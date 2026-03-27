sports betsson
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Λανουά δεν έκανε απολογισμό και κρύβει τα χάλια της διαιτησίας
On Field 27 Μαρτίου 2026, 17:51

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε κάτω από το χαλί τα προβλήματα της διαιτησίας και σφυρίζει αδιάφορα για τα λάθη στην κανονική περίοδο της Super League

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Είχε λόγο  Λανουά να μην κάνει απολογισμό της διαιτησίας με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου της Super League όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού ή σε πρωταθλήματα με κανονικότητα και διαφάνεια στη διαιτησία. Ο Γάλλος πρόεδρος της ΚΕΔ δεν έκανε απολογισμό και κρύβεται παρά τα χάλια της διαιτησίας. Δεν αποτελεί δικαιολογία ότι απομένουν τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, για παράδειγμα η Super League έκανε απολογισμό για τα εισιτήρια που κόπηκαν.

Η διαιτησία δεν έχει και την καλύτερη εικόνα. Η διαιτησία βρίσκεται στο κάδρο από την 1η αγωνιστική και τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Όπως και οι ανακοινώσεις ή οι διαρροές των ομάδων για κακές διαιτησίες, με το σύνολό τους να έχει παράπονα μετά από φαλτσοσφυρίγματα.

Όμως, ο Λανουά σα να μην είναι αρχιδιαιτητής, σα να μην γίνονται λάθη. Σταμάτησε την τηλεκριτική, έδειξε κάποιες φάσεις στο προηγούμενο σεμινάριο, οι οποίες παρουσιάστηκαν όπως βόλευε συγκεκριμένες ομάδες και… έζησαν αυτοί καλά. Η προπαγάνδα έγινε μια χαρά από δήθεν αντικειμενικούς.

Ο Λανουά δεν μπαίνει σε διαδικασία να βγει δημόσια και να αναλύσει επίμαχες φάσεις. Θέλει να έχει περιθώριο για δημόσιες σχέσεις και για να βαρύνει το κλίμα σχετικά με την παραμονή του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ΕΠΟ έχει ευθύνη για την πολιτική του Λανουά. Δεν γίνεται ο αρχιδιαιτητής να συμπεριφέρεται σα να μην υπάρχει και από την ομοσπονδία, παράδειγμα ο Μάκης Γκαγκάτσης, να βγαίνουν χωρίς επιχειρήματα και να υποστηρίζουν ότι η διαιτησία πάει καλά! Γελάει ο κόσμος!

Για να δείτε τη διαφορά αντιγράφουμε είδηση (www.insideworldfootball.com) σχετική με τα λάθη του VAR στην Premier League, όπου υπάρχει ειδική ομάδα ανάλυσης: «Τα λάθη διαιτησίας στην Premier League έχουν αυξηθεί στις περισσότερες κατηγορίες αυτή τη σεζόν, με τον συνολικό αριθμό λαθών να ανέρχεται πλέον σε 54, αφού η τελευταία έκθεση της ομάδας Key Match Incidents πρόσθεσε τέσσερα ακόμη.

Στο ίδιο στάδιο της περασμένης σεζόν, ο αριθμός ήταν 44. Η Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL), ο φορέας που επιβλέπει τους διαιτητές αγώνων, επιμένει ότι η γενική τάση είναι θετική, επισημαίνοντας 70 λάθη που καταγράφηκαν μετά από 30 αγώνες το 2023-24».

Τόσο δύσκολο είναι να γίνεται κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα; Ολόκληρη πλατφόρμα διαιτησίας έχει η ΚΕΔ και ο Λανουά τη διαφημίζει. Γιατί ΕΠΟ και ΚΕΔ είναι τσακωμένοι με την διαφάνεια; Θα μπορούσε ο Λανουά και ο Βαλέρι να ενημερώσουν, έστω και γραπτώς, τις ομάδες, όχι μόνο για τα λάθη του VAR αλλά και των διαιτητών. Όμως, ο πρόεδρος της ΚΕΔ περιόρισε μέχρι και τη διάρκεια του σεμιναρίου των διαιτητών του πίνακα της Super League ενόψει των πλέι οφ και των πλέι άουτ που από τριήμερο το έκανε διήμερο.

Headlines:
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Συμφωνία Διαχειριστών και Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 για τα προκριματικά του U21 EURO 2027. Μετάδοση από το EΡΤ Sports 3.

Σύνταξη
Stream sports
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
On Field 19.03.26

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Σύνταξη
«Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Σύνταξη
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Σύνταξη
Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο