Η Βουλγαρία είναι από τις λίγες χώρες παγκοσμίως όπου ένας δημόσιος οργανισμός, και όχι μια ιδιωτική εταιρία, δημιουργεί ένα σύστημα για κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη και το διαθέτει προς χρήση σε όλους τους πολίτες, δήλωσε χθες Πέμπτη ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας (INSAIT), καθηγητής Μάρτιν Βέτσεφ (φωτογραφία, επάνω, από bnrnews.bg).

Ο κ. Βέτσεφ παρουσίασε το εθνικό μοντέλο βουλγαρικής γλώσσας νέας γενιάς BgGPT 3.0. στον Πύργο Synergy στο Τεχνολογικό Πάρκο της Σόφιας. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής του INSAIT Μπόρισλαβ Πετρόφ και ο ερευνητής Αντον Αλεξάντροφ.

Η Βουλγαρία δημιούργησε δημόσιο σύστημα κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης και το διαθέτει δωρεάν στους πολίτες

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που κάθε χώρα σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει είναι η κατασκευή της δικής της κυρίαρχης εθνικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διασφαλίζει πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους», επισήμανε ο Βέτσεφ, σημειώνοντας ότι το Ινστιτούτο έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αυτήν την αποστολή.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, το BgGPT 3.0 μπορεί να χειριστεί πιο σύνθετες και συγκεκριμένες εργασίες.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει αναγνώριση φωνής, επεξεργασία κειμένου και εικόνας, αναζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς και νέες εφαρμογές για κινητά Android και iOS.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα η λύση ασκήσεων από τις εξετάσεις της Γ΄Λυκείου και η αναγνώριση εικόνων.

Σε εφαρμογή

Ο Βέτσεφ υπογράμμισε ότι το BgGPT 3.0 εφαρμόζεται ήδη σε ζωτικής σημασίας δημόσιους οργανισμούς, ανάμεσά τους η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων και η Εθνική Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλους τους βούλγαρους πολίτες και ο Βέτσεφ εξέφρασε την ελπίδα ότι στο μέλλον περισσότεροι φορείς και ιδιωτικές εταιρίες θα επωφεληθούν από το νέο μοντέλο.

«Οσο περισσότεροι πολίτες και φορείς χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, τόσο καλύτερη και πιο ανεξάρτητη θα γίνεται», πρόσθεσε.

Στις 15 Ιανουαρίου 2024, το INSAIT στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας παρουσίασε το BgGPT – το πρώτο ανοιχτό Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τελευταίας γενιάς, που δημιουργήθηκε για το βουλγαρικό κράτος, για χρήστες και για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ