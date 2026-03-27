Ο Λανουά δεν έκανε απολογισμό και κρύβει τα χάλια της διαιτησίας

Είχε λόγο Λανουά να μην κάνει απολογισμό της διαιτησίας με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου της Super League όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού ή σε πρωταθλήματα με κανονικότητα και διαφάνεια στη διαιτησία. Ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ δεν έκανε απολογισμό και κρύβεται παρά τα χάλια της διαιτησίας. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι απομένουν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, για παράδειγμα η Super League έκανε απολογισμό για τα εισιτήρια που κόπηκαν.

Η διαιτησία δεν έχει και την καλύτερη εικόνα. Η διαιτησία βρίσκεται στο κάδρο από την 1η αγωνιστική και τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Όπως και οι ανακοινώσεις ή οι διαρροές των ομάδων για κακές διαιτησίες, με το σύνολό τους να έχει παράπονα μετά από φαλτσοσφυρίγματα.

Όμως, ο Λανουά σα να μην είναι αρχιδιαιτητής, σα να μην γίνονται λάθη. Σταμάτησε την τηλεκριτική, έδειξε κάποιες φάσεις στο προηγούμενο σεμινάριο, οι οποίες παρουσιάστηκαν όπως βόλευε συγκεκριμένες ομάδες και… έζησαν αυτοί καλά. Η προπαγάνδα έγινε μια χαρά από δήθεν αντικειμενικούς.

Ο Λανουά δεν μπαίνει σε διαδικασία να βγει δημόσια και να αναλύσει επίμαχες φάσεις. Θέλει να έχει περιθώριο για δημόσιες σχέσεις και για να βαρύνει το κλίμα σχετικά με την παραμονή του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ΕΠΟ έχει ευθύνη για την πολιτική του Λανουά. Δεν γίνεται ο αρχιδιαιτητής να συμπεριφέρεται σα να μην υπάρχει και από την ομοσπονδία, παράδειγμα ο Μάκης Γκαγκάτσης, να βγαίνουν χωρίς επιχειρήματα και να υποστηρίζουν ότι η διαιτησία πάει καλά! Γελάει ο κόσμος!

Για να δείτε τη διαφορά αντιγράφουμε είδηση (www.insideworldfootball.com) σχετική με τα λάθη του VAR στην Premier League, όπου υπάρχει ειδική ομάδα ανάλυσης: «Τα λάθη διαιτησίας στην Premier League έχουν αυξηθεί στις περισσότερες κατηγορίες αυτή τη σεζόν, με τον συνολικό αριθμό λαθών να ανέρχεται πλέον σε 54, αφού η τελευταία έκθεση της ομάδας Key Match Incidents πρόσθεσε τέσσερα ακόμη.

Στο ίδιο στάδιο της περασμένης σεζόν, ο αριθμός ήταν 44. Η Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL), ο φορέας που επιβλέπει τους διαιτητές αγώνων, επιμένει ότι η γενική τάση είναι θετική, επισημαίνοντας 70 λάθη που καταγράφηκαν μετά από 30 αγώνες το 2023-24».

Τόσο δύσκολο είναι να γίνεται κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα; Ολόκληρη πλατφόρμα διαιτησίας έχει η ΚΕΔ και ο Λανουά τη διαφημίζει. Γιατί ΕΠΟ και ΚΕΔ είναι τσακωμένοι με την διαφάνεια; Θα μπορούσε ο Λανουά και ο Βαλέρι να ενημερώσουν, έστω και γραπτώς, τις ομάδες, όχι μόνο για τα λάθη του VAR αλλά και των διαιτητών. Όμως, ο πρόεδρος της ΚΕΔ περιόρισε μέχρι και τη διάρκεια του σεμιναρίου των διαιτητών του πίνακα της Super League ενόψει των πλέι οφ και των πλέι άουτ που από τριήμερο το έκανε διήμερο.