικία η Νοέλια κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο: μεγάλωσε σε μια δυσλειτουργική οικογένεια και τέθηκε υπό την επιμέλεια κοινωνικών υπηρεσιών.

Τον Οκτώβριο του 2022, σε μια στιγμή απόγνωσης πήδηξε από τον πέμπτο όροφο κτηρίου. Η πράξη αυτή δεν της στοίχισε τη ζωή αλλά την καταδίκασε σε μια νέα πραγματικότητα: παραπληγία, χρόνιος και ανυπόφορος πόνος. Η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη.

Η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μετά από μια μακρά και επίπονη πορεία, τόσο προσωπική όσο και νομική. Η υπόθεσή της βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών, κυρίως λόγω της αντίθεσης του πατέρα της.

Μέχρι το τέλος, η 25χρονη επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια προσωπική απόφαση, μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε μία ζωή που όπως έλεγε ήταν γεμάτη πόνο.

Η Νοέλια πέρασε τις τελευταίες της ώρες με τη μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, αν και η ίδια είχε ζητήσει να είναι μόνη τη στιγμή της διαδικασίας. Πέθανε 20 λεπτά μετά τη χορήγηση της πρώτης ένεσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας, όπου έκανε μια εξομολόγηση για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά την στιγμή του θανάτου της, ήθελε να είναι μόνη.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.