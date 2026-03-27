Σημαντική είδηση:
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Νοέλια Καστίγιο: Οι τελευταίες στιγμές της 25χρονης που πέθανε με ευθανασία έπειτα από 601 ημέρες αναμονής
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 09:30

Νοέλια Καστίγιο: Οι τελευταίες στιγμές της 25χρονης που πέθανε με ευθανασία έπειτα από 601 ημέρες αναμονής

Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο πέθανε με ευθανασία μετά από 601 ημέρες αναμονής στην Ισπανία

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Η ιστορία της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο έχει συγκλόνισε την ισπανική κοινωνία. Η 25χρονη παραπληγική κοπέλα, πέθανε στην Ισπανία το απόγευμα της Πέμπτης αφού έλαβε τη βοήθεια για να τερματίσει τη ζωή της σε δομή φροντίδας, κοντά στη Βαρκελώνη.

Μέχρι το τέλος, η 25χρονη επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια προσωπική απόφαση, μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε μία ζωή που όπως έλεγε ήταν γεμάτη πόνο

Η νεαρή κοπέλα χρειάστηκε να περιμένει 601 ημέρες μέχρι να γίνει πράξη η απόφαση για ευθανασία. Στο διάστημα αυτό, η υπόθεσή της μπλέχτηκε σε δικαστικές διαδικασίες στην Ισπανία, καθώς ο πατέρας της προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά τα δικαστήρια απέρριψαν όλες τις προσφυγές του.

Ισπανία: Αντιδράσεις για την ευθανασία της 25χρονης

Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, που καλούσαν τον κόσμο να προσευχηθεί και να αποτρέψει την ευθανασία της 25χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με την El Pais, ακόμα και την ύστατη στιγμή, η υπερσυντηρητική οργάνωση «Χριστιανοί Δικηγόροι» επιχείρησε να αποτρέψει την ευθανασία εκ μέρους του πατέρα της, όμως δεν τα κατάφερε. «Η ευθανασία της Νοέλια έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ζητούμε προσευχές για την ψυχή της και την οικογένειά της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε στο μήνυμά της η οργάνωση.

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο την ώρα που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η ευθανασία. Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», κράτησε περίπου μία ώρα και οι παρευρισκόμενοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια.

Ο δικηγόρος του πατέρα της, δήλωσε ότι «η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη υπέρ της ζωής της Νοέλια», παρότι η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν επικριτικά για την εγκατάλειψη από τον πατέρα της. «Το νομικό σύστημα απέτυχε. Πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι που είχε πολλά προβλήματα και, προφανώς, μια πολύ δύσκολη ζωή. Αλλά το μόνο πράγμα που μπόρεσε να της προσφέρει το σύστημα υγείας ήταν ο θάνατος. Πιστεύουμε ότι η Νοέλια θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία εδώ και πολύ καιρό για τα ψυχικά της προβλήματα», τόνισε ο δικηγόρος του πατέρα της.

«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη»

Φίλη της από τα παιδικά της χρόνια, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να την μεταπείσει, έστω και την τελευταία στιγμή. Η γυναίκα εμφανίστηκε κρατώντας αγκαλιά το παιδί της στο εξειδικευμένο κέντρο μια ώρα πριν να γίνει η ένεση στην Νοέλια και  παρακαλούσε την ασφάλεια να της επιτρέψει να δει την φίλη της σε μια τελευταία προσπάθεια να της αλλάξει γνώμη.

❌ El hospital impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir: «Quería intentar que cambiara de opinión».

📹 Te informa Irene Tabera (@irenetabera).

📲 Lee la noticia aquí: https://t.co/qKvZ5BCgmU pic.twitter.com/COB8HK6PBz

— okdiario.com (@okdiario) March 26, 2026
«Ήθελα να προσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη», φώναζε η γυναίκα. Η ασφάλεια, όμως, δεν της επέτρεψε να μπει στο κέντρο.

Η ιστορία της Νοέλια Καστίγιο

Η ζωή της 25χρονης άλλαξε δραματικά το 2022, όταν υπέστη ομαδικό βιασμό. Ήδη από μικρή ηλικία η Νοέλια κουβαλούσε ένα βαρύ φορτίο: μεγάλωσε σε μια δυσλειτουργική οικογένεια και τέθηκε υπό την επιμέλεια κοινωνικών υπηρεσιών.

Τον Οκτώβριο του 2022, σε μια στιγμή απόγνωσης πήδηξε από τον πέμπτο όροφο κτηρίου. Η πράξη αυτή δεν της στοίχισε τη ζωή αλλά την καταδίκασε σε μια νέα πραγματικότητα: παραπληγία, χρόνιος και ανυπόφορος πόνος. Η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη.

Η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μετά από μια μακρά και επίπονη πορεία, τόσο προσωπική όσο και νομική. Η υπόθεσή της βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών, κυρίως λόγω της αντίθεσης του πατέρα της.

Μέχρι το τέλος, η 25χρονη επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια προσωπική απόφαση, μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε μία ζωή που όπως έλεγε ήταν γεμάτη πόνο.

Η Νοέλια πέρασε τις τελευταίες της ώρες με τη μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, αν και η ίδια είχε ζητήσει να είναι μόνη τη στιγμή της διαδικασίας. Πέθανε 20 λεπτά μετά τη χορήγηση της πρώτης ένεσης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας, όπου έκανε μια εξομολόγηση για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά την στιγμή του θανάτου της, ήθελε να είναι μόνη.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Ιράν: Αποτελούν στόχο ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ
Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

