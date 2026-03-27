Φιλικό παιχνίδι στην Αντάλια της Τουρκίας έδωσαν Ιράν και Νιγηρία, με τους Μέχντι Ταρέμι και Μπρούνο να ξεκινούν βασικοί για τις ομάδες τους, ενώ ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκόραρε και το μοναδικό γκολ που πέτυχαν στην αναμέτρηση οι πρίγκιπες της Περσίας.

Ένα παιχνίδι στο οποίο επικράτησαν οι Αφρικάνοι με 2-1, με τους Νιγηριανούς να βάζουν από ένα γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου, με τους Σίμον (7’) και Άνταμς (51’) για το 2-0 και τον Μέχντι Ταρέμι, που ήταν και αρχηγός του Ιράν, να διαμορφώνει στο 67’ το τελικό σκορ.

Taremi with a goal for Iran. pic.twitter.com/Nx0MqN5DcM — Leto Foot (@LetoFoot) March 27, 2026

Με σχολικές τσάντες οι παίκτες του Ιράν

Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας στα χέρια τους σχολικές τσάντες, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν, οι δυνάμεις της συμμαχίας βομβάρδισαν δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, με αποτέλεσμα δεκάδες κοριτσάκια να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Μέχντι Ταρέμι και οι συμπαίκτες του παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σχολικές τσάντες, για να τιμήσουν τα θύματα, ενώ παρέμειναν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια ανάκρουσης των Εθνικών Ύμνων.

