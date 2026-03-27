newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 21:30

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Spotlight

«Ας ευχηθούμε όλοι να επικρατήσει η λογική. Και να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε, αναφερόμενος στα γεγονότα του πολέμου στο Ιράν, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής σε ημερίδα της εταιρείας για τoυς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας εντός του παραπάνω θεσμικού πλαισίου, σημείωσε ότι «ζούμε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η αστάθεια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια δεν αποτελούν πλέον συγκυριακά φαινόμενα, αλλά διαμορφώνουν σταδιακά ένα νέο, απρόβλεπτο, πιο περίπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας για την οικονομία και την κοινωνία», προσθέτοντας πως «η κλιματική κρίση με τις ολοένα συχνότερες και βαρύτερες επιπτώσεις της, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανατροπές, αλλά και οι έντονοι κλυδωνισμοί στις διεθνείς αγορές συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εκτιμήσεις γίνονται πιο δύσκολες και οι κίνδυνοι πιο σύνθετοι».

«Πρωτόγνωρα επίπεδα τιμών»

Και επισήμανε ότι «μετά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που επιβάρυνε υπέρμετρα το κόστος της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», υπογραμμίζοντας πως «απαισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από 180 δολάρια το βαρέλι».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως «αυτή η γκρίζα εικόνα είναι μια πραγματικότητα που διαπερνά βεβαίως τη χώρα μας, την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και όλον τον κόσμο», σημειώνοντας πως «η συζήτηση για την ανθεκτικότητα δεν διεξάγεται σε κενό, ούτε είναι θεωρητική αναζήτηση για ένα πιθανόν μακρινό ενδεχόμενο. Δεν είναι μόνο επίκαιρη. Είναι επιτακτική! Και είναι εξόχως πολιτική, οικονομική και αναπτυξιακή».

Και πρόσθεσε πως «σε αυτό το νέο πλαίσιο, ο ρόλος των σύγχρονων συνεταιρισμών, που λειτουργούν οργανωμένα ως επιχειρηματικές οντότητες, αποκτά νέα, ιδιαίτερη βαρύτητα. Από σχήματα οργάνωσης της παραγωγής, αναδεικνύονται σε θεσμούς σταθερότητας, με κοινωνικό αποτύπωμα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς εμπιστοσύνης και συλλογικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας».

Ολόκληρο το κείμενο του χαιρετισμού του πρώην πρωθυπουργού:

Ζούμε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η αστάθεια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια δεν αποτελούν πλέον συγκυριακά φαινόμενα, αλλά διαμορφώνουν σταδιακά ένα νέο, απρόβλεπτο, πιο περίπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο λειτουργίας για την οικονομία και την κοινωνία. Η κλιματική κρίση με τις ολοένα συχνότερες και βαρύτερες επιπτώσεις της, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανατροπές, αλλά και οι έντονοι κλυδωνισμοί στις διεθνείς αγορές συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι εκτιμήσεις γίνονται πιο δύσκολες και οι κίνδυνοι πιο σύνθετοι.

Μετά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που επιβάρυνε υπέρμετρα το κόστος της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής, η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων. Απαισιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από 180 δολάρια το βαρέλι. Ας ευχηθούμε όλοι να επικρατήσει η λογική. Και να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί όχι μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

Γκρίζα εικόνα

Αυτή η γκρίζα εικόνα είναι μια πραγματικότητα που διαπερνά βεβαίως τη χώρα μας, την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και όλον τον κόσμο. Και ακριβώς γι’ αυτό η συζήτηση για την ανθεκτικότητα δεν διεξάγεται σε κενό, ούτε είναι θεωρητική αναζήτηση για ένα πιθανόν μακρινό ενδεχόμενο. Δεν είναι μόνο επίκαιρη. Είναι επιτακτική! Και είναι εξόχως πολιτική, οικονομική και αναπτυξιακή.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, ο ρόλος των σύγχρονων συνεταιρισμών, που λειτουργούν οργανωμένα ως επιχειρηματικές οντότητες, αποκτά νέα, ιδιαίτερη βαρύτητα. Από σχήματα οργάνωσης της παραγωγής, αναδεικνύονται σε θεσμούς σταθερότητας, με κοινωνικό αποτύπωμα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς εμπιστοσύνης και συλλογικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας.

Ωστόσο, για να ανταποκριθούν επαρκώς σε αυτόν τον ρόλο χρειάζεται να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους πιο συστηματικά τη διαχείριση των κινδύνων.

Και εδώ ακριβώς η ασφάλιση αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα.

Ασφάλιση

Η ασφάλιση είναι στοιχείο σύγχρονης οικονομικής οργάνωσης και όχι απλώς ένας μηχανισμός αποκατάστασης ζημιών. Είναι εργαλείο πρόληψης και βιωσιμότητας, εχέγγυο σταθερότητας και συνέχειας. Με δεδομένη την ολοένα αυξανόμενη συχνότητα κάθε λογής κινδύνων, η ύπαρξη αξιόπιστων ασφαλιστικών λύσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της παραγωγής, τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και κατ΄ επέκταση τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι διεθνώς η σύνδεση των συνεταιρισμών με τη συνεταιριστική ασφάλιση αποτελεί δομικό στοιχείο του παραγωγικού τους μοντέλου. Εκεί που αυτή η σύνδεση είναι ισχυρή παρατηρείται μεγαλύτερη σταθερότητα, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα. Άρα και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Δεν μιλάμε απλά για ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι θέμα επιλογής κατεύθυνσης. Και εδώ βρίσκεται θα έλεγα η ουσία της σημερινής μας συζήτησης. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να διαχειριστούμε τις βλάβες εκ των υστέρων. Ούτε βεβαίως μπορούμε να απαλείψουμε τον κίνδυνο, όσο κι αν προοδεύει η επιστήμη. Μπορούμε όμως να προβλέψουμε, να θωρακιστούμε. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν τους συνεταιρισμούς μας πιο ανθεκτικούς στους κλυδωνισμούς των κρίσεων, πιο ευέλικτους και προσαρμοστικούς στην αβεβαιότητα, με τελικό στόχο την επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) και τη διασφάλιση της προοπτικής των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής υπαίθρου.

Ανθεκτικότητα

Η μετάβαση από την πρόληψη στην ανθεκτικότητα δεν είναι μια θεωρητική διαδρομή. Και βεβαίως δεν είναι απλή, ούτε εύκολη. Είναι μια συνειδητή πολιτική και στρατηγική επιλογή, που προϋποθέτει κοινές αρχές, εμπιστοσύνη, συνεργασίες, θεσμική ωριμότητα και εργαλεία που λειτουργούν αξιόπιστα στην πράξη.

Σε αυτό το σημείο ο ρόλος της Syndea, της μοναδικής ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα που συγκροτείται αποκλειστικά από συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές τράπεζες και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες, αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση.

Γιατί η Syndea προσεγγίζει τους συνεταιρισμούς ως εταίρους. Γιατί μιλά την ίδια γλώσσα, κατανοεί υπαρκτές και μετρήσιμες ανάγκες, έχει κοινή αφετηρία και κοινή διαδρομή. Αυτό το κοινό υπόβαθρο, πέρα από ιστορικό χαρακτηριστικό, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που επιτρέπει τη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων πιο κοντινές στην πραγματικότητα της παραγωγής, πιο λειτουργικές για τα μέλη και πιο αποτελεσματικές σε βάθος χρόνου.

Γι΄αυτό ακριβώς πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο βήμα για τους συνεταιρισμούς είναι να εντάξουν συνειδητά την ασφάλιση στον πυρήνα της στρατηγικής τους. Μέσα από συνεργασίες που διαπνέονται από κοινές αρχές και αξίες, κοινή πορεία και κοινό προσανατολισμό. Συνεργασίες που δεν βασίζονται μόνο σε όρους, αλλά πρώτα και πάνω απ΄όλα σε σχέση κατανόησης και αμοιβαίας ωφέλειας. Γιατί τελικά η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο ζήτημα εργαλείων. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και συλλογικής στάσης. Αυτή η στάση είναι που μπορεί να κάνει την διαφορά την επόμενη μέρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Σύνταξη
Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σύνταξη
Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Σύνταξη
Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Σύνταξη
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο